https://uz.sputniknews.ru/20231020/aeroport-tashkent-estakada-kamery-shtrafy-40180683.html
Камеры на эстакаде ташкентского аэропорта будут выписывать штрафы
Камеры на эстакаде ташкентского аэропорта будут выписывать штрафы
С 1 ноября автоматические штрафы будут получать водители автомобилей, которые находятся на эстакаде дольше положенного срока.
2023-10-20T19:13+0500
2023-10-20T19:13+0500
2023-10-20T19:13+0500
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Водители, остающиеся дольше разрешенного времени стоянки на эстакаде Международного аэропорта Ташкента, будут получать штрафы. Камеры дорожного движения, установленные на эстакаде, теперь интегрированы с системами Управления безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".С июля 2021 года для пассажиров и провожающих открыт доступ на эстакаду аэропорта и установлены определенные правила. В частности, определено время стоянки различных видов транспортных средств: для легковых автомобилей – до 5 минут, для туристических автобусов и маршруток – до 10 минут.Запрещена парковка и на желтой линии, разделяющей правую и левую части эстакады. Прежде соблюдение правил и движение на эстакаде регулировали сотрудники аэропорта.С 1 ноября система будет работать в автоматическом режиме. В частности, автоматически будут налагаться штрафы на водителей за превышение срока пребывания на эстакаде и за парковку на желтой линии.На эстакаде одновременно могут находиться до 30 легковых автомобилей или, с учетом туристических автобусов, до 17 автомобилей.При планировании долгой остановки водителям рекомендуется воспользоваться парковкой у терминала вылета, говорится в сообщении пресс-службы.
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узбекистан ташкент аэропорт эстакада камеры штрафы нарушение превышение срока пребывания остановка на желтой линии uzbekistan airports
узбекистан ташкент аэропорт эстакада камеры штрафы нарушение превышение срока пребывания остановка на желтой линии uzbekistan airports
Камеры на эстакаде ташкентского аэропорта будут выписывать штрафы
С 1 ноября автоматические штрафы будут получать водители автомобилей, которые находятся на эстакаде дольше положенного срока.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik
. Водители, остающиеся дольше разрешенного времени стоянки на эстакаде Международного аэропорта Ташкента, будут получать штрафы. Камеры дорожного движения, установленные на эстакаде, теперь интегрированы с системами Управления безопасности дорожного движения. Об этом сообщает
пресс-служба "Uzbekistan Airports".
С июля 2021 года для пассажиров и провожающих открыт доступ на эстакаду аэропорта и установлены определенные правила. В частности, определено время стоянки различных видов транспортных средств: для легковых автомобилей – до 5 минут, для туристических автобусов и маршруток – до 10 минут.
Запрещена парковка и на желтой линии, разделяющей правую и левую части эстакады. Прежде соблюдение правил и движение на эстакаде регулировали сотрудники аэропорта.
С 1 ноября система будет работать в автоматическом режиме. В частности, автоматически будут налагаться штрафы на водителей за превышение срока пребывания на эстакаде и за парковку на желтой линии.
На эстакаде одновременно могут находиться до 30 легковых автомобилей или, с учетом туристических автобусов, до 17 автомобилей.
При планировании долгой остановки водителям рекомендуется воспользоваться парковкой у терминала вылета, говорится в сообщении пресс-службы.