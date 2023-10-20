https://uz.sputniknews.ru/20231020/tashkent-otklyucheniye-gaza-adresa-40157548.html
Сегодня в двух районах Ташкента временно не будет газа — адреса
Сегодня в двух районах Ташкента временно не будет газа — адреса
В Сергелийском и Яшнабадском районах временно прекратят подачу газа. Причина — проведение ремонтно-наладочных работ
2023-10-20T10:49+0500
2023-10-20T10:49+0500
2023-10-20T11:56+0500
узбекистан
ташкент
газ
сергелийский район
яшнабадский район
махалля
ремонт
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Сегодня в Сергелийском и Яшнабадском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает городской хокимият. Газа временно не будетв Сергелийском районе с 10.00 до 16.00 часов: в Яшнабадском районе с 11.00 до 18.00 часов:
узбекистан
ташкент
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узбекистан ташкент газ отключение газа сергелийский район яшнабадский район ремонтно-наладочные работы махалля кумарык улица янгихаёт
узбекистан ташкент газ отключение газа сергелийский район яшнабадский район ремонтно-наладочные работы махалля кумарык улица янгихаёт
Сегодня в двух районах Ташкента временно не будет газа — адреса
10:49 20.10.2023 (обновлено: 11:56 20.10.2023)
В Сергелийском и Яшнабадском районах временно прекратят подачу газа. Причина — проведение ремонтно-наладочных работ.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Сегодня в Сергелийском и Яшнабадском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает городской хокимият
.
"20 октября в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону в системе газоснабжения Сергелийского и Яшнабадского районов столицы пройдут ремонтно-наладочные работы. В связи с этим в некоторых махаллях и улицах этих районов будет прекращена подача газа", — говорится в сообщении.
Газа временно не будет
в Сергелийском районе с 10.00 до 16.00 часов:
в Яшнабадском районе с 11.00 до 18.00 часов: