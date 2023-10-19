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Инвестируя в образование в сфере туризма, можно обеспечить базу специалистов — Абдухакимов
Инвестируя в образование в сфере туризма, можно обеспечить базу специалистов — Абдухакимов
В Конгресс-центре в Самарканде проходит глобальный образовательный форум в сфере туризма
2023-10-19T12:45+0500
2023-10-19T12:45+0500
2023-10-19T12:51+0500
узбекистан
самарканд
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азиз абдухакимов
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туризм
министр
инвестиции
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unwto
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САМАРКАНД, 19 окт — Sputnik. Только инвестируя в образование в сфере туризма, можно обеспечить базу специалистов для удовлетворения потребностей рынка, что приведет к повышению конкурентоспособности и устойчивости. Об этом на полях глобального образовательного форума в сфере туризма в Самарканде рассказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов, сообщает корреспондент Sputnik. По словам министра, за последние три года количество специализированных вузов в Узбекистане увеличилось с 16 до 30, а количество студентов — с 4 100 до 11 500. Кроме того, по всей стране работают 12 средних специальных образовательных учреждений, специализирующихся на туризме и гостиничном сервисе. По инициативе Шавката Мирзиёева в 2018 году в Самарканде открыли Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь". В нем готовят логистов, гидов, переводчиков, археологов, специалистов в области культурного наследия и многих других, уточнил министр. Министр также напомнил о создании Международной академии туризма в Самарканде в сотрудничестве с ЮНВТО. Официальное открытие академии состоится в рамках проходящей в эти дни 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО.
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узбекистан самарканд туризм форум рынок международный университет туризма и культурного наследия шелковый путь министр азиз абдухакимов хилола умарова инвестиции образование кадры специалисты рынок
узбекистан самарканд туризм форум рынок международный университет туризма и культурного наследия шелковый путь министр азиз абдухакимов хилола умарова инвестиции образование кадры специалисты рынок
Инвестируя в образование в сфере туризма, можно обеспечить базу специалистов — Абдухакимов
12:45 19.10.2023 (обновлено: 12:51 19.10.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
В Конгресс-центре в Самарканде проходит глобальный образовательный форум в сфере туризма. В нем принимают участие, в том числе министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.
САМАРКАНД, 19 окт — Sputnik. Только инвестируя в образование в сфере туризма, можно обеспечить базу специалистов для удовлетворения потребностей рынка, что приведет к повышению конкурентоспособности и устойчивости.
Об этом на полях глобального образовательного форума в сфере туризма в Самарканде рассказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов, сообщает корреспондент Sputnik.
"Только инвестируя в образование в сфере туризма, мы можем обеспечить базу специалистов для удовлетворения потребностей рынка, что приведет к повышению конкурентоспособности и устойчивости. Поэтому важно открыто обсуждать наиболее актуальные вопросы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся", — подчеркнул Азиз Абдухакимов на открытии форума.
По словам министра, за последние три года количество специализированных вузов в Узбекистане увеличилось с 16 до 30, а количество студентов — с 4 100 до 11 500.
Кроме того, по всей стране работают 12 средних специальных образовательных учреждений, специализирующихся на туризме и гостиничном сервисе.
По инициативе Шавката Мирзиёева в 2018 году в Самарканде открыли Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь". В нем готовят логистов, гидов, переводчиков, археологов, специалистов в области культурного наследия и многих других, уточнил министр.
"Мы также проводим час туризма в 20 школах Самарканда, целью которого является расширение знаний учащихся о туризме и культурном наследии Узбекистана. Сотрудничая с ЮНВТО, мы стремимся к дальнейшему развитию этой программы на основе лучших мировых практик и интеграции ее в учебные программы в Бухаре, Хиве и других туристических городах", — рассказал Азиз Абдухакимов.
Министр также напомнил о создании Международной академии туризма в Самарканде в сотрудничестве с ЮНВТО. Официальное открытие академии состоится в рамках проходящей в эти дни 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО.