https://uz.sputniknews.ru/20231020/putnin-igrovyye-servery-40154087.html

Все игровые серверы должны находиться в России в зоне "ru" — Путин

Все игровые серверы должны находиться в России в зоне "ru" — Путин

Это требование нужно включить в единый регулятор, подчеркнул российский президент.

2023-10-20T07:45+0500

2023-10-20T07:45+0500

2023-10-20T07:45+0500

россия

владимир путин

игры

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ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что надо сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне "ru". Ранее председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону "com" и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону "ru".

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