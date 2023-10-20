https://uz.sputniknews.ru/20231020/uzbekistan-proverka-aviabilet-dostovernost-40168731.html

В Узбекистане можно проверить авиабилет на достоверность — рассказываем как

В Узбекистане можно проверить авиабилет на достоверность — рассказываем как

В Узбекистане в последнее время участились случаи мошенничества при продаже авиабилетов от лиц, выдающих себя за представителей Uzbekistan Airways

2023-10-20T16:23+0500

2023-10-20T16:23+0500

2023-10-20T17:10+0500

узбекистан

авиакомпания

авиакомпания uzbekistan airways

рейс

регистрация

авиабилет

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Узбекистане можно проверить авиабилет на достоверность, сообщает Uzbekistan Airways.Авиакомпания внедрила электронную платформу и выпустила Свидетельство об аккредитации агентов с QR-кодом. Теперь агента можно проверить с помощью мобильного телефона. Как рассказали в компании, в последнее время участились случаи мошенничества при продаже авиабилетов от лиц, выдающих себя за представителей Uzbekistan Airways. Недобросовестные граждане предлагают билеты по сниженным ценам, которые зачастую являются поддельными. Подобные случаи выявляются только при регистрации на рейс. Результат — отстранение от рейса. Данные нововведения предусмотрены во избежание подобных ситуаций, уточнили в компании.

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