Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-zarabotok-soobscheniye-narusheniye-ispolzovaniye-energoresursy-40097945.html
В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов
В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов
Для отслеживания обращений создается мобильное приложение "Uzenergo", куда граждане могут отправлять фото- и видеодоказательства о правонарушениях
2023-10-19T09:40+0500
2023-10-19T09:59+0500
узбекистан
мобильное приложение
электричество
газ
граждане
денежное вознаграждение
правонарушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/10/30036996_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_2ec66290349b33310a580d142327022b.jpg
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане ввели систему денежного вознаграждения за сообщения о нарушениях правил пользования электричеством, тепловой энергией и газом, сообщает Norma.Для отслеживания обращений создано мобильное приложение "Uzenergo", куда граждане могут отправить фото- и видеоматериалы о правонарушениях.Изображения должны отражать:Кроме того, в приложении "Uzenergo" необходимо указать свой адрес, номер сотового телефона, адрес электронной почты и номер банковской пластиковой карты.Размер денежного поощрения для сообщившего лица варьируется от 2 до 30&nbsp;% от суммы назначенного правонарушителю штрафа.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/10/30036996_200:357:2455:2048_1920x0_80_0_0_2732855824e9d8c30ed78a62001303ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан мобильное приложение uzenergo энергетика нарушения использование граждане электричество тепловая энергия газ денежное вознаграждение правонарушение
узбекистан мобильное приложение uzenergo энергетика нарушения использование граждане электричество тепловая энергия газ денежное вознаграждение правонарушение

В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов

09:40 19.10.2023 (обновлено: 09:59 19.10.2023)
© unsplash.com/pisauikanЛиния электропередачи (ЛЭП)
Линия электропередачи (ЛЭП) - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
© unsplash.com/pisauikan
Подписаться на
НовостиTelegram
Для отслеживания обращений создается мобильное приложение "Uzenergo", куда граждане могут отправлять фото- и видеодоказательства о правонарушениях.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане ввели систему денежного вознаграждения за сообщения о нарушениях правил пользования электричеством, тепловой энергией и газом, сообщает Norma.
Для отслеживания обращений создано мобильное приложение "Uzenergo", куда граждане могут отправить фото- и видеоматериалы о правонарушениях.
В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов
В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов
В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов
В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
В Узбекистане можно заработать, сообщив о нарушениях в использовании энергоресурсов
Изображения должны отражать:
нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией и газом;
сведения о лице, совершившем правонарушение (при наличии);
адрес, географическое расположение места совершения правонарушения, дату и время.
Кроме того, в приложении "Uzenergo" необходимо указать свой адрес, номер сотового телефона, адрес электронной почты и номер банковской пластиковой карты.
Размер денежного поощрения для сообщившего лица варьируется от 2 до 30 % от суммы назначенного правонарушителю штрафа.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0