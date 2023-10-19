Фото о самом важном — победители конкурса имени Стенина

"Зарево", Гран-при Алексей Орлов, Россия Главные новости, серии. Кадры сделаны в Мариуполе в марте 2022 года, в самом начале СВО.
"Зарево", Гран-при Алексей Орлов, Россия Главные новости, серии. Кадры сделаны в Мариуполе в марте 2022 года, в самом начале СВО.
"Огненный шар", 1-е место Айман Якуб, Бахрейн. Огонь и дым поднимаются после ракетного удара со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда
"Огненный шар", 1-е место Айман Якуб, Бахрейн. Огонь и дым поднимаются после ракетного удара со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда
"Спящие королевы", 2-е место Фабрис Мбонанкира, Бурунди Портрет. Герой нашего времени, серии. Женщина и вся ее семья выживают за счет работы на самой большой свалке мусора в Бурунди.
"Спящие королевы", 2-е место Фабрис Мбонанкира, Бурунди Портрет. Герой нашего времени, серии. Женщина и вся ее семья выживают за счет работы на самой большой свалке мусора в Бурунди.
"Энергия победы", 1-е место Сергей Бобылев, Россия Спорт, серии. Серия объединила самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине
"Энергия победы", 1-е место Сергей Бобылев, Россия Спорт, серии. Серия объединила самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине
"Лилу ¬- аутизм изнутри", 1-е место Люси Одиен Дарас, Франция Портрет. Герой нашего времени, серии. Фотограф рассказывает о своем брате с расстройством аутистического спектра.
"Лилу ¬- аутизм изнутри", 1-е место Люси Одиен Дарас, Франция Портрет. Герой нашего времени, серии. Фотограф рассказывает о своем брате с расстройством аутистического спектра.
"Демографическая эвтаназия", 1-е место Адра Паллон, Испания Моя Планета, серии. Серия фотографий рассказывает об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей.
"Демографическая эвтаназия", 1-е место Адра Паллон, Испания Моя Планета, серии. Серия фотографий рассказывает об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей.
"Бузкаши – самая популярная игра среди таджиков", 2-е место Ламбер Колман, Франция Спорт, серии.
"Бузкаши – самая популярная игра среди таджиков", 2-е место Ламбер Колман, Франция Спорт, серии.
"Умирающая традиция. Вид через окружность", 1-е место Сайян Адхикари, Индия Моя Планета, одиночная фотография. Фото повествует о ремесле рыбаков на северном побережье Индии.
"Умирающая традиция. Вид через окружность", 1-е место Сайян Адхикари, Индия Моя Планета, одиночная фотография. Фото повествует о ремесле рыбаков на северном побережье Индии.
"Симбиоз", 2-е место Джакомо д'Орландо, Италия Моя Планета, серии. Морские черепахи - одни из видов, наиболее сильно страдающих от изменений климата.
"Симбиоз", 2-е место Джакомо д'Орландо, Италия Моя Планета, серии. Морские черепахи - одни из видов, наиболее сильно страдающих от изменений климата.
"Северный морской путь", 3-е место Вера Вакулова, Россия Моя Планета, серии.
"Северный морской путь", 3-е место Вера Вакулова, Россия Моя Планета, серии.
"Нам нужно просто подождать", 2-е место Таисия Воронцова, Россия Главные новости, серии. Женщина в сгоревшем доме в Еленовке в Донецкой области.
"Нам нужно просто подождать", 2-е место Таисия Воронцова, Россия Главные новости, серии. Женщина в сгоревшем доме в Еленовке в Донецкой области.
"Имаго", 1-е место Владислав Некрасов, Россия Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография. В биологии имаго - это взрослая особь насекомого. В психологии - подсознательный ментальный архетип, через который человек воспринимает других людей.
"Имаго", 1-е место Владислав Некрасов, Россия Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография. В биологии имаго - это взрослая особь насекомого. В психологии - подсознательный ментальный архетип, через который человек воспринимает других людей.
"Борьба до последней капли", 1-е место Эдгар Брещанов, Россия Спорт, одиночная фотография. На фото запечатлен игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против сверстников из московского "Торпедо"
"Борьба до последней капли", 1-е место Эдгар Брещанов, Россия Спорт, одиночная фотография. На фото запечатлен игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против сверстников из московского "Торпедо"
"Огонь и пепел", 3-е место Адра Паллон, Испания Главные новости, серии. Пожарные сражаются с огнем.
"Огонь и пепел", 3-е место Адра Паллон, Испания Главные новости, серии. Пожарные сражаются с огнем.
"Зарево", Гран-при Алексей Орлов, Россия Главные новости, серии. Серия фотографий показывает ситуацию в Мариуполе в первые дни СВО после долгих лет украинской агрессии.
"Зарево", Гран-при Алексей Орлов, Россия Главные новости, серии. Серия фотографий показывает ситуацию в Мариуполе в первые дни СВО после долгих лет украинской агрессии.