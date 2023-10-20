https://uz.sputniknews.ru/20231020/ssha-yadernyy-poligon-ispytaniya-40167318.html

В день решения РФ по ядерному договору США провели испытания на ядерном полигоне

В день решения РФ по ядерному договору США провели испытания на ядерном полигоне

На Невадском ядерном полигоне прошли испытания оружия с использованием химических веществ и радиоизотопов.

2023-10-20T14:56+0500

2023-10-20T14:56+0500

2023-10-20T14:56+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Соединенные Штаты Америки провели испытания на ядерном полигоне в Неваде в тот же день, когда Госдума РФ приняла решение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго США.Испытания прошли в среду. В этот же день Государственная Дума России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Совет Федерации рассмотрит документ 25 октября, уточняет агентство.Министерство сообщает, что эксперимент был проведен "в целях США по нераспространению ядерного оружия" для снижения глобальных ядерных угроз.Для справки: ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

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