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https://uz.sputniknews.ru/20231019/pobediteli-konkursa-imeni-stenina-40138024.html
Фото о самом важном — победители конкурса имени Стенина
Фото о самом важном — победители конкурса имени Стенина
В Москве подвели итоги международного конкурса фотокоорреспондентов имени Андрея Стенина. За каждым кадром в этом конкурсе стоит своя нелегкая история. Фотографии-победители - в нашей подборке.
2023-10-19T21:57+0500
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конкурс имени стенина
фотолента
фото
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конкурс фотографий
фотоконкурс
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россия россия сегодня фотоконкурс имени андрея стенина победители
россия россия сегодня фотоконкурс имени андрея стенина победители

Фото о самом важном — победители конкурса имени Стенина

21:57 19.10.2023
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В Москве подвели итоги международного конкурса фотокоорреспондентов имени Андрея Стенина. За каждым кадром в этом конкурсе стоит своя нелегкая история. Фотографии-победители - в нашей подборке.
© Foto : Alexey Orlov/Stenincontest

"Зарево", Гран-при Алексей Орлов, Россия Главные новости, серии. Кадры сделаны в Мариуполе в марте 2022 года, в самом начале СВО.

&quot;Зарево&quot;, Гран-при Алексей Орлов, Россия Главные новости, серии. Кадры сделаны в Мариуполе в марте 2022 года, в самом начале СВО. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Alexey Orlov/Stenincontest

"Зарево", Гран-при Алексей Орлов, Россия Главные новости, серии. Кадры сделаны в Мариуполе в марте 2022 года, в самом начале СВО.

© Foto : Ayman Yaqoob/Stenincontest

"Огненный шар", 1-е место Айман Якуб, Бахрейн. Огонь и дым поднимаются после ракетного удара со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда

&quot;Огненный шар&quot;, 1-е место Айман Якуб, Бахрейн. Огонь и дым поднимаются после ракетного удара со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда - Sputnik Узбекистан
2/15
© Foto : Ayman Yaqoob/Stenincontest

"Огненный шар", 1-е место Айман Якуб, Бахрейн. Огонь и дым поднимаются после ракетного удара со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда

© Foto : Fabrice Mbonankira/Stenincontest

"Спящие королевы", 2-е место Фабрис Мбонанкира, Бурунди Портрет. Герой нашего времени, серии. Женщина и вся ее семья выживают за счет работы на самой большой свалке мусора в Бурунди.

&quot;Спящие королевы&quot;, 2-е место Фабрис Мбонанкира, Бурунди Портрет. Герой нашего времени, серии. Женщина и вся ее семья выживают за счет работы на самой большой свалке мусора в Бурунди. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Foto : Fabrice Mbonankira/Stenincontest

"Спящие королевы", 2-е место Фабрис Мбонанкира, Бурунди Портрет. Герой нашего времени, серии. Женщина и вся ее семья выживают за счет работы на самой большой свалке мусора в Бурунди.

© Foto : Sergey Bobylev/Stenincontest

"Энергия победы", 1-е место Сергей Бобылев, Россия Спорт, серии. Серия объединила самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине

&quot;Энергия победы&quot;, 1-е место Сергей Бобылев, Россия Спорт, серии. Серия объединила самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Sergey Bobylev/Stenincontest

"Энергия победы", 1-е место Сергей Бобылев, Россия Спорт, серии. Серия объединила самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине

© Foto : Lucie Hodiesne Darras/Stenincontest

"Лилу ¬- аутизм изнутри", 1-е место Люси Одиен Дарас, Франция Портрет. Герой нашего времени, серии. Фотограф рассказывает о своем брате с расстройством аутистического спектра.

&quot;Лилу ¬- аутизм изнутри&quot;, 1-е место Люси Одиен Дарас, Франция Портрет. Герой нашего времени, серии. Фотограф рассказывает о своем брате с расстройством аутистического спектра. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Foto : Lucie Hodiesne Darras/Stenincontest

"Лилу ¬- аутизм изнутри", 1-е место Люси Одиен Дарас, Франция Портрет. Герой нашего времени, серии. Фотограф рассказывает о своем брате с расстройством аутистического спектра.

© Foto : Adra Pallón/Stenincontest

"Демографическая эвтаназия", 1-е место Адра Паллон, Испания Моя Планета, серии. Серия фотографий рассказывает об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей.

&quot;Демографическая эвтаназия&quot;, 1-е место Адра Паллон, Испания Моя Планета, серии. Серия фотографий рассказывает об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Foto : Adra Pallón/Stenincontest

"Демографическая эвтаназия", 1-е место Адра Паллон, Испания Моя Планета, серии. Серия фотографий рассказывает об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей.

© Foto : Lambert Coleman/Stenincontest

"Бузкаши – самая популярная игра среди таджиков", 2-е место Ламбер Колман, Франция Спорт, серии.

&quot;Бузкаши – самая популярная игра среди таджиков&quot;, 2-е место Ламбер Колман, Франция Спорт, серии. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Foto : Lambert Coleman/Stenincontest

"Бузкаши – самая популярная игра среди таджиков", 2-е место Ламбер Колман, Франция Спорт, серии.

© Foto : Sayan Adhikary/Stenincontest

"Умирающая традиция. Вид через окружность", 1-е место Сайян Адхикари, Индия Моя Планета, одиночная фотография. Фото повествует о ремесле рыбаков на северном побережье Индии.

&quot;Умирающая традиция. Вид через окружность&quot;, 1-е место Сайян Адхикари, Индия Моя Планета, одиночная фотография. Фото повествует о ремесле рыбаков на северном побережье Индии. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Foto : Sayan Adhikary/Stenincontest

"Умирающая традиция. Вид через окружность", 1-е место Сайян Адхикари, Индия Моя Планета, одиночная фотография. Фото повествует о ремесле рыбаков на северном побережье Индии.

© Foto : Giacomo d'Orlando/Stenincontest

"Симбиоз", 2-е место Джакомо д'Орландо, Италия Моя Планета, серии. Морские черепахи - одни из видов, наиболее сильно страдающих от изменений климата.

&quot;Симбиоз&quot;, 2-е место Джакомо д&#x27;Орландо, Италия Моя Планета, серии. Морские черепахи - одни из видов, наиболее сильно страдающих от изменений климата. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Foto : Giacomo d'Orlando/Stenincontest

"Симбиоз", 2-е место Джакомо д'Орландо, Италия Моя Планета, серии. Морские черепахи - одни из видов, наиболее сильно страдающих от изменений климата.

© Foto : Vera Vakulova/Stenincontest

"Северный морской путь", 3-е место Вера Вакулова, Россия Моя Планета, серии.

&quot;Северный морской путь&quot;, 3-е место Вера Вакулова, Россия Моя Планета, серии. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Vera Vakulova/Stenincontest

"Северный морской путь", 3-е место Вера Вакулова, Россия Моя Планета, серии.

© Foto : Taisiia Vorontsova/Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", 2-е место Таисия Воронцова, Россия Главные новости, серии. Женщина в сгоревшем доме в Еленовке в Донецкой области.

&quot;Нам нужно просто подождать&quot;, 2-е место Таисия Воронцова, Россия Главные новости, серии. Женщина в сгоревшем доме в Еленовке в Донецкой области. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Taisiia Vorontsova/Stenincontest

"Нам нужно просто подождать", 2-е место Таисия Воронцова, Россия Главные новости, серии. Женщина в сгоревшем доме в Еленовке в Донецкой области.

© Foto : Vladislav Nekrasov/Stenincontest

"Имаго", 1-е место Владислав Некрасов, Россия Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография. В биологии имаго - это взрослая особь насекомого. В психологии - подсознательный ментальный архетип, через который человек воспринимает других людей.

&quot;Имаго&quot;, 1-е место Владислав Некрасов, Россия Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография. В биологии имаго - это взрослая особь насекомого. В психологии - подсознательный ментальный архетип, через который человек воспринимает других людей. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Foto : Vladislav Nekrasov/Stenincontest

"Имаго", 1-е место Владислав Некрасов, Россия Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография. В биологии имаго - это взрослая особь насекомого. В психологии - подсознательный ментальный архетип, через который человек воспринимает других людей.

© Foto : Edgar Brechshanov/Stenincontest

"Борьба до последней капли", 1-е место Эдгар Брещанов, Россия Спорт, одиночная фотография. На фото запечатлен игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против сверстников из московского "Торпедо"

&quot;Борьба до последней капли&quot;, 1-е место Эдгар Брещанов, Россия Спорт, одиночная фотография. На фото запечатлен игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против сверстников из московского &quot;Торпедо&quot; - Sputnik Узбекистан
13/15
© Foto : Edgar Brechshanov/Stenincontest

"Борьба до последней капли", 1-е место Эдгар Брещанов, Россия Спорт, одиночная фотография. На фото запечатлен игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против сверстников из московского "Торпедо"

© Foto : Adra Pallón/Stenincontest

"Огонь и пепел", 3-е место Адра Паллон, Испания Главные новости, серии. Пожарные сражаются с огнем.

&quot;Огонь и пепел&quot;, 3-е место Адра Паллон, Испания Главные новости, серии. Пожарные сражаются с огнем. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Foto : Adra Pallón/Stenincontest

"Огонь и пепел", 3-е место Адра Паллон, Испания Главные новости, серии. Пожарные сражаются с огнем.

© Foto : Alexei Orlov/Stenincontest

"Зарево", Гран-при Алексей Орлов, Россия Главные новости, серии. Серия фотографий показывает ситуацию в Мариуполе в первые дни СВО после долгих лет украинской агрессии.

&quot;Зарево&quot;, Гран-при Алексей Орлов, Россия Главные новости, серии. Серия фотографий показывает ситуацию в Мариуполе в первые дни СВО после долгих лет украинской агрессии. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Foto : Alexei Orlov/Stenincontest

"Зарево", Гран-при Алексей Орлов, Россия Главные новости, серии. Серия фотографий показывает ситуацию в Мариуполе в первые дни СВО после долгих лет украинской агрессии.

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