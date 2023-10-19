https://uz.sputniknews.ru/20231019/sgb-uzbekistana-video-intsidenta-v-fergane-40153428.html
СГБ Узбекистана опубликовала видео инцидента в Фергане
СГБ Узбекистана опубликовала видео инцидента в Фергане
Служба госбезопасности распространила видео инцидента, произошедшего несколько дней назад на контрольно-пропускном пункте в Ферганской области.
2023-10-19T21:24+0500
2023-10-19T21:24+0500
2023-10-19T21:24+0500
узбекистан
граница
пограничники
погранслужба
сгб
видео
происшествие
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Служба госбезопасности Узбекистана опубликовала видео инцидента, произошедшего вечером 16 октября на пограничном пункте возле села "Вадиль" Ферганской области.Тогда граждане, пытавшиеся провезти через границу нелегальный товар, оказали сопротивление военнослужащим Погранслужбы, в результате чего пограничники были вынуждены применить оружие, двое нарушителей погибли.Служба государственной безопасности пограничных войск распространила видео, на котором видно, как развивались события.
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узбекистан граница служба госбезопасности сгб происшествие пограничники ферганская область видео
узбекистан граница служба госбезопасности сгб происшествие пограничники ферганская область видео
СГБ Узбекистана опубликовала видео инцидента в Фергане
Служба госбезопасности распространила видео инцидента, произошедшего несколько дней назад на контрольно-пропускном пункте в Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Служба госбезопасности Узбекистана опубликовала
видео инцидента, произошедшего вечером 16 октября на пограничном пункте возле села "Вадиль" Ферганской области.
Тогда граждане, пытавшиеся провезти через границу нелегальный товар, оказали сопротивление военнослужащим Погранслужбы, в результате чего пограничники были вынуждены применить оружие, двое нарушителей погибли.
Служба государственной безопасности пограничных войск распространила видео, на котором видно, как развивались события.