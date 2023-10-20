https://uz.sputniknews.ru/20231020/kakie-mery-primet-uzbekistan-dlya-resheniya-vodnoy-problemy-40185821.html

Какие меры примет Узбекистан для решения водной проблемы?

Какие меры примет Узбекистан для решения водной проблемы?

Из 39 млрд кубометров воды, потребленных в прошлом году, 36% было потеряно в земляных оросительных каналах.

2023-10-20T20:28+0500

2023-10-20T20:28+0500

2023-10-20T21:28+0500

узбекистан

президент

совещание

видеоселекторное совещание

вода

бюджет

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева члены правительства и компетентных органов обсудили меры по решению водной проблемы, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Как отметили участники совещания, за последние два года на водное хозяйство, в том числе на водосберегающие технологии, выделен большой объем субсидий. Но из 39 млрд кубометров воды, потребленных в прошлом году, 36% было потеряно в земляных оросительных каналах.Кроме того, 5-6 млрд кубометров воды тратится впустую и сбрасывается в коллекторы, поскольку 70% земель орошается по-старому, отметили на совещании.Участники совещания также обсудили основные вопросы формирования бюджета на следующий год.Президент поставил перед правительством задачи по снижению себестоимости в промышленности за счет сокращения издержек в крупных отраслях промышленности на 15-20%.Приоритетной задачей глава государства назвал развитие социальной сферы.Кроме того, в следующем году в полной мере начнет работу система махаллинского бюджета. Каждой махалле может быть выделено 100 млн сумов.Доработанный с учетом высказанных на совещании мнений проект бюджета на 2024 год будет внесен на рассмотрение Законодательной палаты Олий Мажлиса.

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