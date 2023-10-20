https://uz.sputniknews.ru/20231020/tashkent-perekrytiye-doroga-remont-karta-40156972.html

В Ташкенте на пять дней перекроют одну из улиц — карта

В Ташкенте на пять дней перекроют одну из улиц — карта

Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны

2023-10-20T10:12+0500

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узбекистан

ташкент

дорога

перекрытие движения

перекрытие дороги

ремонт

ремонт дорог

транспорт

автомобили

водители

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Улицу Бабура в Яккасарайском районе Ташкента частично перекроют на 5 дней, сообщает хокимият столицы.Причина —дорожно-ремонтные работы.Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны.Водителям рекомендуют выбирать объездной путь.

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