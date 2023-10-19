https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-natsionalnaya-assotsiatsiya-zdoroviy-obraz-jizni-fitnes-40109151.html

В Узбекистане появилась Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса

В Узбекистане появилась Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса

Состоялась первая конференция новой структуры, на которой избрали председателя ассоциации и состав его заместителей.

2023-10-19T11:02+0500

2023-10-19T11:02+0500

2023-10-19T11:02+0500

общество

здоровый образ жизни

национальный олимпийский комитет узбекистана

узбекистан

спорт

ассоциация

фитнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36453338_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_9ce72d20754cf248a3222c2b22ba0755.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане создали Национальную ассоциацию здорового образа жизни и фитнеса, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Деятельность новой организации будет направлена на усиленную пропаганду здорового образа жизни среди населения.В среду генсек НОК Ойбек Касимов провел первую конференцию ассоциации.По итогам голосования на пост председателя Национальной ассоциации единогласно избрали Одила Абдурахманова. В состав его заместителей вошли первый замминистра Молодежной политики и спорта Узбекистана Алишер Садуллаев, а также Джахонгир Наврузов, Мохир Каримов и Шохрух Далиев.В Конференции приняли участие замминистра Молодежной политики и спорта Дурдона Рахимова, замдиректора Агентства по делам молодёжи Дилнозахон Каттахонова, а также ответственные лица Федерации финтеса и мас-рестлинга.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан общество спорт здоровый образ жизни национальный олимпийский комитет узбекистана спорт ассоциация фитнес