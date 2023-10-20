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Нужен зонт — прогноз погоды в Узбекистане на выходные
Нужен зонт — прогноз погоды в Узбекистане на выходные
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики в субботу и воскресенье. 20.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-20T12:16+0500
2023-10-20T12:16+0500
2023-10-20T12:16+0500
узбекистан
выходные
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Завтра 21 октября по всей территории Узбекистана будет наблюдаться облачность, сообщает Узгидромет. По Навоийской, Бухарской областям ночью и утром, по остальной территории — в течение дня местами пройдут дожди. По северо-западным районам осадков не ожидается.В воскресенье 22 октября по республике ожидаются осадки, но не везде. Только по Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Навоийской области местами пройдут дожди.Температура воздуха в выходные дни: ночью — 7-12 градусов тепла, днем — 18-23 градусов тепла.
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узбекистан, выходные, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды по узбекистану, узгидромет
узбекистан, выходные, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды по узбекистану, узгидромет
Нужен зонт — прогноз погоды в Узбекистане на выходные
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики в субботу и воскресенье.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Завтра 21 октября по всей территории Узбекистана будет наблюдаться облачность, сообщает Узгидромет
.
По Навоийской, Бухарской областям ночью и утром, по остальной территории — в течение дня местами пройдут дожди. По северо-западным районам осадков не ожидается.
В воскресенье 22 октября по республике ожидаются осадки, но не везде. Только по Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Навоийской области местами пройдут дожди.
Температура воздуха в выходные дни: ночью — 7-12 градусов тепла, днем — 18-23 градусов тепла.