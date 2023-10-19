https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-vybor-turizm-derevnya-video-40125262.html

В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню — видео

В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню — видео

Мероприятие состоялось в рамках 25-й Генассамблеи UNWTO, которая проходит в эти дни в Самарканде

2023-10-19T14:44+0500

2023-10-19T14:44+0500

2023-10-19T15:09+0500

узбекистан

самарканд

unwto

туризм

общество

деревня сентоб

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САМАРКАНД, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню, сообщает корреспондент Sputnik. Лучшей стала туристическая деревня Сентоб в Навоийской области. Небольшое селение Сентоб расположено между Нуратинскими горами и пустыней Кызылкум. Из-за отдаленности от городов, жители деревни сохранили вековые обычаи, быт, культуру, язык, ценности. Образ деревни тоже аутентичный — это самый настоящий традиционный среднеазиатский кишлак.На звание лучшей также претендовали туристические деревни Конигил в Самаркандской области, Сангардак — в Сурхандарьинской, Ухум — в Джизакской и Авваль — в Ферганской области.Мероприятие состоялось в рамках 25-й Генассамблеи UNWTO, которая проходит в Самарканде с 16 по 20 октября. Также в рамках юбилейной сессии прошел глобальный инвестиционный форум и образовательный форум в сфере туризма. Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран-членов. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.

узбекистан

самарканд

деревня сентоб

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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