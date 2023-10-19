https://uz.sputniknews.ru/20231019/protestuyuschie-vorvalis-v-zdanie-kongressa-ssha-40097188.html

Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США — видео

Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США — видео

Пропалестинские протестующие проникли в здание конгресса США

2023-10-19T10:13+0500

2023-10-19T10:13+0500

2023-10-19T11:30+0500

сша

сектор газа

протест

ближний восток

израиль

палестина

хамас

цахал

в мире

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание конгресса США, нескольких из них задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Капитолия.В полиции подчеркнули, что аресты в холле здания офиса палаты представителей по соседству с Капитолием продолжаются.Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что внутри зданий конгресса демонстрации запрещены.Позднее полиция вытеснила протестующих из здания конгресса. Акция продолжается на улице, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что несколько сотен человек собрались на пропалестинский митинг возле Капитолия. Как заявила незадолго до этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, полиция установила ограждения перед ожидаемым протестом, и проинформировала, что члены конгресса будут его целями.Активисты среди прочего требовали прекратить боевые действия и остановить военную помощь США Израилю. Инициатором акции стала организация "Jewish voice for peace". К ней присоединились десятки евреев.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

сектор газа

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израиль

палестина

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