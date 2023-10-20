https://uz.sputniknews.ru/20231020/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-23-oktyabrya-2023-40170140.html

Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 23 октября

Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 23 октября

Центральный банк Узбекистана с 23 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-10-20T16:05+0500

2023-10-20T16:05+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 210,00 сума (-21,01), евро — 12 930,39 сумов (+32,79), рубля — 127,26 сумов (+1,61), а китайского юаня — 1 668,74 сума (-2,69), сообщает ЦБ страны.

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