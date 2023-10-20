https://uz.sputniknews.ru/20231020/tashkent-vystavka-volshebnyye-skazki-pushkin-40171730.html

В Ташкенте открылась выставка "Волшебные сказки Пушкина"

В Ташкенте открылась выставка "Волшебные сказки Пушкина"

Выставка дает возможность посетителям еще раз обратиться к творчеству великого поэта, увидеть героев его сказок глазами художников разных поколений

2023-10-20T17:21+0500

2023-10-20T17:21+0500

2023-10-20T17:21+0500

узбекистан

александр пушкин

писатель

выставка

культура

россотрудничество

россотрудничество в узбекистане

волшебные сказки пушкина

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В представительстве Россотрудничества в Узбекистане открылась выставка Всероссийского музея им. А.С. Пушкина "Волшебные сказки Пушкина", сообщает Русский дом в Ташкенте. Такое яркое явление, как сказки Пушкина вдохновляли многих талантливых художников-графиков – иллюстраторов книг, подчеркивают в сообщении. После открытия выставки участники встретились на дискуссионной площадке, посвященной творчеству А.С. Пушкина.Мероприятие организовано Министерством культуры Российской Федерации совместно с представительством Россотрудничества в Узбекистане.

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узбекистан александр пушкин писатель выставка творчество выставка всероссийского музея им. а.с. пушкина волшебные сказки пушкина представительство россотрудничества