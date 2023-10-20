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https://uz.sputniknews.ru/20231020/tashkent-perekrytiye-doroga-remont-karta-40156972.html
В Ташкенте на пять дней перекроют одну из улиц — карта
В Ташкенте на пять дней перекроют одну из улиц — карта
Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны
2023-10-20T10:12+0500
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узбекистан
ташкент
дорога
перекрытие движения
перекрытие дороги
ремонт
ремонт дорог
транспорт
автомобили
водители
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Улицу Бабура в Яккасарайском районе Ташкента частично перекроют на 5 дней, сообщает хокимият столицы.Причина —дорожно-ремонтные работы.Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны.Водителям рекомендуют выбирать объездной путь.
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узбекистан ташкент яккасарайский район улица бобура перекрытие улицы карта автомобили транспорт водители международный аэропорт пересечение улицы мукими нукус
узбекистан ташкент яккасарайский район улица бобура перекрытие улицы карта автомобили транспорт водители международный аэропорт пересечение улицы мукими нукус

В Ташкенте на пять дней перекроют одну из улиц — карта

10:12 20.10.2023 (обновлено: 10:28 20.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovПерекрытие движение автомобильной дороги в Ташкенте. Архивное фото
Перекрытие движение автомобильной дороги в Ташкенте. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Улицу Бабура в Яккасарайском районе Ташкента частично перекроют на 5 дней, сообщает хокимият столицы.
© Хокимият города Ташкента Улица Бабура будет частично перекрыта
Улица Бабура будет частично перекрыта - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2023
Улица Бабура будет частично перекрыта
© Хокимият города Ташкента

"Улица будет частично перекрыта в отрезке от Международного аэропорта Ташкента до пересечения с улицами Мукими и Нукус, с 10.00 часов 20 октября по 25 октября включительно", — уточнили в сообщении.

Причина —дорожно-ремонтные работы.
Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны.
Водителям рекомендуют выбирать объездной путь.
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