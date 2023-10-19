https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-sena-xlopok-rynok-aziz-voitov-40124511.html

В Узбекистане цены на хлопок определяет свободный рынок — министр

В Узбекистане цены на хлопок определяет свободный рынок — министр

В Минсельхоз поступает немало сообщений от фермеров с просьбой установить обязательную закупочную цену на хлопок-сырец. Глава ведомства Азиз Воитов прокомментировал ситуацию.

2023-10-19T16:33+0500

2023-10-19T16:33+0500

2023-10-19T17:58+0500

узбекистан

сельское хозяйство

азиз воитов

хлопок

цена

фермер

рынок

министр

экспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане нет государственного регулирования хлопковой сферы, и цены на хлопок в соответствии с законами рыночной экономики определяют покупатели (хлопково-текстильные кластеры) и продавцы (фермеры), рассказал министр сельского хозяйства Азиз Воитов. В январе 2023 года Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по дальнейшей поддержке деятельности производителей хлопка-сырца", которое закрепило действие рыночных механизмов в этой сфере. Согласно документу закупочная цена определяется "хлопково-текстильными кластерами и фермерскими хозяйствами на основе взаимовыгодной договоренности".В последние годы Узбекистан поэтапно переводил хлопковую отрасль на рыночные отношения. В стране отказались от госрегулирования цен и теперь их определяет сам рынок: спрос, предложение, ожидания участников. Также в расчет принимаются цены на хлопок на мировом рынке, чтобы обеспечить конкурентоспособность экспорта. Согласно постановлению органам госвласти запрещено вмешиваться в деятельность хлопково-текстильных кластеров и возлагать на них дополнительные обязательства.Сегодня фермеры и кластеры действуют в условиях рыночной свободы. Только покупатель и продавец вправе определять цену товара, уточнил министр.Как добавили в Минсельхозе, минимальная ожидаемая цена на урожай 2023 года, рассчитанная специалистами министерства, составляет 8 тыс. сумов/кг.

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