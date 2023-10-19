https://uz.sputniknews.ru/20231019/v-mid-uzbekistana-proshla-vstrecha-s-poslom-indii-40097036.html
В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Индии
В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Индии
В повестку дня переговоров также вошли вопросы взаимодействия двух стран в рамках ООН и ее специализированных учреждений, ШОС и других многосторонних структур.
2023-10-19T09:18+0500
2023-10-19T09:18+0500
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Аълоев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия Манишем Прабхатом, сообщает МИД Узбекистана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в ряде сфер, представляющих взаимный интерес. В повестку дня переговоров также вошли вопросы взаимодействия двух стран в рамках ООН и ее специализированных учреждений, ШОС и других многосторонних структур.
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В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Индии
09:18 19.10.2023 (обновлено: 09:59 19.10.2023)
В повестку дня переговоров вошли вопросы взаимодействия двух стран в рамках ООН и ее специализированных учреждений, ШОС и других многосторонних структур.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Аълоев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия Манишем Прабхатом, сообщает МИД Узбекистана
.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в ряде сфер, представляющих взаимный интерес.
“Участники встречи также обменялись мнениями по проведению совместных мероприятий, в частности, очередных заседаний межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и министерской встречи в формате “Центральная Азия — Индия”, — говорится в сообщении.
В повестку дня переговоров также вошли вопросы взаимодействия двух стран в рамках ООН и ее специализированных учреждений, ШОС и других многосторонних структур.