https://uz.sputniknews.ru/20231019/v-teplitsy-nepodklyuchennye-k-potrebitelskim-setyam-budut-podavat-gaz-40127728.html

В теплицы, неподключенные к потребительским сетям, будут подавать газ

В теплицы, неподключенные к потребительским сетям, будут подавать газ

Этот вопрос обсудили на видеоселекторном совещании в Министерстве сельского хозяйства. 19.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-19T15:24+0500

2023-10-19T15:24+0500

2023-10-19T15:49+0500

узбекистан

общество

теплица

газ

минсельхоз узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В теплицы, неподключенные к газовым сетям, подающим топливо населению, будут поставлять природный газ. Этот вопрос обсудили сегодня на видеоселекторном совещании в министерстве сельского хозяйства Узбекистана, сообщили корреспонденту Sputnik пресс-служба Минсельхоза. Совещание было посвящено вопросам совершенствования и повышения эффективности тепличных хозяйств. Основное внимание уделяли вопросу экономической поддержки хозяйств в осенне-зимний период. На встрече присутствовали представители основных агрохолдингов Республики Каракалпакстан, области и города Ташкента, представители АО "Худудгазтаъминот" и тепличных предприятий.Минсельхоз совместно с министерством энергетики начали работы по заключению контрактов на поставку природного газа в тепличные хозяйства, не подключенные к потребительским газовым сетям, сообщили на совещании. С предпринимателями в настоящее время заключаются предварительные контракты. Как отметили в ходе встречи, стоимость транспортировки газа для хозяйствующих субъектов составляет 1 500 сумов за 1 кубометр. Предпринимателю необходимо установить цифровой прибор учета, зарезервировать нужное количество топлива и внести предоплату, это будет гарантией поставки природного газа в его теплицу. Для координации этих работ при агентстве по предоставлению услуг в сфере сельского хозяйства при Минсельхозе был создан кол-центр, куда можно позвонить по короткому номеру 1342. Кроме того, в агентстве будут оказывать консультации владельцам теплиц и координировать работу с субъектами предпринимательства.Для сведения, за последние 5 лет площадь теплиц в республике увеличилась втрое и достигла 5,2 тыс. гектаров. Объем выращиваемой в них продукции вырос с 90 тыс. тонн до 300 тыс. тонн. В октябре прошлого года с 586 тепличными хозяйствами был заключен договор на поставку природного газа.

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узбекистан, общество, теплица, газ, минсельхоз узбекистана