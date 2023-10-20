https://uz.sputniknews.ru/20231020/tashkent-vystavka-volshebnyye-skazki-pushkin-40171730.html
В Ташкенте открылась выставка "Волшебные сказки Пушкина"
В Ташкенте открылась выставка "Волшебные сказки Пушкина"
Выставка дает возможность посетителям еще раз обратиться к творчеству великого поэта, увидеть героев его сказок глазами художников разных поколений
2023-10-20T17:21+0500
2023-10-20T17:21+0500
2023-10-20T17:21+0500
узбекистан
александр пушкин
писатель
выставка
культура
россотрудничество
россотрудничество в узбекистане
волшебные сказки пушкина
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В представительстве Россотрудничества в Узбекистане открылась выставка Всероссийского музея им. А.С. Пушкина "Волшебные сказки Пушкина", сообщает Русский дом в Ташкенте. Такое яркое явление, как сказки Пушкина вдохновляли многих талантливых художников-графиков – иллюстраторов книг, подчеркивают в сообщении. После открытия выставки участники встретились на дискуссионной площадке, посвященной творчеству А.С. Пушкина.Мероприятие организовано Министерством культуры Российской Федерации совместно с представительством Россотрудничества в Узбекистане.
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узбекистан александр пушкин писатель выставка творчество выставка всероссийского музея им. а.с. пушкина волшебные сказки пушкина представительство россотрудничества
узбекистан александр пушкин писатель выставка творчество выставка всероссийского музея им. а.с. пушкина волшебные сказки пушкина представительство россотрудничества
В Ташкенте открылась выставка "Волшебные сказки Пушкина"
Выставка дает возможность посетителям еще раз обратиться к творчеству великого поэта, увидеть героев его сказок глазами художников разных поколений.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
В представительстве Россотрудничества в Узбекистане открылась выставка Всероссийского музея им. А.С. Пушкина "Волшебные сказки Пушкина", сообщает Русский дом
в Ташкенте.
"Выставка дает возможность посетителям еще раз обратиться к творчеству великого поэта, увидеть героев его сказок глазами художников разных поколений, восхититься самобытными художественными интерпретациями его бессмертных произведений", — говорится в сообщении.
Такое яркое явление, как сказки Пушкина вдохновляли многих талантливых художников-графиков – иллюстраторов книг, подчеркивают в сообщении.
После открытия выставки участники встретились на дискуссионной площадке, посвященной творчеству А.С. Пушкина.
Мероприятие организовано Министерством культуры Российской Федерации совместно с представительством Россотрудничества в Узбекистане.