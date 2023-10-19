https://uz.sputniknews.ru/20231019/vyrastet-li-tsena-na-benzin--kommentariy-uzbekneftgaza-40149239.html
Вырастет ли цена на бензин — комментарий "Узбекнефтгаза"
Вырастет ли цена на бензин — комментарий "Узбекнефтгаза"
В социальных сетях распространяется новость о повышении цен на бензин АИ-80 с 1 ноября.
2023-10-19T19:09+0500
2023-10-19T19:09+0500
2023-10-19T19:09+0500
узбекистан
общество
топливо
бензин
цена
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Цены на бензин АИ-80 в Узбекистане остаются прежними, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".В социальных сетях появились сообщения о повышении цен на бензин АИ-80 с 1 ноября этого года.
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узбекистан общество цена бензин аи-80 узбекнефтегаз опровержение сообщение
узбекистан общество цена бензин аи-80 узбекнефтегаз опровержение сообщение
Вырастет ли цена на бензин — комментарий "Узбекнефтгаза"
В социальных сетях распространяется новость о повышении цен на бензин АИ-80 с 1 ноября.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik
. Цены на бензин АИ-80 в Узбекистане остаются прежними, сообщает
пресс-служба "Узбекнефтегаза".
В социальных сетях появились сообщения о повышении цен на бензин АИ-80 с 1 ноября этого года.
"Узбекнефтегаз" считает эти сообщения необоснованными и сообщает, что на АЗС, относящихся к АО, цены на топливо остаются прежними", - говорится в сообщении.