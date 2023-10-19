https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-ofitsialnyy-vizit-ministr-oborony-azerbaydjan-40109427.html
В Узбекистан прибыл министр обороны Азербайджана
В Узбекистан прибыл министр обороны Азербайджана
В рамках визита планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в военной и военно-технической
2023-10-19T10:33+0500
2023-10-19T10:33+0500
2023-10-19T11:20+0500
узбекистан
азербайджан
минобороны узбекистана
сотрудничество
военное сотрудничество
баходир курбанов
закир гасанов
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. По приглашению министра обороны генерал-лейтенанта Баходира Курбанова в Узбекистане с официальным визитом находится министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает Минобороны Азербайджана.Стороны планируют обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, уточнили в сообщении.
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узбекистан азербайджан минобороны министр приглашение генерал-лейтенант баходир курбанов официальный визит генерал-полковник закир гасанов перспективы развитие двустороннее сотрудничество
узбекистан азербайджан минобороны министр приглашение генерал-лейтенант баходир курбанов официальный визит генерал-полковник закир гасанов перспективы развитие двустороннее сотрудничество
В Узбекистан прибыл министр обороны Азербайджана
10:33 19.10.2023 (обновлено: 11:20 19.10.2023)
В рамках визита планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в военной и военно-технической.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
По приглашению министра обороны генерал-лейтенанта Баходира Курбанова в Узбекистане с официальным визитом находится министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает Минобороны
Азербайджана.
Стороны планируют обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, уточнили в сообщении.