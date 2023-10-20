Какие меры примет Узбекистан для решения водной проблемы?
20:28 20.10.2023 (обновлено: 21:28 20.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по обсуждению основных направлений государственного бюджета на 2024 год.
Из 39 млрд кубометров воды, потребленных в прошлом году, 36% было потеряно в земляных оросительных каналах.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева члены правительства и компетентных органов обсудили меры по решению водной проблемы, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Как отметили участники совещания, за последние два года на водное хозяйство, в том числе на водосберегающие технологии, выделен большой объем субсидий. Но из 39 млрд кубометров воды, потребленных в прошлом году, 36% было потеряно в земляных оросительных каналах.
"В связи с этим подчеркнута важность увеличения ассигнований на бетонирование оросительных каналов и внедрение водосберегающих технологий. В частности, в следующем году будут реализованы проекты водной инфраструктуры на сумму 1,7 триллиона сумов, а также 300 миллионов долларов от международных финансовых организаций. Глава нашего государства подробно остановился на этом вопросе и сообщил, что будет принята трехлетняя программа бетонирования каналов", - сообщает пресс-служба президента.
Кроме того, 5-6 млрд кубометров воды тратится впустую и сбрасывается в коллекторы, поскольку 70% земель орошается по-старому, отметили на совещании.
"Подчеркнуто, что "прорыв" в сельском хозяйстве невозможен без инноваций. В связи с этим была поставлена задача повысить урожайность хлопчатника до 50% на гектар, зерна - до 100 центнеров на гектар за счет широкого применения современных научных достижений в области почвоведения, селекции и агротехники", - отметили в пресс-службе.
Участники совещания также обсудили основные вопросы формирования бюджета на следующий год.
Президент поставил перед правительством задачи по снижению себестоимости в промышленности за счет сокращения издержек в крупных отраслях промышленности на 15-20%.
Приоритетной задачей глава государства назвал развитие социальной сферы.
"Так, на развитие человеческого капитала в следующем году планируется направить 102,5 трлн сумов. Это на 15 процентов больше, чем в текущем году. К примеру, в первоначальном проекте планировалось построить и реконструировать 317 школ. Учитывая важность этого вопроса и потребность на местах, президент предложил предусмотреть средства на строительство еще 150 школ", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в следующем году в полной мере начнет работу система махаллинского бюджета. Каждой махалле может быть выделено 100 млн сумов.
"Глава государства отметил, что эти средства следует направить прежде всего на проекты, создающие рабочие места в махалле и облегчающие заботы населения. Даны указания по обучению председателей махаллей новой системе работы, обеспечению учета и контроля расходования средств", - говорится в сообщении.
Доработанный с учетом высказанных на совещании мнений проект бюджета на 2024 год будет внесен на рассмотрение Законодательной палаты Олий Мажлиса.