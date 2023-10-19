https://uz.sputniknews.ru/20231019/pogoda-tashkent-19-oktyabrya-40080311.html

Тепло и сухо — погода в Ташкенте на 19 октября

Тепло и сухо — погода в Ташкенте на 19 октября

По прогнозу Узгидромета в столице Узбекистана осадков не ожидается

2023-10-19T05:17+0500

2023-10-19T05:17+0500

2023-10-19T05:17+0500

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В четверг синоптики прогнозируют по столице переменную облачность, без осадков.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля.

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