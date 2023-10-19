https://uz.sputniknews.ru/20231019/svo-rossiya-voyennyye-udar-ukrytiye-brigada-vsu-40116347.html
СВО: российские военные нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ
СВО: российские военные нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка, минометные расчеты и пункт боепитания
2023-10-19T12:34+0500
2023-10-19T12:34+0500
2023-10-19T12:52+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
всу
военные
удар
самолет
вертолет
вертолеты
танк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1d/35452157_23:62:2862:1659_1920x0_80_0_0_753836a45bb9d2c0be39a30393fd9913.jpg
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Тяжелые огнеметные системы (ТОС) российской группировки войск "Запад" нанесли удар по местам дислокации двух украинских бригад. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, сообщает РИА Новости. На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового.Кроме того, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", два минометных расчета и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки.Общие потери противника составили до 80 человек, три танка, БТР М113, два пикапа, заключил Зыбинский.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1d/35452157_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_f9871f34b2f57694b0f0af7cfa6375d8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия украина сво всу артиллерийская установка минометные расчеты пункт боепитания тяжелые огнеметные системы тос российская группировка войск запад сергей зыбинский экипаж истребителей-бомбардировщиков су-34
россия украина сво всу артиллерийская установка минометные расчеты пункт боепитания тяжелые огнеметные системы тос российская группировка войск запад сергей зыбинский экипаж истребителей-бомбардировщиков су-34
СВО: российские военные нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ
12:34 19.10.2023 (обновлено: 12:52 19.10.2023)
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка, минометные расчеты и пункт боепитания.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Тяжелые огнеметные системы (ТОС) российской группировки войск "Запад" нанесли удар по местам дислокации двух украинских бригад. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, сообщает РИА Новости
.
"Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки", — рассказал Сергей Зыбинский.
На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового.
Кроме того, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", два минометных расчета и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки.
Общие потери противника составили до 80 человек, три танка, БТР М113, два пикапа, заключил Зыбинский.