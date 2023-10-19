https://uz.sputniknews.ru/20231019/svo-rossiya-voyennyye-udar-ukrytiye-brigada-vsu-40116347.html

СВО: российские военные нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

СВО: российские военные нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка, минометные расчеты и пункт боепитания

2023-10-19T12:34+0500

2023-10-19T12:34+0500

2023-10-19T12:52+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Тяжелые огнеметные системы (ТОС) российской группировки войск "Запад" нанесли удар по местам дислокации двух украинских бригад. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, сообщает РИА Новости. На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового.Кроме того, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", два минометных расчета и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки.Общие потери противника составили до 80 человек, три танка, БТР М113, два пикапа, заключил Зыбинский.

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