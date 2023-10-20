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https://uz.sputniknews.ru/20231020/rasul-gamzatov-jizn-tvorchestvo-40119008.html
Расул Гамзатов – жизнь и творчество
Расул Гамзатов – жизнь и творчество
Расул Гамзатов – выдающийся представитель дагестанской литературы, поэт, политический деятель.
2023-10-20T14:33+0500
2023-10-20T14:34+0500
расул гамзатов
культура
узбекская культура
поэзия
поэт
писатель
жизнь
творчество
стихотворения
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БиографияРодился 8 сентября 1923 года, в аварском ауле Цада Хунзахского района Дагестана, в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. Отец хоть и происходил из крестьян, писал стихи и басни, переводил на аварский сказки Александра Пушкина. С колыбели в душу Расула проникли преданность нации, верность родному краю, мужественным горцам и любовь к литературе. Его отец, классик аварской литературы, подготовил Расула к самостоятельному и важному литературному полету еще с детства. Позже сам Гамзатов напишет: Не на карточках в толстом семейном альбомеВозникаешь пред взором и памятью ты,Не ваятель искусный в скульптуре знакомойОбессмертил твои дорогие черты.И портреты точны, и скульптуры похожи,Но не в них, неживых, я тебя узнаю,В старике чабане, в каждом горце прохожемВижу взор твой и вижу улыбку твою.Первым его наставником в поэзии стал отец. Расул начал писать стихи, когда ему было 13-14 лет. В то время он учился в Аранинской средней школе. Окончив в 1939 году аварское педучилище, до 1941 года работал учителем в школе, помощником режиссера в Аварском Государственного театре, заведующим отделом и собственным корреспондентом аварской газеты "Большевик гор", редактором аварских передач Дагестанского радиокомитета.В 1945 — 1950 годы Гамзатов учился в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве, где для него открылся многогранный и богатый мир творчества А. Пушкина и М. Лермонтова, А. Блока и С. Есенина. Будучи еще студентом, Расул Гамзатов подружился с С. Маршаком и А. Твардовским.Творческая деятельностьПоэт вошел в мир литературы в начале 1932-го. Его первая творческая работа была напечатана 1937 году в республиканской аварской газете. Он писал много, непрерывно, и уже в 20 лет стал членом Союза писателей Дагестана. В своей первой книге "Пламенная любовь и жгучая ненависть", напечатанной в 1943 году, он воспевает героизм советского народа в годы Второй мировой войны.В развитии творческих способностей поэта большое влияние оказали его друзья — молодые поэты из института. Наум Гребнев, Яков Козловский, Елена Николаевская, Владимир Солоухин стали переводить его стихи на русский язык.Сборники стихов ГамзатовОдин за другим печатались его сборники: "Наши горы", "Земля моя", "Родина горца", "Слово о старшем брате", "Дагестанская весна", "Песни гор", "В горах мое сердце", "Горит мое сердце", "Горянка". Творчество Гамзатова привлекло внимание широких кругов читателей. В этих сборниках военных лет он отражает перемены в психологии горцев, показывает нерушимую дружбу народов, повествует о сопротивлении молодежи старым обычаям, ее борьбу за право на любовь, за женское равноправие. А за сборники стихов и поэм под названиями "Год моего рождения", "Высокие звезды" Расул Гамзатов был удостоен Государственной премии.Основная тема произведений ГамзатоваВ стихотворных произведениях Гамзатова в ярких красках, со своеобразным национальным колоритом отображаются размышления современников о доброте и вражде, просвещении и невежестве, любви и ненависти.Одна из основных тем его творчества — сохранение национальной культуры. Богатая этника, вобравшая в себя многовековые истоки аварского творчества, литературы.Поэт очень любил горный Дагестан, его преданность своей стране и аварскому языку легла в основу множества патриотических стихов:…В полдневный жар в долине Дагестана Я умирал, а люди речь вели О хитрости какого-то Гасана, О выходках какого-то Али.И, смутно слыша звук родимой речи, Я оживал, и наступил тот миг, Когда я понял, что меня излечит Не врач, не знахарь, а родной язык.Кого-то исцеляет от болезней Другой язык, но мне на нем не петь, И если завтра мой язык исчезнет, То я готов сегодня умереть.Многие стихи Расула Гамзатова стали песнями. Они привлекли внимание композиторов разных стран.Тесно работали с Гамзатовым широко известные композиторы: Ян Френкель, Оскар Фельцман, Полад Бюль-Бюль-оглы, Раймонд Паулс, Юрий Антонов, Александра Пахмутова, Ширвани Чалаев и многие другие. Исполнителями песен на его слова стали известные певцы и артисты: Анна Герман, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе и другие.Композитор Ян Френкель написал замечательную музыку, в основу которой легло стихотворение "Журавли". Одноименная песня стала популярной во многих странах и по сей день отзывается эхом в сердцах многих поколений, десятков наций и миллионов людей.Поэмы ГамзатоваКроме стихов Расул Гамзатов писал поэмы. В частности, "Берегите матерей", "Разговор с отцом", "Горянка". Поэма "Горянка" вышла в свет в 1958 году. В произведении автор поднимает важные темы традиционных горских обычаев и отношения в социуме к женщине. Среди произведений Гамзатова особое место занимает книга "Мой Дагестан". В этом произведении автор затрагивает множество тем. Содержание книги составляют размышления, монологи и воспоминания автора о Дагестане и его народе, о родном ауле, об искусстве и литературе, о природе творчества и характере поэзии. В последующие годы выходят сборники стихов "Граница", "Книга любви".Переводческая деятельностьПомимо написания стихов, Гамзатов переводил на аварский язык произведения представителей классической и современной русской литературы, в том числе произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, В. Маяковского и С. Есенина, а также стихи арабского поэта Абдулазиза Хаджи.Произведения Гамзатова переведены на многие языки мира, в том числе на узбекский. Примечательно, что он несколько раз посещал Узбекистан и имел тесные литературные связи с такими узбекскими известными поэтами, как Гафур Гулям, Аскад Мухтар, Хамид Гулям, Абдулла Орипов.
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узбекистан расул гамзатов культура узбекская культура поэзия поэт писатель жизнь творчество стихи стихотворения поэмы
узбекистан расул гамзатов культура узбекская культура поэзия поэт писатель жизнь творчество стихи стихотворения поэмы

Расул Гамзатов – жизнь и творчество

14:33 20.10.2023 (обновлено: 14:34 20.10.2023)
© Sputnik / ЕланчукПоэт Расул Гамзатов. Архивное фото.
Поэт Расул Гамзатов. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2023
© Sputnik / Еланчук
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Расул Гамзатов – выдающийся представитель дагестанской литературы, поэт, политический деятель.
Биография
Родился 8 сентября 1923 года, в аварском ауле Цада Хунзахского района Дагестана, в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. Отец хоть и происходил из крестьян, писал стихи и басни, переводил на аварский сказки Александра Пушкина. С колыбели в душу Расула проникли преданность нации, верность родному краю, мужественным горцам и любовь к литературе. Его отец, классик аварской литературы, подготовил Расула к самостоятельному и важному литературному полету еще с детства. Позже сам Гамзатов напишет:
Не на карточках в толстом семейном альбоме
Возникаешь пред взором и памятью ты,
Не ваятель искусный в скульптуре знакомой
Обессмертил твои дорогие черты.
И портреты точны, и скульптуры похожи,
Но не в них, неживых, я тебя узнаю,
В старике чабане, в каждом горце прохожем
Вижу взор твой и вижу улыбку твою.
© Foto : Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-ГодиРасул Гамзатов. Архивное фото.
Расул Гамзатов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Расул Гамзатов. Архивное фото.
© Foto : Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи
Первым его наставником в поэзии стал отец. Расул начал писать стихи, когда ему было 13-14 лет. В то время он учился в Аранинской средней школе. Окончив в 1939 году аварское педучилище, до 1941 года работал учителем в школе, помощником режиссера в Аварском Государственного театре, заведующим отделом и собственным корреспондентом аварской газеты "Большевик гор", редактором аварских передач Дагестанского радиокомитета.
В 1945 — 1950 годы Гамзатов учился в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве, где для него открылся многогранный и богатый мир творчества А. Пушкина и М. Лермонтова, А. Блока и С. Есенина. Будучи еще студентом, Расул Гамзатов подружился с С. Маршаком и А. Твардовским.
© Sputnik / Эдуард ПесовРасул Гамзатов - аварский поэт, народный поэт Дагестанской АССР. Архивное фото.
Расул Гамзатов - аварский поэт, народный поэт Дагестанской АССР. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Расул Гамзатов - аварский поэт, народный поэт Дагестанской АССР. Архивное фото.
© Sputnik / Эдуард Песов
Творческая деятельность
Поэт вошел в мир литературы в начале 1932-го. Его первая творческая работа была напечатана 1937 году в республиканской аварской газете. Он писал много, непрерывно, и уже в 20 лет стал членом Союза писателей Дагестана. В своей первой книге "Пламенная любовь и жгучая ненависть", напечатанной в 1943 году, он воспевает героизм советского народа в годы Второй мировой войны.
В развитии творческих способностей поэта большое влияние оказали его друзья — молодые поэты из института. Наум Гребнев, Яков Козловский, Елена Николаевская, Владимир Солоухин стали переводить его стихи на русский язык.
Сборники стихов Гамзатов
Один за другим печатались его сборники: "Наши горы", "Земля моя", "Родина горца", "Слово о старшем брате", "Дагестанская весна", "Песни гор", "В горах мое сердце", "Горит мое сердце", "Горянка". Творчество Гамзатова привлекло внимание широких кругов читателей. В этих сборниках военных лет он отражает перемены в психологии горцев, показывает нерушимую дружбу народов, повествует о сопротивлении молодежи старым обычаям, ее борьбу за право на любовь, за женское равноправие. А за сборники стихов и поэм под названиями "Год моего рождения", "Высокие звезды" Расул Гамзатов был удостоен Государственной премии.
Основная тема произведений Гамзатова
В стихотворных произведениях Гамзатова в ярких красках, со своеобразным национальным колоритом отображаются размышления современников о доброте и вражде, просвещении и невежестве, любви и ненависти.
Одна из основных тем его творчества — сохранение национальной культуры. Богатая этника, вобравшая в себя многовековые истоки аварского творчества, литературы.
Поэт очень любил горный Дагестан, его преданность своей стране и аварскому языку легла в основу множества патриотических стихов:
…В полдневный жар в долине Дагестана
Я умирал, а люди речь вели
О хитрости какого-то Гасана,
О выходках какого-то Али.
И, смутно слыша звук родимой речи,
Я оживал, и наступил тот миг,
Когда я понял, что меня излечит
Не врач, не знахарь, а родной язык.
Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.
© Sputnik / Макс АльпертДагестанский поэт Расул Гамзатов беседует со старейшинами родного аула. Архивное фото.
Дагестанский поэт Расул Гамзатов беседует со старейшинами родного аула. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Дагестанский поэт Расул Гамзатов беседует со старейшинами родного аула. Архивное фото.
© Sputnik / Макс Альперт
Многие стихи Расула Гамзатова стали песнями. Они привлекли внимание композиторов разных стран.
Тесно работали с Гамзатовым широко известные композиторы: Ян Френкель, Оскар Фельцман, Полад Бюль-Бюль-оглы, Раймонд Паулс, Юрий Антонов, Александра Пахмутова, Ширвани Чалаев и многие другие. Исполнителями песен на его слова стали известные певцы и артисты: Анна Герман, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе и другие.
Композитор Ян Френкель написал замечательную музыку, в основу которой легло стихотворение "Журавли". Одноименная песня стала популярной во многих странах и по сей день отзывается эхом в сердцах многих поколений, десятков наций и миллионов людей.
Поэмы Гамзатова
Кроме стихов Расул Гамзатов писал поэмы. В частности, "Берегите матерей", "Разговор с отцом", "Горянка". Поэма "Горянка" вышла в свет в 1958 году. В произведении автор поднимает важные темы традиционных горских обычаев и отношения в социуме к женщине. Среди произведений Гамзатова особое место занимает книга "Мой Дагестан". В этом произведении автор затрагивает множество тем. Содержание книги составляют размышления, монологи и воспоминания автора о Дагестане и его народе, о родном ауле, об искусстве и литературе, о природе творчества и характере поэзии. В последующие годы выходят сборники стихов "Граница", "Книга любви".
Переводческая деятельность
Помимо написания стихов, Гамзатов переводил на аварский язык произведения представителей классической и современной русской литературы, в том числе произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, В. Маяковского и С. Есенина, а также стихи арабского поэта Абдулазиза Хаджи.
Произведения Гамзатова переведены на многие языки мира, в том числе на узбекский. Примечательно, что он несколько раз посещал Узбекистан и имел тесные литературные связи с такими узбекскими известными поэтами, как Гафур Гулям, Аскад Мухтар, Хамид Гулям, Абдулла Орипов.
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