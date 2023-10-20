https://uz.sputniknews.ru/20231020/fergana-nezakonnyy-vvoz-mobilnyy-telefon-video-40164820.html

В Фергане пресекли незаконный ввоз мобильных телефонов на 5,7 млрд сумов — видео

В Фергане пресекли незаконный ввоз мобильных телефонов на 5,7 млрд сумов — видео

Таможенники задержали автомобиль, водитель которого пытался незаконно перевести из Ферганы в Ташкент мобильные телефоны почти на полмиллиона долларов

2023-10-20T13:04+0500

2023-10-20T13:04+0500

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узбекистан

фергана

ташкент

мобильный телефон

автомобиль

водитель

документы

техника

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Фергане в салоне и багажнике автомобиля марки "Кобальт" таможенники обнаружили около 550 мобильных телефонов на 5 млрд 788,9 млн сумов, сообщает Таможенный комитет. Крупную партию новых мобильных телефонов различной модификации обнаружили в автомобиле, следовавшем из Ферганы в Ташкент.Водитель автотранспорта не смог предъявить соответствующих документов, подтверждающих легальность техники. В настоящее время оперативные службы проводят доследственные мероприятия.

узбекистан

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