https://uz.sputniknews.ru/20231020/40186258.html

Почему женщинам опасно слишком много заниматься спортом, рассказала врач

Почему женщинам опасно слишком много заниматься спортом, рассказала врач

Физическая активность крайне важна, но излишние нагрузки могут привести к опасному комплексу, предупреждает врач.

2023-10-20T22:02+0500

2023-10-20T22:02+0500

2023-10-20T22:02+0500

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Чрезмерное увлечение спортом таит в себе опасность для женского здоровья, рассказала врач-репродуктолог Юлия Колода. По словам медика, избыточная нагрузка на организм повышает риск акушерских осложнений. По ее словам, в зоне риска находятся не только пациенты с ожирением, но и те, у кого наблюдается дефицит массы тела."У них риск возникновения акушерских осложнений во время беременности будет такой же, как при ожирении. Они включают преэклампсию, анемию, слабость родовой деятельности, невынашивание беременности, преждевременное излитие околоплодных вод, рождение ребенка с низкой массой тела", — заявила врач.Таким пациентам врач рекомендовала назначать заместительные препараты с эстрогенами, если они не могут в данный момент отказаться от спорта.

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