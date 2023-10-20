Мирзиёев: важные проблемы требуют совместных решений и коллективных действий
11:55 20.10.2023 (обновлено: 12:08 20.10.2023)
Это и многое другое отметил Шавкат Мирзиёев в своем приветственном слове к участникам встречи секретарей Советов безопасности государств-членов Организации тюркских государств, проходящей в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Ташкенте проходит вторая Встреча секретарей Советов безопасности государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
С приветствием к ее участникам обратился президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.
"Динамично растущий потенциал и авторитет Организации тюркских государств – это наглядное подтверждение силы нашей дружбы и сплоченности, того, что совместно мы можем достичь ощутимых и значительных результатов", — отметил глава государства.
Итоги исторического саммита в Самарканде открыли новую главу в развитии Организации. Принят ряд важных соглашений, в том числе об упрощении торговли и таможенных процедур, а также о создании Инвестиционного фонда.
"За последний год под председательством Узбекистана в Организации тюркских государств проделана значительная и многогранная работа, наше сотрудничество еще более расширилось, приобрело новую динамику. К сегодняшнему дню проведено уже более 30 крупных мероприятий, с охватом всех направлений и сфер многостороннего сотрудничества", — подчеркнул Мирзиёев.
Впервые вручена премия Алишера Навои, учрежденная для награждения выдающихся личностей за их вклад в развитие тюркского мира в области науки, культуры и искусства. Узбекистан стал полноправным членом Международной организации тюркской культуры. Торжественно отметили тридцатилетие создания ТЮРКСОЙ.
"Сегодняшняя встреча — одно из важнейших событий в повестке дня Организации, так как совместная работа компетентных ведомств в поиске путей преодоления современных вызовов безопасности и стабильного развития наших стран приобретает особую значимость", — отметил глава государства.
Нынешняя встреча проходит в условиях сложной международной обстановки. Сегодня мир переживает фундаментальную трансформацию с трудно прогнозируемыми и даже непредсказуемыми последствиями, отметил Мирзиёев.
На международном уровне остро ощущается дефицит доверия и взаимопонимания. Усиливаются традиционные и возникают новые вызовы и угрозы глобальной и региональной безопасности.
В этой связи возлагается особая ответственность на структуры и ведомства, которые курируют участники встречи.
"Повестка дня вашей встречи весьма насыщенна, в фокусе внимания – важные проблемы, требующие совместных решений и коллективных действий. Сегодня вам предстоит обсудить широкий круг актуальных задач, связанных с объединением усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализацией молодежи, киберпреступностью, распространением наркотиков, деятельностью трансграничных преступных группировок, а также по реагированию на чрезвычайные ситуации", — отметил в своем приветствии президент.
Лидер Узбекистана пожелал всем участникам встречи плодотворного обмена мнениями и выработки новых предложений и инициатив, которые позволят повысить эффективность совместного взаимодействия по преодолению существующих вызовов безопасности государств-членов ОТГ и региона.