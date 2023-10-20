https://uz.sputniknews.ru/20231020/tashkent-otklyucheniye-gaza-adresa-40157548.html

Сегодня в двух районах Ташкента временно не будет газа — адреса

Сегодня в двух районах Ташкента временно не будет газа — адреса

В Сергелийском и Яшнабадском районах временно прекратят подачу газа. Причина — проведение ремонтно-наладочных работ

2023-10-20T10:49+0500

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узбекистан

ташкент

газ

сергелийский район

яшнабадский район

махалля

ремонт

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Сегодня в Сергелийском и Яшнабадском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает городской хокимият. Газа временно не будетв Сергелийском районе с 10.00 до 16.00 часов: в Яшнабадском районе с 11.00 до 18.00 часов:

узбекистан

ташкент

сергелийский район

яшнабадский район

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