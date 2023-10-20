Доллар подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 23 октября
16:05 20.10.2023 (обновлено: 16:08 20.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана с 23 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 210,00 сума (-21,01), евро — 12 930,39 сумов (+32,79), рубля — 127,26 сумов (+1,61), а китайского юаня — 1 668,74 сума (-2,69), сообщает ЦБ страны.