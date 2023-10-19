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https://uz.sputniknews.ru/20231019/prognoz-pogody-uzbekistan-20-oktyabrya-40134671.html
Тепло, но местами возможен дождь — прогноз погоды в Узбекистане на 20 октября
Тепло, но местами возможен дождь — прогноз погоды в Узбекистане на 20 октября
Тепло, но местами возможны осадки
2023-10-19T16:51+0500
2023-10-19T17:27+0500
общество
узбекистан
прогноз погоды
погода
погода в узбекистане
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В пятницу по стране ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Лишь по Каракалпакстану местами возможен дождь.Ветер по всей территории республики будет восточным, 7-12 м/с. Наименее ветрено по Ферганской долине. Там скорость ветра не превысит 5-10 м/с.Температура воздуха:
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общество узбекистан прогноз погоды погода погода в узбекистане осень узгидромет 20 октября 2023
общество узбекистан прогноз погоды погода погода в узбекистане осень узгидромет 20 октября 2023

Тепло, но местами возможен дождь — прогноз погоды в Узбекистане на 20 октября

16:51 19.10.2023 (обновлено: 17:27 19.10.2023)
© Unsplash/Ilnur manakovПскемский хребет в Узбекистане.
Пскемский хребет в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
© Unsplash/Ilnur manakov
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Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей Узбекистана в пятницу.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В пятницу по стране ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Лишь по Каракалпакстану местами возможен дождь.
Ветер по всей территории республики будет восточным, 7-12 м/с. Наименее ветрено по Ферганской долине. Там скорость ветра не превысит 5-10 м/с.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 5-10, днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 7-12, днем 22-27 градусов выше нуля;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 7-12, днем 22-27 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 9-14, днем воздух прогреется и составит 23-28 градусов;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 5-10, днем 20-25 выше нуля;
по горным районам: ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла.
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