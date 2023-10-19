https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-zarabotok-soobscheniye-narusheniye-ispolzovaniye-energoresursy-40097945.html
В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов
В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов
Для отслеживания обращений создается мобильное приложение "Uzenergo", куда граждане могут отправлять фото- и видеодоказательства о правонарушениях
2023-10-19T09:40+0500
2023-10-19T09:40+0500
2023-10-19T09:59+0500
узбекистан
мобильное приложение
электричество
газ
граждане
денежное вознаграждение
правонарушение
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане ввели систему денежного вознаграждения за сообщения о нарушениях правил пользования электричеством, тепловой энергией и газом, сообщает Norma.Для отслеживания обращений создано мобильное приложение "Uzenergo", куда граждане могут отправить фото- и видеоматериалы о правонарушениях.Изображения должны отражать:Кроме того, в приложении "Uzenergo" необходимо указать свой адрес, номер сотового телефона, адрес электронной почты и номер банковской пластиковой карты.Размер денежного поощрения для сообщившего лица варьируется от 2 до 30 % от суммы назначенного правонарушителю штрафа.
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узбекистан мобильное приложение uzenergo энергетика нарушения использование граждане электричество тепловая энергия газ денежное вознаграждение правонарушение
узбекистан мобильное приложение uzenergo энергетика нарушения использование граждане электричество тепловая энергия газ денежное вознаграждение правонарушение
В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов
09:40 19.10.2023 (обновлено: 09:59 19.10.2023)
Для отслеживания обращений создается мобильное приложение "Uzenergo", куда граждане могут отправлять фото- и видеодоказательства о правонарушениях.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
В Узбекистане ввели систему денежного вознаграждения за сообщения о нарушениях правил пользования электричеством, тепловой энергией и газом, сообщает Norma
.
Для отслеживания обращений создано мобильное приложение "Uzenergo", куда граждане могут отправить фото- и видеоматериалы о правонарушениях.
Изображения должны отражать:
нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией и газом;
сведения о лице, совершившем правонарушение (при наличии);
адрес, географическое расположение места совершения правонарушения, дату и время.
Кроме того, в приложении "Uzenergo" необходимо указать свой адрес, номер сотового телефона, адрес электронной почты и номер банковской пластиковой карты.
Размер денежного поощрения для сообщившего лица варьируется от 2 до 30 % от суммы назначенного правонарушителю штрафа.