https://uz.sputniknews.ru/20231019/samarkand-obrazovatelnyy-forum-turizm-video-40113498.html

Инвестируя в образование в сфере туризма, можно обеспечить базу специалистов — Абдухакимов

Инвестируя в образование в сфере туризма, можно обеспечить базу специалистов — Абдухакимов

В Конгресс-центре в Самарканде проходит глобальный образовательный форум в сфере туризма

2023-10-19T12:45+0500

2023-10-19T12:45+0500

2023-10-19T12:51+0500

узбекистан

самарканд

форум

азиз абдухакимов

образование

туризм

министр

инвестиции

общество

unwto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/13/40118168_0:162:2686:1673_1920x0_80_0_0_a38ec5b1c8a03259115995c3db0f256a.jpg

САМАРКАНД, 19 окт — Sputnik. Только инвестируя в образование в сфере туризма, можно обеспечить базу специалистов для удовлетворения потребностей рынка, что приведет к повышению конкурентоспособности и устойчивости. Об этом на полях глобального образовательного форума в сфере туризма в Самарканде рассказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов, сообщает корреспондент Sputnik. По словам министра, за последние три года количество специализированных вузов в Узбекистане увеличилось с 16 до 30, а количество студентов — с 4 100 до 11 500. Кроме того, по всей стране работают 12 средних специальных образовательных учреждений, специализирующихся на туризме и гостиничном сервисе. По инициативе Шавката Мирзиёева в 2018 году в Самарканде открыли Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь". В нем готовят логистов, гидов, переводчиков, археологов, специалистов в области культурного наследия и многих других, уточнил министр. Министр также напомнил о создании Международной академии туризма в Самарканде в сотрудничестве с ЮНВТО. Официальное открытие академии состоится в рамках проходящей в эти дни 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан самарканд туризм форум рынок международный университет туризма и культурного наследия шелковый путь министр азиз абдухакимов хилола умарова инвестиции образование кадры специалисты рынок