Доллар снова растет — официальный курс валют в Узбекистане на 20 октября
16:04 19.10.2023 (обновлено: 16:07 19.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovУзбекские сумы и доллары США. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана с 20 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 231,01 сума (+24,08), евро — 12 897,60 сумов (-3,90), рубля — 125,65 сумов (+0,16), а китайского юаня — 1 671,43 сума (+2,54), сообщает ЦБ страны.