https://uz.sputniknews.ru/20231019/prognoz-pogody-uzbekistan-20-oktyabrya-40134671.html

Тепло, но местами возможен дождь — прогноз погоды в Узбекистане на 20 октября

Тепло, но местами возможен дождь — прогноз погоды в Узбекистане на 20 октября

Тепло, но местами возможны осадки

2023-10-19T16:51+0500

2023-10-19T16:51+0500

2023-10-19T17:27+0500

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В пятницу по стране ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Лишь по Каракалпакстану местами возможен дождь.Ветер по всей территории республики будет восточным, 7-12 м/с. Наименее ветрено по Ферганской долине. Там скорость ветра не превысит 5-10 м/с.Температура воздуха:

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