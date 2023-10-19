В Узбекистане появилась Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса
Состоялась первая конференция новой структуры, на которой избрали председателя ассоциации и состав его заместителей.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане создали Национальную ассоциацию здорового образа жизни и фитнеса, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Деятельность новой организации будет направлена на усиленную пропаганду здорового образа жизни среди населения.
В среду генсек НОК Ойбек Касимов провел первую конференцию ассоциации.
© НОКОснована Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
Основана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
© НОК
“Говоря о целях и задачах создаваемой новой ассоциации, Ойбек Омилович отметил, что это станет практическим результатом движения "Здоровый образ жизни", которое президент Узбекистана выдвинул в посланиях Олий Мажлису и народу Узбекистана”, — говорится в пресс-релизе НОК.
По итогам голосования на пост председателя Национальной ассоциации единогласно избрали Одила Абдурахманова. В состав его заместителей вошли первый замминистра Молодежной политики и спорта Узбекистана Алишер Садуллаев, а также Джахонгир Наврузов, Мохир Каримов и Шохрух Далиев.
© НОКОснована Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
Основана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
© НОК
© НОКОдил Абдурахманов избран председателем Национальной ассоциации здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
Одил Абдурахманов избран председателем Национальной ассоциации здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
© НОК
“Глава ассоциации пообещал оправдать оказанное ему доверие, приложить все усилия для пропаганды здорового образа жизни и правильного питания среди населения, дальнейшего укрепления фитнес-индустрии в нашей стране”, — сообщает НОК.
В Конференции приняли участие замминистра Молодежной политики и спорта Дурдона Рахимова, замдиректора Агентства по делам молодёжи Дилнозахон Каттахонова, а также ответственные лица Федерации финтеса и мас-рестлинга.
© НОКОснована Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
Основана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса Узбекистана
© НОК