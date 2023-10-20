https://uz.sputniknews.ru/20231020/chtoby-ne-bylo-novyx-barerov---ministr-eek-o-razvitii-sotrudnichestva-eaes-40175759.html

"Чтобы не было новых барьеров" — министр ЕЭК о развитии сотрудничества ЕАЭС

"Чтобы не было новых барьеров" — министр ЕЭК о развитии сотрудничества ЕАЭС

ЕЭАС уже доказал, что это союз не только на хорошую, а на любую погоду, подчеркнул министр по торговле Андрей Слепнев.

2023-10-20T17:33+0500

2023-10-20T17:33+0500

2023-10-20T18:09+0500

еаэс и узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Евразийский экономический союз уже доказал свою устойчивость, преодолев первые вызовы, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.Министр выступил на сессии "Новая архитектура торгово-экономического взаимодействия ЕАЭС" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России 2023", сообщает пресс-служба ЕЭК.Среди вызовов, которые уже успешно преодолел Евразийский союз, министр назвал пандемию COVID-19 и экономические санкции. Однако, в ближайшем будущем союзу придется столкнуться с новыми испытаниями, чтобы занять устойчивое конкурентоспособное место в многополярном мире.Министр напомнил, что сейчас идет пересмотр правил международной торговли, появляются тарифные и нетарифные барьеры, которые устраиваются под маркой климата и пограничного регулирования.Третий вызов по мнению Слепнева — переход к новой системе отношений, когда люди и малые предприятия все больше заявляют о своих интересах. Необходимо решать вопрос коммуникации с людьми, потому что она — залог движения, считает министр.Особое место в контексте евразийской интеграции занимает электронная торговля, подчеркнул он. На крупнейших маркетплейсах в ЕАЭС доля товаров из Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана составляет уже 50 %, а совокупный объем этого рынка – $90 млрд. Говоря о внешней торговле, Слепнев напомнил тезис о важности Большого Евразийского партнерства, выдвинутый президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что важно выстраивать не просто транспортный, а полноценный экономический коридор, наладить диалог между транспортниками и промышленниками в вопросах технологического суверенитета, кооперации и логистики.

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