Куда пойти на выходных: топ - 7 мероприятий в Ташкенте
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИрландское танцевальное шоу "Rhythm of the Dance". Архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Концерт МОТа, ирландское танцевальное шоу и выставка Tashkent Modernism. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 21 октября
Кинопоказы под открытым небом
Зрители смогут посмотреть фильмы "Сумерки. Сага. Затмение" и "Гран Туризмо" под открытым небом.
Время: 18.00, 20.20
Место: Yoshlik - Спортивно-оздоровительный комплекс
Стоимость билетов: 35 тыс. сумов за одну машину
Телефон для справок: (+998) 90−998−1425, (+998) 90−901−8468
Зрители смогут посмотреть фильмы "Сумерки. Сага. Затмение" и "Гран Туризмо" под открытым небом.
Время: 18.00, 20.20
Место: Yoshlik - Спортивно-оздоровительный комплекс
Стоимость билетов: 35 тыс. сумов за одну машину
Телефон для справок: (+998) 90−998−1425, (+998) 90−901−8468
Концерт МОТа
Российский исполнитель, известный хитами "Капкан", "Мама я в Дубае" "По душам", выступит с сольной концертной программой на сцене ледового дворца Humo Arena.
Время: 19.00
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 100-600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−203−6645
Российский исполнитель, известный хитами "Капкан", "Мама я в Дубае" "По душам", выступит с сольной концертной программой на сцене ледового дворца Humo Arena.
Время: 19.00
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 100-600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−203−6645
Эко-ярмарка
На эко-ярмарке посетители смогут обменяться ненужным вещами, прослушают лекции об экологической грамотности, а также поучаствуют в дискуссии на тему осознанного потребления. Можно будет также поиграть в шашки и пинг-понг и послушать живую музыку.
Время: 12.00
Место: Moc Hub
Вход свободный
На эко-ярмарке посетители смогут обменяться ненужным вещами, прослушают лекции об экологической грамотности, а также поучаствуют в дискуссии на тему осознанного потребления. Можно будет также поиграть в шашки и пинг-понг и послушать живую музыку.
Время: 12.00
Место: Moc Hub
Вход свободный
Выставка проекта Tashkent Modernism. Index
Проект, рассказывающий о советском модернизме в архитектуре Узбекистана, представит архивы документов, содержащих стратегию сохранения памятников модернизма, а также произведения искусства 1960-80 годов и снимки фотографа Армина Линке.
Время: 10.00
Место: Государственный музей искусств Узбекистана
Вход свободный
Проект, рассказывающий о советском модернизме в архитектуре Узбекистана, представит архивы документов, содержащих стратегию сохранения памятников модернизма, а также произведения искусства 1960-80 годов и снимки фотографа Армина Линке.
Время: 10.00
Место: Государственный музей искусств Узбекистана
Вход свободный
Воскресенье, 22 октября
Концерт Озода Шукруллоева
Узбекский комик выступит с юмористическим концертом на сцене дворца "Дружбы народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 30 – 350 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Узбекский комик выступит с юмористическим концертом на сцене дворца "Дружбы народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 30 – 350 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Like party с популярными блогерами
Концерт с всемирно известными блогерами, среди которых Влад Кобяков, Настя Кош, Виола, Софи Сингх, Аминахон, Алиса Тока и Марьяна Локель, пройдет на сцене дворца "Дружба народов".
Время: 14.00, 18:00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 80 – 700 тыс. сумов
Концерт с всемирно известными блогерами, среди которых Влад Кобяков, Настя Кош, Виола, Софи Сингх, Аминахон, Алиса Тока и Марьяна Локель, пройдет на сцене дворца "Дружба народов".
Время: 14.00, 18:00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 80 – 700 тыс. сумов
Танцевальное шоу Rhythm of the Dance
Ирландское танцевальное шоу представит фирменный степ под аккомпанемент живой музыки и исполнения.
Время: 19:00
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Стоимость билетов: 400 тыс. – 1 млн 200 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−232−8663, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Ирландское танцевальное шоу представит фирменный степ под аккомпанемент живой музыки и исполнения.
Время: 19:00
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Стоимость билетов: 400 тыс. – 1 млн 200 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−232−8663, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072