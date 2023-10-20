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https://uz.sputniknews.ru/20231020/fergana-nezakonnyy-vvoz-mobilnyy-telefon-video-40164820.html
В Фергане пресекли незаконный ввоз мобильных телефонов на 5,7 млрд сумов — видео
В Фергане пресекли незаконный ввоз мобильных телефонов на 5,7 млрд сумов — видео
Таможенники задержали автомобиль, водитель которого пытался незаконно перевести из Ферганы в Ташкент мобильные телефоны почти на полмиллиона долларов
2023-10-20T13:04+0500
2023-10-20T13:11+0500
узбекистан
фергана
ташкент
мобильный телефон
автомобиль
водитель
документы
техника
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Фергане в салоне и багажнике автомобиля марки "Кобальт" таможенники обнаружили около 550 мобильных телефонов на 5 млрд 788,9 млн сумов, сообщает Таможенный комитет. Крупную партию новых мобильных телефонов различной модификации обнаружили в автомобиле, следовавшем из Ферганы в Ташкент.Водитель автотранспорта не смог предъявить соответствующих документов, подтверждающих легальность техники. В настоящее время оперативные службы проводят доследственные мероприятия.
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фергана
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узбекистан ташкент фергана незаконный ввоз мобильный телефон таможенный комитет досмотр таможенники оперативные службы техника
узбекистан ташкент фергана незаконный ввоз мобильный телефон таможенный комитет досмотр таможенники оперативные службы техника

В Фергане пресекли незаконный ввоз мобильных телефонов на 5,7 млрд сумов — видео

13:04 20.10.2023 (обновлено: 13:11 20.10.2023)
© Государственный таможенный комитетВ Фергане пресекли незаконный ввоз мобильных телефонов на 5,7 млрд сумов.
В Фергане пресекли незаконный ввоз мобильных телефонов на 5,7 млрд сумов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2023
© Государственный таможенный комитет
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Таможенники задержали автомобиль, водитель которого пытался незаконно перевести из Ферганы в Ташкент мобильные телефоны почти на полмиллиона долларов.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Фергане в салоне и багажнике автомобиля марки "Кобальт" таможенники обнаружили около 550 мобильных телефонов на 5 млрд 788,9 млн сумов, сообщает Таможенный комитет.
Крупную партию новых мобильных телефонов различной модификации обнаружили в автомобиле, следовавшем из Ферганы в Ташкент.
Водитель автотранспорта не смог предъявить соответствующих документов, подтверждающих легальность техники. В настоящее время оперативные службы проводят доследственные мероприятия.
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