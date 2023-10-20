https://uz.sputniknews.ru/20231020/fergana-nezakonnyy-vvoz-mobilnyy-telefon-video-40164820.html
В Фергане пресекли незаконный ввоз мобильных телефонов на 5,7 млрд сумов — видео
В Фергане пресекли незаконный ввоз мобильных телефонов на 5,7 млрд сумов — видео
Таможенники задержали автомобиль, водитель которого пытался незаконно перевести из Ферганы в Ташкент мобильные телефоны почти на полмиллиона долларов
2023-10-20T13:04+0500
2023-10-20T13:04+0500
2023-10-20T13:11+0500
узбекистан
фергана
ташкент
мобильный телефон
автомобиль
водитель
документы
техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/14/40165014_79:0:1279:675_1920x0_80_0_0_7902e41fd07f8a8b0cb9a542a0ae49ab.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Фергане в салоне и багажнике автомобиля марки "Кобальт" таможенники обнаружили около 550 мобильных телефонов на 5 млрд 788,9 млн сумов, сообщает Таможенный комитет. Крупную партию новых мобильных телефонов различной модификации обнаружили в автомобиле, следовавшем из Ферганы в Ташкент.Водитель автотранспорта не смог предъявить соответствующих документов, подтверждающих легальность техники. В настоящее время оперативные службы проводят доследственные мероприятия.
узбекистан
фергана
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/14/40165014_185:0:1144:719_1920x0_80_0_0_d2a8ed7af27e470c59387575a1ee0985.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент фергана незаконный ввоз мобильный телефон таможенный комитет досмотр таможенники оперативные службы техника
узбекистан ташкент фергана незаконный ввоз мобильный телефон таможенный комитет досмотр таможенники оперативные службы техника
В Фергане пресекли незаконный ввоз мобильных телефонов на 5,7 млрд сумов — видео
13:04 20.10.2023 (обновлено: 13:11 20.10.2023)
Таможенники задержали автомобиль, водитель которого пытался незаконно перевести из Ферганы в Ташкент мобильные телефоны почти на полмиллиона долларов.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
В Фергане в салоне и багажнике автомобиля марки "Кобальт" таможенники обнаружили около 550 мобильных телефонов на 5 млрд 788,9 млн сумов, сообщает Таможенный комитет
.
Крупную партию новых мобильных телефонов различной модификации обнаружили в автомобиле, следовавшем из Ферганы в Ташкент.
Водитель автотранспорта не смог предъявить соответствующих документов, подтверждающих легальность техники. В настоящее время оперативные службы проводят доследственные мероприятия.