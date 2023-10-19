https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-sena-xlopok-rynok-aziz-voitov-40124511.html
В Узбекистане цены на хлопок определяет свободный рынок — министр
В Узбекистане цены на хлопок определяет свободный рынок — министр
В Минсельхоз поступает немало сообщений от фермеров с просьбой установить обязательную закупочную цену на хлопок-сырец. Глава ведомства Азиз Воитов прокомментировал ситуацию.
2023-10-19T16:33+0500
2023-10-19T16:33+0500
2023-10-19T17:58+0500
узбекистан
сельское хозяйство
азиз воитов
хлопок
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фермер
рынок
министр
экспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане нет государственного регулирования хлопковой сферы, и цены на хлопок в соответствии с законами рыночной экономики определяют покупатели (хлопково-текстильные кластеры) и продавцы (фермеры), рассказал министр сельского хозяйства Азиз Воитов. В январе 2023 года Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по дальнейшей поддержке деятельности производителей хлопка-сырца", которое закрепило действие рыночных механизмов в этой сфере. Согласно документу закупочная цена определяется "хлопково-текстильными кластерами и фермерскими хозяйствами на основе взаимовыгодной договоренности".В последние годы Узбекистан поэтапно переводил хлопковую отрасль на рыночные отношения. В стране отказались от госрегулирования цен и теперь их определяет сам рынок: спрос, предложение, ожидания участников. Также в расчет принимаются цены на хлопок на мировом рынке, чтобы обеспечить конкурентоспособность экспорта. Согласно постановлению органам госвласти запрещено вмешиваться в деятельность хлопково-текстильных кластеров и возлагать на них дополнительные обязательства.Сегодня фермеры и кластеры действуют в условиях рыночной свободы. Только покупатель и продавец вправе определять цену товара, уточнил министр.Как добавили в Минсельхозе, минимальная ожидаемая цена на урожай 2023 года, рассчитанная специалистами министерства, составляет 8 тыс. сумов/кг.
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узбекистан сельское хозяйство министерство минсельхоз азиз воитов хлопок хлопок-сырец экспорт экономика постановление президент шавкат мирзиёев рынок цена фермер покупатель продавец
узбекистан сельское хозяйство министерство минсельхоз азиз воитов хлопок хлопок-сырец экспорт экономика постановление президент шавкат мирзиёев рынок цена фермер покупатель продавец
В Узбекистане цены на хлопок определяет свободный рынок — министр
16:33 19.10.2023 (обновлено: 17:58 19.10.2023)
В Минсельхоз поступает немало сообщений от фермеров с просьбой установить обязательную закупочную цену на хлопок-сырец. Глава ведомства Азиз Воитов рассказал, почему министерство не имеет права принуждать компании покупать хлопок по определенной цене.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане нет государственного регулирования хлопковой сферы, и цены на хлопок в соответствии с законами рыночной экономики определяют покупатели (хлопково-текстильные кластеры) и продавцы (фермеры), рассказал министр сельского хозяйства Азиз Воитов.
В январе 2023 года Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по дальнейшей поддержке деятельности производителей хлопка-сырца", которое закрепило действие рыночных механизмов в этой сфере.
Согласно документу закупочная цена определяется "хлопково-текстильными кластерами и фермерскими хозяйствами на основе взаимовыгодной договоренности".
В последние годы Узбекистан поэтапно переводил хлопковую отрасль на рыночные отношения. В стране отказались от госрегулирования цен и теперь их определяет сам рынок: спрос, предложение, ожидания участников. Также в расчет принимаются цены на хлопок на мировом рынке, чтобы обеспечить конкурентоспособность экспорта.
"Иногда в министерство обращаются фермеры с просьбой установить обязательную закупочную цену. Но мы не имеем права принуждать компании покупать хлопок по определенной цене: сотрудничество должно быть взаимовыгодным — никто не должен нести убытки. Министерство помогает в рамках своих полномочий: выступает медиатором в спорах, проводит консультации по ценообразованию, разрабатывает и внедряет механизмы субсидий и льгот", — рассказал Азиз Воитов.
Согласно постановлению органам госвласти запрещено вмешиваться в деятельность хлопково-текстильных кластеров и возлагать на них дополнительные обязательства.
"Мы видим, что фермеры и кластеры по-разному восприняли переход на рыночную экономику. У кого-то получилось быстро заключить договоры, кто-то не может сойтись в цене. Это нормальная ситуация для свободного рынка. Мы понимаем, что переходить на рыночные рельсы сложно, если многие годы цены на урожай устанавливало государство. Теперь фермеру приходится определять ее самому и вести переговоры с кластером-покупателем, который тоже заинтересован в максимизации прибыли. Но это тот важный шаг для экономики, который необходимо сделать", — подчеркнул Воитов.
Сегодня фермеры и кластеры действуют в условиях рыночной свободы. Только покупатель и продавец вправе определять цену товара, уточнил министр.
Как добавили в Минсельхозе, минимальная ожидаемая цена на урожай 2023 года, рассчитанная специалистами министерства, составляет 8 тыс. сумов/кг.