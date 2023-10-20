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Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 23 октября
Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 23 октября
Центральный банк Узбекистана с 23 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-10-20T16:05+0500
2023-10-20T16:08+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 210,00 сума (-21,01), евро — 12 930,39 сумов (+32,79), рубля — 127,26 сумов (+1,61), а китайского юаня — 1 668,74 сума (-2,69), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан цб центральный банк официальный курс валют доллар евро сум рубль китайский юань 23 октября 2023
узбекистан цб центральный банк официальный курс валют доллар евро сум рубль китайский юань 23 октября 2023

Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 23 октября

16:05 20.10.2023 (обновлено: 16:08 20.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана с 23 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 210,00 сума (-21,01), евро — 12 930,39 сумов (+32,79), рубля — 127,26 сумов (+1,61), а китайского юаня — 1 668,74 сума (-2,69), сообщает ЦБ страны.
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