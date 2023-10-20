https://uz.sputniknews.ru/20231020/fermer-raskryl-sekrety-urojaynosti-luka-40186142.html
"Разумное использование технологий": фермер раскрыл секреты урожайности лука
"Разумное использование технологий": фермер раскрыл секреты урожайности лука
Фермер из Джизака вырастил рекордный урожай лука. Он считает, что все дело – в инновационном методе полива. В ближайшие годы он планирует еще больше увеличить урожай. Своими секретами фермер поделился с корреспондентом Sputnik.
2023-10-20T21:38+0500
2023-10-20T21:38+0500
2023-10-20T21:38+0500
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фермер
урожай
инновации
орошение земель
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Фермер из Джизака при помощи капельного орошения вырастил рекордный объем лука.Фермеру удалось собрать 150 тонн урожая с гектара. С 1 га остается 150 млн сумов чистого дохода. В следующем году фермер планирует собрать 160 тонн с гектара. В ближайшие 3 года Мирзаев хочет увеличить урожай до 200 тонн. По его словам, весь секрет в капельном орошении. Секретами урожайности лука фермер поделился с корреспондентом Sputnik.
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узбекистан видео фермер лук рекордный урожай капельное орошение инновации
узбекистан видео фермер лук рекордный урожай капельное орошение инновации
"Разумное использование технологий": фермер раскрыл секреты урожайности лука
Эксклюзив
Фермер из Джизака вырастил рекордный урожай лука. Он считает, что все дело – в инновационном методе полива. В ближайшие годы он планирует еще больше увеличить урожай. Своими секретами фермер поделился с корреспондентом Sputnik.
Фермер из Джизака при помощи капельного орошения вырастил рекордный объем лука.
Фермеру удалось собрать 150 тонн урожая с гектара. С 1 га остается 150 млн сумов чистого дохода. В следующем году фермер планирует собрать 160 тонн с гектара. В ближайшие 3 года Мирзаев хочет увеличить урожай до 200 тонн.
По его словам, весь секрет в капельном орошении. Секретами урожайности лука фермер поделился с корреспондентом Sputnik.