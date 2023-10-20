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"Чтобы не было новых барьеров" — министр ЕЭК о развитии сотрудничества ЕАЭС
"Чтобы не было новых барьеров" — министр ЕЭК о развитии сотрудничества ЕАЭС
ЕЭАС уже доказал, что это союз не только на хорошую, а на любую погоду, подчеркнул министр по торговле Андрей Слепнев.
2023-10-20T17:33+0500
2023-10-20T17:33+0500
2023-10-20T18:09+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
торговля
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министр
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Евразийский экономический союз уже доказал свою устойчивость, преодолев первые вызовы, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.Министр выступил на сессии "Новая архитектура торгово-экономического взаимодействия ЕАЭС" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России 2023", сообщает пресс-служба ЕЭК.Среди вызовов, которые уже успешно преодолел Евразийский союз, министр назвал пандемию COVID-19 и экономические санкции. Однако, в ближайшем будущем союзу придется столкнуться с новыми испытаниями, чтобы занять устойчивое конкурентоспособное место в многополярном мире.Министр напомнил, что сейчас идет пересмотр правил международной торговли, появляются тарифные и нетарифные барьеры, которые устраиваются под маркой климата и пограничного регулирования.Третий вызов по мнению Слепнева — переход к новой системе отношений, когда люди и малые предприятия все больше заявляют о своих интересах. Необходимо решать вопрос коммуникации с людьми, потому что она — залог движения, считает министр.Особое место в контексте евразийской интеграции занимает электронная торговля, подчеркнул он. На крупнейших маркетплейсах в ЕАЭС доля товаров из Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана составляет уже 50 %, а совокупный объем этого рынка – $90 млрд. Говоря о внешней торговле, Слепнев напомнил тезис о важности Большого Евразийского партнерства, выдвинутый президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что важно выстраивать не просто транспортный, а полноценный экономический коридор, наладить диалог между транспортниками и промышленниками в вопросах технологического суверенитета, кооперации и логистики.
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евразийский экономический союз еаэс сотрудничество интеграция кооперация барьеры
евразийский экономический союз еаэс сотрудничество интеграция кооперация барьеры
"Чтобы не было новых барьеров" — министр ЕЭК о развитии сотрудничества ЕАЭС
17:33 20.10.2023 (обновлено: 18:09 20.10.2023)
ЕЭАС уже доказал, что это союз не только на хорошую, а на любую погоду, подчеркнул министр по торговле Андрей Слепнев.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Евразийский экономический союз уже доказал свою устойчивость, преодолев первые вызовы, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.
Министр выступил на сессии "Новая архитектура торгово-экономического взаимодействия ЕАЭС" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России 2023", сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Когда мы занимались созданием ЕАЭС, изучали опыт ЕС. Сами европейцы про себя говорили, что их Союз — это Союз на хорошую погоду. А мы сейчас видим, что наш Евразийский экономический союз, похоже, — Союз на любую погоду, в том числе не очень хорошую", — отметил он.
Среди вызовов, которые уже успешно преодолел Евразийский союз, министр назвал пандемию COVID-19 и экономические санкции. Однако, в ближайшем будущем союзу придется столкнуться с новыми испытаниями, чтобы занять устойчивое конкурентоспособное место в многополярном мире.
"Второй вызов — это промышленная революция, климат, технологии, новая экономика, а также все, что с этим связано. Это действительно то, что закладывает перспективу на сотню лет. Здесь, в Союзе и с нашими партнерами вне его, мы должны найти решения, которые позволят работать", — продолжил Андрей Слепнев.
Министр напомнил, что сейчас идет пересмотр правил международной торговли, появляются тарифные и нетарифные барьеры, которые устраиваются под маркой климата и пограничного регулирования.
"Конечно, задача в партнерстве с нашими друзьями по всему миру — активно работать в этом направлении, чтобы не возникли новые барьеры и новые разделительные линии. Для того, чтобы мы могли нормально торговать и нормально развиваться", — подчеркнул министр по торговле ЕЭК.
Третий вызов по мнению Слепнева — переход к новой системе отношений, когда люди и малые предприятия все больше заявляют о своих интересах. Необходимо решать вопрос коммуникации с людьми, потому что она — залог движения, считает министр.
"Что мы, как Союз, можем сделать в практическом плане? Евразийская программа сотрудничества в области малого и среднего предпринимательства — это было бы крайне востребовано, и хорошо, что это сейчас обсуждается", — сообщил министр.
Особое место в контексте евразийской интеграции занимает электронная торговля, подчеркнул он. На крупнейших маркетплейсах в ЕАЭС доля товаров из Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана составляет уже 50 %, а совокупный объем этого рынка – $90 млрд.
Говоря о внешней торговле, Слепнев напомнил тезис о важности Большого Евразийского партнерства, выдвинутый президентом РФ Владимиром Путиным.
"В то же время мы видим, что Большое Евразийское партнерство неоднородно. Оно имеет несколько направлений. Очевидно, что направление с Европой пока — надеюсь, временно — находится в приторможенной стадии. Но у нас есть крайне перспективное южное направление по коридору "Север — Юг", — пояснил министр по торговле ЕЭК.
Он подчеркнул, что важно выстраивать не просто транспортный, а полноценный экономический коридор, наладить диалог между транспортниками и промышленниками в вопросах технологического суверенитета, кооперации и логистики.