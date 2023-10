https://uz.sputniknews.ru/20231020/kuda-poyti-na-vyxodnyx-top---7-meropriyatiy-v-tashkente-40179526.html

Куда пойти на выходных: топ - 7 мероприятий в Ташкенте

Концерт МОТа, ирландское танцевальное шоу и выставка Tashkent Modernism. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 21 октябряКинопоказы под открытым небомЗрители смогут посмотреть фильмы "Сумерки. Сага. Затмение" и "Гран Туризмо" под открытым небом. Время: 18.00, 20.20Место: Yoshlik - Спортивно-оздоровительный комплексСтоимость билетов: 35 тыс. сумов за одну машинуТелефон для справок: (+998) 90−998−1425, (+998) 90−901−8468Концерт МОТаРоссийский исполнитель, известный хитами "Капкан", "Мама я в Дубае" "По душам", выступит с сольной концертной программой на сцене ледового дворца Humo Arena.Время: 19.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 100-600 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−203−6645Эко-ярмаркаНа эко-ярмарке посетители смогут обменяться ненужным вещами, прослушают лекции об экологической грамотности, а также поучаствуют в дискуссии на тему осознанного потребления. Можно будет также поиграть в шашки и пинг-понг и послушать живую музыку.Время: 12.00Место: Moc HubВход свободныйВыставка проекта Tashkent Modernism. IndexПроект, рассказывающий о советском модернизме в архитектуре Узбекистана, представит архивы документов, содержащих стратегию сохранения памятников модернизма, а также произведения искусства 1960-80 годов и снимки фотографа Армина Линке.Время: 10.00Место: Государственный музей искусств УзбекистанаВход свободныйВоскресенье, 22 октябряКонцерт Озода ШукруллоеваУзбекский комик выступит с юмористическим концертом на сцене дворца "Дружбы народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 30 – 350 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Like party с популярными блогерамиКонцерт с всемирно известными блогерами, среди которых Влад Кобяков, Настя Кош, Виола, Софи Сингх, Аминахон, Алиса Тока и Марьяна Локель, пройдет на сцене дворца "Дружба народов".Время: 14.00, 18:00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 80 – 700 тыс. сумовТанцевальное шоу Rhythm of the DanceИрландское танцевальное шоу представит фирменный степ под аккомпанемент живой музыки и исполнения.Время: 19:00Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Стоимость билетов: 400 тыс. – 1 млн 200 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−232−8663, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072

