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Стартапы Узбекистана планируют выйти на иранский рынок
Стартапы Узбекистана планируют выйти на иранский рынок
Эту перспективу представители двух стран обсудили на заседании группы сотрудничества в области науки и технологий в рамках недели инновационных идей "InnoWeek-2023".
2023-10-19T19:51+0500
2023-10-19T19:51+0500
2023-10-19T19:54+0500
узбекистан
иран
сотрудничество
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образование
стартап
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Стартапы Узбекистана планируют выйти на иранский рынок, сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.В рамках недели инновационных идей "InnoWeek-2023" состоялось первое заседание группы по сотрудничеству Узбекистана и Ирана в области науки и технологий. В заседании принимали участие министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Ибрагим Абдурахманов и вице-президент по науке и технологиям Ирана Рухолла Дехкани Ферузабади.Также достигнуты договоренности в сфере улучшения экологической ситуации в регионе Аральского залива, дальнейшем увеличении экологических инноваций в регионе.Узбекские ученые, экологи и исследователи изучают опыт Ирана в борьбе с последствиями высыхания озера Урмия в Иране. С этой целью в Узбекистан приезжают и иранские специалисты.Кроме того, стороны создадут условия для обмена молодыми учёными двух стран, в том числе для продолжения молодыми исследователями из Узбекистана программ стажировок в ведущих научных учреждениях и высокотехнологичных производственных предприятиях Ирана.Сотрудничество между вузами по инновационной деятельности началось с создания Узбекско-Иранского технологического парка при Самаркандском государственном университете. Этот проект совместно финансируется обеими сторонами.
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узбекистан иран образование высшее инновации молодые ученые сотрудничество стартапы обмен экология аральский залив
узбекистан иран образование высшее инновации молодые ученые сотрудничество стартапы обмен экология аральский залив
Стартапы Узбекистана планируют выйти на иранский рынок
19:51 19.10.2023 (обновлено: 19:54 19.10.2023)
Эту перспективу представители двух стран обсудили на заседании группы сотрудничества в области науки и технологий в рамках недели инновационных идей "InnoWeek-2023".
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Стартапы Узбекистана планируют выйти на иранский рынок, сообщает
пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.
В рамках недели инновационных идей "InnoWeek-2023" состоялось первое заседание группы по сотрудничеству Узбекистана и Ирана в области науки и технологий. В заседании принимали участие министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Ибрагим Абдурахманов и вице-президент по науке и технологиям Ирана Рухолла Дехкани Ферузабади.
"Стороны договорились поддерживать прямое сотрудничество наукоемких компаний двух сторон. Узбекские стартапы теперь выйдут на иранский рынок. Также будет продолжена поддержка совместных стартап-проектов и проведен 2-й этап конкурса совместных узбекско-иранских стартап-проектов", - говорится в сообщении.
Также достигнуты договоренности в сфере улучшения экологической ситуации в регионе Аральского залива, дальнейшем увеличении экологических инноваций в регионе.
Узбекские ученые, экологи и исследователи изучают опыт Ирана в борьбе с последствиями высыхания озера Урмия в Иране. С этой целью в Узбекистан приезжают и иранские специалисты.
Кроме того, стороны создадут условия для обмена молодыми учёными двух стран, в том числе для продолжения молодыми исследователями из Узбекистана программ стажировок в ведущих научных учреждениях и высокотехнологичных производственных предприятиях Ирана.
"В целях организации и развития этого направления сотрудничества решено организовать в 2024 году форум ректоров Узбекистана и Ирана. Иранская сторона выразила готовность провести первый форум", - говорится в сообщении.
Сотрудничество между вузами по инновационной деятельности началось с создания Узбекско-Иранского технологического парка при Самаркандском государственном университете. Этот проект совместно финансируется обеими сторонами.