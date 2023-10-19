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https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-natsionalnaya-assotsiatsiya-zdoroviy-obraz-jizni-fitnes-40109151.html
В Узбекистане появилась Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса
В Узбекистане появилась Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса
Состоялась первая конференция новой структуры, на которой избрали председателя ассоциации и состав его заместителей.
2023-10-19T11:02+0500
2023-10-19T11:02+0500
общество
здоровый образ жизни
национальный олимпийский комитет узбекистана
узбекистан
спорт
ассоциация
фитнес
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане создали Национальную ассоциацию здорового образа жизни и фитнеса, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Деятельность новой организации будет направлена на усиленную пропаганду здорового образа жизни среди населения.В среду генсек НОК Ойбек Касимов провел первую конференцию ассоциации.По итогам голосования на пост председателя Национальной ассоциации единогласно избрали Одила Абдурахманова. В состав его заместителей вошли первый замминистра Молодежной политики и спорта Узбекистана Алишер Садуллаев, а также Джахонгир Наврузов, Мохир Каримов и Шохрух Далиев.В Конференции приняли участие замминистра Молодежной политики и спорта Дурдона Рахимова, замдиректора Агентства по делам молодёжи Дилнозахон Каттахонова, а также ответственные лица Федерации финтеса и мас-рестлинга.
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узбекистан общество спорт здоровый образ жизни национальный олимпийский комитет узбекистана спорт ассоциация фитнес

В Узбекистане появилась Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса

11:02 19.10.2023
© unsplash.com/Jonathan BorbaЖенщина, тренирующаяся дома.
Женщина, тренирующаяся дома. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
© unsplash.com/Jonathan Borba
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Состоялась первая конференция новой структуры, на которой избрали председателя ассоциации и состав его заместителей.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане создали Национальную ассоциацию здорового образа жизни и фитнеса, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Деятельность новой организации будет направлена на усиленную пропаганду здорового образа жизни среди населения.
В среду генсек НОК Ойбек Касимов провел первую конференцию ассоциации.
© НОКОснована Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
Основана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Основана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
© НОК
“Говоря о целях и задачах создаваемой новой ассоциации, Ойбек Омилович отметил, что это станет практическим результатом движения "Здоровый образ жизни", которое президент Узбекистана выдвинул в посланиях Олий Мажлису и народу Узбекистана”, — говорится в пресс-релизе НОК.
По итогам голосования на пост председателя Национальной ассоциации единогласно избрали Одила Абдурахманова. В состав его заместителей вошли первый замминистра Молодежной политики и спорта Узбекистана Алишер Садуллаев, а также Джахонгир Наврузов, Мохир Каримов и Шохрух Далиев.
© НОКОснована Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
Основана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Основана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
© НОК
© НОКОдил Абдурахманов избран председателем Национальной ассоциации здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
Основана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Одил Абдурахманов избран председателем Национальной ассоциации здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
© НОК

“Глава ассоциации пообещал оправдать оказанное ему доверие, приложить все усилия для пропаганды здорового образа жизни и правильного питания среди населения, дальнейшего укрепления фитнес-индустрии в нашей стране”, — сообщает НОК.

В Конференции приняли участие замминистра Молодежной политики и спорта Дурдона Рахимова, замдиректора Агентства по делам молодёжи Дилнозахон Каттахонова, а также ответственные лица Федерации финтеса и мас-рестлинга.
© НОКОснована Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
Основана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Основана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
© НОК
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