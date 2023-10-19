https://uz.sputniknews.ru/20231019/startapy-uzbekistana-iran-40151326.html

Стартапы Узбекистана планируют выйти на иранский рынок

Стартапы Узбекистана планируют выйти на иранский рынок

Эту перспективу представители двух стран обсудили на заседании группы сотрудничества в области науки и технологий в рамках недели инновационных идей "InnoWeek-2023".

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узбекистан

иран

сотрудничество

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образование

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Стартапы Узбекистана планируют выйти на иранский рынок, сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.В рамках недели инновационных идей "InnoWeek-2023" состоялось первое заседание группы по сотрудничеству Узбекистана и Ирана в области науки и технологий. В заседании принимали участие министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Ибрагим Абдурахманов и вице-президент по науке и технологиям Ирана Рухолла Дехкани Ферузабади.Также достигнуты договоренности в сфере улучшения экологической ситуации в регионе Аральского залива, дальнейшем увеличении экологических инноваций в регионе.Узбекские ученые, экологи и исследователи изучают опыт Ирана в борьбе с последствиями высыхания озера Урмия в Иране. С этой целью в Узбекистан приезжают и иранские специалисты.Кроме того, стороны создадут условия для обмена молодыми учёными двух стран, в том числе для продолжения молодыми исследователями из Узбекистана программ стажировок в ведущих научных учреждениях и высокотехнологичных производственных предприятиях Ирана.Сотрудничество между вузами по инновационной деятельности началось с создания Узбекско-Иранского технологического парка при Самаркандском государственном университете. Этот проект совместно финансируется обеими сторонами.

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