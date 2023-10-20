https://uz.sputniknews.ru/20231020/putnin-igrovyye-servery-40154087.html
Все игровые серверы должны находиться в России в зоне "ru" — Путин
Все игровые серверы должны находиться в России в зоне "ru" — Путин
Это требование нужно включить в единый регулятор, подчеркнул российский президент.
2023-10-20T07:45+0500
2023-10-20T07:45+0500
2023-10-20T07:45+0500
россия
владимир путин
игры
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ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что надо сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне "ru". Ранее председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону "com" и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону "ru".
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россия президент владимир путин доменная зона ru игровые серверы зона com блокировать председатель исполнительного комитета федерации бокса умар кремлев
россия президент владимир путин доменная зона ru игровые серверы зона com блокировать председатель исполнительного комитета федерации бокса умар кремлев
Все игровые серверы должны находиться в России в зоне "ru" — Путин
Это требование нужно включить в единый регулятор, подчеркнул российский президент.
ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что надо сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне "ru".
"Проработать - это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор", - сказал Путин.
Ранее председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону "com" и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону "ru".