https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-ofitsialnyy-vizit-ministr-oborony-azerbaydjan-40109427.html

В Узбекистан прибыл министр обороны Азербайджана

В Узбекистан прибыл министр обороны Азербайджана

В рамках визита планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в военной и военно-технической

2023-10-19T10:33+0500

2023-10-19T10:33+0500

2023-10-19T11:20+0500

узбекистан

азербайджан

минобороны узбекистана

сотрудничество

военное сотрудничество

баходир курбанов

закир гасанов

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. По приглашению министра обороны генерал-лейтенанта Баходира Курбанова в Узбекистане с официальным визитом находится министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает Минобороны Азербайджана.Стороны планируют обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, уточнили в сообщении.

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узбекистан азербайджан минобороны министр приглашение генерал-лейтенант баходир курбанов официальный визит генерал-полковник закир гасанов перспективы развитие двустороннее сотрудничество