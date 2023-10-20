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Нужен зонт — прогноз погоды в Узбекистане на выходные

Нужен зонт — прогноз погоды в Узбекистане на выходные

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики в субботу и воскресенье. 20.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-20T12:16+0500

2023-10-20T12:16+0500

2023-10-20T12:16+0500

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прогноз погоды по узбекистану

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Завтра 21 октября по всей территории Узбекистана будет наблюдаться облачность, сообщает Узгидромет. По Навоийской, Бухарской областям ночью и утром, по остальной территории — в течение дня местами пройдут дожди. По северо-западным районам осадков не ожидается.В воскресенье 22 октября по республике ожидаются осадки, но не везде. Только по Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Навоийской области местами пройдут дожди.Температура воздуха в выходные дни: ночью — 7-12 градусов тепла, днем — 18-23 градусов тепла.

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