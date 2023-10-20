https://uz.sputniknews.ru/20231020/mirziyoyev-vtoraya-vstrecha-sekretarey-sovetov-bezopasnosti-gosudarstv-chlenov-otg-40161059.html

Мирзиёев: важные проблемы требуют совместных решений и коллективных действий

Мирзиёев: важные проблемы требуют совместных решений и коллективных действий

Это и многое другое отметил Шавкат Мирзиёев в своем приветственном слове к участникам встречи секретарей Советов безопасности государств-членов Организации... 20.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-20T11:55+0500

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узбекистан

отг

организация тюркских государств

встреча

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Ташкенте проходит вторая Встреча секретарей Советов безопасности государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).С приветствием к ее участникам обратился президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Итоги исторического саммита в Самарканде открыли новую главу в развитии Организации. Принят ряд важных соглашений, в том числе об упрощении торговли и таможенных процедур, а также о создании Инвестиционного фонда.Впервые вручена премия Алишера Навои, учрежденная для награждения выдающихся личностей за их вклад в развитие тюркского мира в области науки, культуры и искусства. Узбекистан стал полноправным членом Международной организации тюркской культуры. Торжественно отметили тридцатилетие создания ТЮРКСОЙ.Нынешняя встреча проходит в условиях сложной международной обстановки. Сегодня мир переживает фундаментальную трансформацию с трудно прогнозируемыми и даже непредсказуемыми последствиями, отметил Мирзиёев.На международном уровне остро ощущается дефицит доверия и взаимопонимания. Усиливаются традиционные и возникают новые вызовы и угрозы глобальной и региональной безопасности.В этой связи возлагается особая ответственность на структуры и ведомства, которые курируют участники встречи. Лидер Узбекистана пожелал всем участникам встречи плодотворного обмена мнениями и выработки новых предложений и инициатив, которые позволят повысить эффективность совместного взаимодействия по преодолению существующих вызовов безопасности государств-членов ОТГ и региона.

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