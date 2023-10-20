https://uz.sputniknews.ru/20231020/aeroport-tashkent-estakada-kamery-shtrafy-40180683.html

Камеры на эстакаде ташкентского аэропорта будут выписывать штрафы

Камеры на эстакаде ташкентского аэропорта будут выписывать штрафы

С 1 ноября автоматические штрафы будут получать водители автомобилей, которые находятся на эстакаде дольше положенного срока.

2023-10-20T19:13+0500

2023-10-20T19:13+0500

2023-10-20T19:13+0500

узбекистан

общество

ташкент

аэропорт

аэропорт ташкента

камера

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Водители, остающиеся дольше разрешенного времени стоянки на эстакаде Международного аэропорта Ташкента, будут получать штрафы. Камеры дорожного движения, установленные на эстакаде, теперь интегрированы с системами Управления безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".С июля 2021 года для пассажиров и провожающих открыт доступ на эстакаду аэропорта и установлены определенные правила. В частности, определено время стоянки различных видов транспортных средств: для легковых автомобилей – до 5 минут, для туристических автобусов и маршруток – до 10 минут.Запрещена парковка и на желтой линии, разделяющей правую и левую части эстакады. Прежде соблюдение правил и движение на эстакаде регулировали сотрудники аэропорта.С 1 ноября система будет работать в автоматическом режиме. В частности, автоматически будут налагаться штрафы на водителей за превышение срока пребывания на эстакаде и за парковку на желтой линии.На эстакаде одновременно могут находиться до 30 легковых автомобилей или, с учетом туристических автобусов, до 17 автомобилей.При планировании долгой остановки водителям рекомендуется воспользоваться парковкой у терминала вылета, говорится в сообщении пресс-службы.

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