https://uz.sputniknews.ru/20231020/ssha-yadernyy-poligon-ispytaniya-40167318.html
В день решения РФ по ядерному договору США провели испытания на ядерном полигоне
В день решения РФ по ядерному договору США провели испытания на ядерном полигоне
На Невадском ядерном полигоне прошли испытания оружия с использованием химических веществ и радиоизотопов.
2023-10-20T14:56+0500
2023-10-20T14:56+0500
2023-10-20T14:56+0500
в мире
россия
сша
ядерное оружие
испытания
дума
государственная дума рф
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/14/40166741_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3cb8d1c3ae633f515ee14bcb45c43403.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Соединенные Штаты Америки провели испытания на ядерном полигоне в Неваде в тот же день, когда Госдума РФ приняла решение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго США.Испытания прошли в среду. В этот же день Государственная Дума России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Совет Федерации рассмотрит документ 25 октября, уточняет агентство.Министерство сообщает, что эксперимент был проведен "в целях США по нераспространению ядерного оружия" для снижения глобальных ядерных угроз.Для справки: ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
россия
дума
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/14/40166741_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2ccf3dbdc13cee929c7e82f4b646c18d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире сша соединенные штаты америка ядерный полигон невада испытания оружия государственная дума договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний двзяи отзыв ратификации
в мире сша соединенные штаты америка ядерный полигон невада испытания оружия государственная дума договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний двзяи отзыв ратификации
В день решения РФ по ядерному договору США провели испытания на ядерном полигоне
На Невадском ядерном полигоне прошли испытания оружия с использованием химических веществ и радиоизотопов.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Соединенные Штаты Америки провели испытания на ядерном полигоне в Неваде в тот же день, когда Госдума РФ приняла решение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минэнерго США.
"Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", — говорится в публикации ведомства.
Испытания прошли в среду. В этот же день Государственная Дума России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Совет Федерации рассмотрит документ 25 октября, уточняет агентство.
"Для данного эксперимента <…> использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы", — добавили в американском министерстве.
Министерство сообщает, что эксперимент был проведен "в целях США по нераспространению ядерного оружия" для снижения глобальных ядерных угроз.
Для справки: ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.