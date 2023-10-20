https://uz.sputniknews.ru/20231020/internet-utechka-bolee-200-tys-uchetnyx-zapisey-40184540.html

В Интернет попали данные более 200 тыс. учетных записей

В Интернет попали данные более 200 тыс. учетных записей

Центр Кибербезопасности обнаружил базу данных пользователей различных информационных ресурсов по всему миру.

2023-10-20T19:50+0500

2023-10-20T19:50+0500

2023-10-20T20:01+0500

узбекистан

общество

безопасность

кибербезопасность

интернет

персональные данные

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Центр кибербезопасности Узбекистана в ходе мониторинга сети Интернет обнаружил базу учетных записей пользователей различных информационных ресурсов по всему миру, в том числе в республике, сообщает пресс-служба Центра.База данных была опубликована в Telegram-канале. После анализа данных специалисты выяснили, что большая часть учетных записей является актуальной, и утечка таких данных несет опасность кибербезопасности госорганов и других организаций.Проверить, есть ли ваши данные среди обнаруженных в сети, можно с помощью Telegram-бота @CSEC_Login_Bot.По данным специалистов центра, утечка могла произойти по нескольким причинам, среди которых слабая парольная политика организаций и пользователей, использование нелицензионных или устаревших программ, зараженность устройств вирусными и троянскими программами, преднамеренный слив данных сотрудниками организаций, фишинг и другие техники кибератаки.Пресс-служба опубликовала советы, как защитить свои данные:

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