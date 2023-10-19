https://uz.sputniknews.ru/20231019/v-mid-uzbekistana-proshla-vstrecha-s-poslom-indii-40097036.html

В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Индии

В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Индии

В повестку дня переговоров также вошли вопросы взаимодействия двух стран в рамках ООН и ее специализированных учреждений, ШОС и других многосторонних структур.

2023-10-19T09:18+0500

2023-10-19T09:18+0500

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Аълоев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия Манишем Прабхатом, сообщает МИД Узбекистана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в ряде сфер, представляющих взаимный интерес. В повестку дня переговоров также вошли вопросы взаимодействия двух стран в рамках ООН и ее специализированных учреждений, ШОС и других многосторонних структур.

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