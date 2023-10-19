https://uz.sputniknews.ru/20231019/pogoda-tashkent-19-oktyabrya-40080311.html
Тепло и сухо — погода в Ташкенте на 19 октября
Тепло и сухо — погода в Ташкенте на 19 октября
По прогнозу Узгидромета в столице Узбекистана осадков не ожидается
2023-10-19T05:17+0500
2023-10-19T05:17+0500
2023-10-19T05:17+0500
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В четверг синоптики прогнозируют по столице переменную облачность, без осадков.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля.
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узбекистан общество погода прогноз погоды ташкент тепло сухо без осадков узгидромет
узбекистан общество погода прогноз погоды ташкент тепло сухо без осадков узгидромет
Тепло и сухо — погода в Ташкенте на 19 октября
По прогнозам Узгидромета сегодня в столице Узбекистана осадков не ожидается.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
В четверг синоптики
прогнозируют по столице переменную облачность, без осадков.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля.