Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-vybor-turizm-derevnya-video-40125262.html
В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню — видео
В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню — видео
Мероприятие состоялось в рамках 25-й Генассамблеи UNWTO, которая проходит в эти дни в Самарканде
2023-10-19T14:44+0500
2023-10-19T15:09+0500
узбекистан
самарканд
unwto
туризм
общество
деревня сентоб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/13/40125096_0:39:847:516_1920x0_80_0_0_083b522739028c80b0597bd660c9791c.png
САМАРКАНД, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню, сообщает корреспондент Sputnik. Лучшей стала туристическая деревня Сентоб в Навоийской области. Небольшое селение Сентоб расположено между Нуратинскими горами и пустыней Кызылкум. Из-за отдаленности от городов, жители деревни сохранили вековые обычаи, быт, культуру, язык, ценности. Образ деревни тоже аутентичный — это самый настоящий традиционный среднеазиатский кишлак.На звание лучшей также претендовали туристические деревни Конигил в Самаркандской области, Сангардак — в Сурхандарьинской, Ухум — в Джизакской и Авваль — в Ферганской области.Мероприятие состоялось в рамках 25-й Генассамблеи UNWTO, которая проходит в Самарканде с 16 по 20 октября. Также в рамках юбилейной сессии прошел глобальный инвестиционный форум и образовательный форум в сфере туризма. Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран-членов. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.
узбекистан
самарканд
деревня сентоб
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/13/40125096_28:0:827:599_1920x0_80_0_0_237927ac9eb278f93b4e00f4625507fe.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан самарканд туризм туристическая деревня лучшая туристическая деревня сентоб навоийская область генассамблея unwto
узбекистан самарканд туризм туристическая деревня лучшая туристическая деревня сентоб навоийская область генассамблея unwto

В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню — видео

14:44 19.10.2023 (обновлено: 15:09 19.10.2023)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню
В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
© Sputnik/Анна Желиховская
Подписаться на
НовостиTelegram
Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
Мероприятие состоялось в рамках 25-й Генассамблеи UNWTO, которая проходит в эти дни в Самарканде.
САМАРКАНД, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню, сообщает корреспондент Sputnik.
Лучшей стала туристическая деревня Сентоб в Навоийской области.
Небольшое селение Сентоб расположено между Нуратинскими горами и пустыней Кызылкум. Из-за отдаленности от городов, жители деревни сохранили вековые обычаи, быт, культуру, язык, ценности.
Образ деревни тоже аутентичный — это самый настоящий традиционный среднеазиатский кишлак.
© Uzbekistan travelПоселок Сентоб
Поселок Сентоб - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Поселок Сентоб
© Uzbekistan travel
На звание лучшей также претендовали туристические деревни Конигил в Самаркандской области, Сангардак — в Сурхандарьинской, Ухум — в Джизакской и Авваль — в Ферганской области.
Мероприятие состоялось в рамках 25-й Генассамблеи UNWTO, которая проходит в Самарканде с 16 по 20 октября.
Также в рамках юбилейной сессии прошел глобальный инвестиционный форум и образовательный форум в сфере туризма.
Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран-членов. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0