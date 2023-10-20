https://uz.sputniknews.ru/20231020/tashkent-perekrytiye-doroga-remont-karta-40156972.html
В Ташкенте на пять дней перекроют одну из улиц — карта
В Ташкенте на пять дней перекроют одну из улиц — карта
Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны
2023-10-20T10:12+0500
2023-10-20T10:12+0500
2023-10-20T10:28+0500
узбекистан
ташкент
дорога
перекрытие движения
перекрытие дороги
ремонт
ремонт дорог
транспорт
автомобили
водители
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Улицу Бабура в Яккасарайском районе Ташкента частично перекроют на 5 дней, сообщает хокимият столицы.Причина —дорожно-ремонтные работы.Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны.Водителям рекомендуют выбирать объездной путь.
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узбекистан ташкент яккасарайский район улица бобура перекрытие улицы карта автомобили транспорт водители международный аэропорт пересечение улицы мукими нукус
узбекистан ташкент яккасарайский район улица бобура перекрытие улицы карта автомобили транспорт водители международный аэропорт пересечение улицы мукими нукус
В Ташкенте на пять дней перекроют одну из улиц — карта
10:12 20.10.2023 (обновлено: 10:28 20.10.2023)
Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Улицу Бабура в Яккасарайском районе Ташкента частично перекроют на 5 дней, сообщает хокимият столицы
.
"Улица будет частично перекрыта в отрезке от Международного аэропорта Ташкента до пересечения с улицами Мукими и Нукус, с 10.00 часов 20 октября по 25 октября включительно", — уточнили в сообщении.
Причина —дорожно-ремонтные работы.
Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны.
Водителям рекомендуют выбирать объездной путь.