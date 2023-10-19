https://uz.sputniknews.ru/20231019/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-20-oktyabr-2023-40131985.html

Доллар снова растет — официальный курс валют в Узбекистане на 20 октября

Доллар снова растет — официальный курс валют в Узбекистане на 20 октября

Центральный банк Узбекистана с 20 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-10-19T16:04+0500

2023-10-19T16:04+0500

2023-10-19T16:07+0500

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 231,01 сума (+24,08), евро — 12 897,60 сумов (-3,90), рубля — 125,65 сумов (+0,16), а китайского юаня — 1 671,43 сума (+2,54), сообщает ЦБ страны.

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