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https://uz.sputniknews.ru/20231020/kuda-poyti-na-vyxodnyx-top---7-meropriyatiy-v-tashkente-40179526.html
Куда пойти на выходных: топ - 7 мероприятий в Ташкенте
Куда пойти на выходных: топ - 7 мероприятий в Ташкенте
Концерт МОТа, ирландское танцевальное шоу и выставка Tashkent Modernism. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-10-20T18:53+0500
2023-10-20T18:53+0500
узбекистан
общество
ташкент
афиша на выходные
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Суббота, 21 октябряКинопоказы под открытым небомЗрители смогут посмотреть фильмы "Сумерки. Сага. Затмение" и "Гран Туризмо" под открытым небом. Время: 18.00, 20.20Место: Yoshlik - Спортивно-оздоровительный комплексСтоимость билетов: 35 тыс. сумов за одну машинуТелефон для справок: (+998) 90−998−1425, (+998) 90−901−8468Концерт МОТаРоссийский исполнитель, известный хитами "Капкан", "Мама я в Дубае" "По душам", выступит с сольной концертной программой на сцене ледового дворца Humo Arena.Время: 19.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 100-600 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−203−6645Эко-ярмаркаНа эко-ярмарке посетители смогут обменяться ненужным вещами, прослушают лекции об экологической грамотности, а также поучаствуют в дискуссии на тему осознанного потребления. Можно будет также поиграть в шашки и пинг-понг и послушать живую музыку.Время: 12.00Место: Moc HubВход свободныйВыставка проекта Tashkent Modernism. IndexПроект, рассказывающий о советском модернизме в архитектуре Узбекистана, представит архивы документов, содержащих стратегию сохранения памятников модернизма, а также произведения искусства 1960-80 годов и снимки фотографа Армина Линке.Время: 10.00Место: Государственный музей искусств УзбекистанаВход свободныйВоскресенье, 22 октябряКонцерт Озода ШукруллоеваУзбекский комик выступит с юмористическим концертом на сцене дворца "Дружбы народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 30 – 350 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Like party с популярными блогерамиКонцерт с всемирно известными блогерами, среди которых Влад Кобяков, Настя Кош, Виола, Софи Сингх, Аминахон, Алиса Тока и Марьяна Локель, пройдет на сцене дворца "Дружба народов".Время: 14.00, 18:00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 80 – 700 тыс. сумовТанцевальное шоу Rhythm of the DanceИрландское танцевальное шоу представит фирменный степ под аккомпанемент живой музыки и исполнения.Время: 19:00Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Стоимость билетов: 400 тыс. – 1 млн 200 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−232−8663, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
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узбекистан общество культура афиша на выходные 21 22 октября куда сходить в ташкенте куда сводить ребенка девушку кинопоказы под открытым небом концерт мот сумерки сага затмение гран туризмо yoshlik humo arena moc hub эко ярмарка обмен вещей выставка проект tashkent modernism index документы архивные фото озод шукуруллоев like party блогеры rhythm of the dance влад кобяков настя кош виола софи сингх аминахон алиса тока марьяна локель
узбекистан общество культура афиша на выходные 21 22 октября куда сходить в ташкенте куда сводить ребенка девушку кинопоказы под открытым небом концерт мот сумерки сага затмение гран туризмо yoshlik humo arena moc hub эко ярмарка обмен вещей выставка проект tashkent modernism index документы архивные фото озод шукуруллоев like party блогеры rhythm of the dance влад кобяков настя кош виола софи сингх аминахон алиса тока марьяна локель

Куда пойти на выходных: топ - 7 мероприятий в Ташкенте

18:53 20.10.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИрландское танцевальное шоу "Rhythm of the Dance". Архивное фото
Ирландское танцевальное шоу Rhythm of the Dance. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Концерт МОТа, ирландское танцевальное шоу и выставка Tashkent Modernism. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 21 октября

Кинопоказы под открытым небом
Зрители смогут посмотреть фильмы "Сумерки. Сага. Затмение" и "Гран Туризмо" под открытым небом.
Время: 18.00, 20.20
Место: Yoshlik - Спортивно-оздоровительный комплекс
Стоимость билетов: 35 тыс. сумов за одну машину
Телефон для справок: (+998) 90−998−1425, (+998) 90−901−8468
Концерт МОТа
Российский исполнитель, известный хитами "Капкан", "Мама я в Дубае" "По душам", выступит с сольной концертной программой на сцене ледового дворца Humo Arena.
Время: 19.00
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 100-600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072, (+998) 71−203−6645
Эко-ярмарка
На эко-ярмарке посетители смогут обменяться ненужным вещами, прослушают лекции об экологической грамотности, а также поучаствуют в дискуссии на тему осознанного потребления. Можно будет также поиграть в шашки и пинг-понг и послушать живую музыку.
Время: 12.00
Место: Moc Hub
Вход свободный
Выставка проекта Tashkent Modernism. Index
Проект, рассказывающий о советском модернизме в архитектуре Узбекистана, представит архивы документов, содержащих стратегию сохранения памятников модернизма, а также произведения искусства 1960-80 годов и снимки фотографа Армина Линке.
Время: 10.00
Место: Государственный музей искусств Узбекистана
Вход свободный

Воскресенье, 22 октября

Концерт Озода Шукруллоева
Узбекский комик выступит с юмористическим концертом на сцене дворца "Дружбы народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 30 – 350 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Like party с популярными блогерами
Концерт с всемирно известными блогерами, среди которых Влад Кобяков, Настя Кош, Виола, Софи Сингх, Аминахон, Алиса Тока и Марьяна Локель, пройдет на сцене дворца "Дружба народов".
Время: 14.00, 18:00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 80 – 700 тыс. сумов
Танцевальное шоу Rhythm of the Dance
Ирландское танцевальное шоу представит фирменный степ под аккомпанемент живой музыки и исполнения.
Время: 19:00
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Стоимость билетов: 400 тыс. – 1 млн 200 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−232−8663, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
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