Тепло, но местами возможен дождь — прогноз погоды в Узбекистане на 20 октября
16:51 19.10.2023 (обновлено: 17:27 19.10.2023)
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей Узбекистана в пятницу.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В пятницу по стране ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Лишь по Каракалпакстану местами возможен дождь.
Ветер по всей территории республики будет восточным, 7-12 м/с. Наименее ветрено по Ферганской долине. Там скорость ветра не превысит 5-10 м/с.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 5-10, днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 7-12, днем 22-27 градусов выше нуля;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 7-12, днем 22-27 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 9-14, днем воздух прогреется и составит 23-28 градусов;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 5-10, днем 20-25 выше нуля;
по горным районам: ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла.