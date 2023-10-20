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https://uz.sputniknews.ru/20231020/uzbekistan-proverka-aviabilet-dostovernost-40168731.html
В Узбекистане можно проверить авиабилет на достоверность — рассказываем как
В Узбекистане можно проверить авиабилет на достоверность — рассказываем как
В Узбекистане в последнее время участились случаи мошенничества при продаже авиабилетов от лиц, выдающих себя за представителей Uzbekistan Airways
2023-10-20T16:23+0500
2023-10-20T17:10+0500
узбекистан
авиакомпания
авиакомпания uzbekistan airways
рейс
регистрация
авиабилет
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Узбекистане можно проверить авиабилет на достоверность, сообщает Uzbekistan Airways.Авиакомпания внедрила электронную платформу и выпустила Свидетельство об аккредитации агентов с QR-кодом. Теперь агента можно проверить с помощью мобильного телефона. Как рассказали в компании, в последнее время участились случаи мошенничества при продаже авиабилетов от лиц, выдающих себя за представителей Uzbekistan Airways. Недобросовестные граждане предлагают билеты по сниженным ценам, которые зачастую являются поддельными. Подобные случаи выявляются только при регистрации на рейс. Результат — отстранение от рейса. Данные нововведения предусмотрены во избежание подобных ситуаций, уточнили в компании.
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узбекистан авиакомпания рейс авиабилет достоверность проверка мошенничество продажа uzbekistan airways электронная платформа свидетельство об аккредитации агент qr-код
узбекистан авиакомпания рейс авиабилет достоверность проверка мошенничество продажа uzbekistan airways электронная платформа свидетельство об аккредитации агент qr-код

В Узбекистане можно проверить авиабилет на достоверность — рассказываем как

16:23 20.10.2023 (обновлено: 17:10 20.10.2023)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет узбекских авиалиний в Международном аэропорту Внуково. Архивное фото
Самолет узбекских авиалиний в Международном аэропорту Внуково. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2023
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В Узбекистане в последнее время участились случаи мошенничества при продаже авиабилетов от лиц, выдающих себя за представителей Uzbekistan Airways.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Узбекистане можно проверить авиабилет на достоверность, сообщает Uzbekistan Airways.
Авиакомпания внедрила электронную платформу и выпустила Свидетельство об аккредитации агентов с QR-кодом. Теперь агента можно проверить с помощью мобильного телефона.
"Не забудьте запросить это свидетельство у агентов по продаже. Оно должно быть на видном месте в офисе. В случае его отсутствия, позвоните нам по телефону доверия: +998 78 140 02 00. После покупки авиабилета убедитесь в его достоверности на нашем официальном сайте", — говорится в сообщении.
Как рассказали в компании, в последнее время участились случаи мошенничества при продаже авиабилетов от лиц, выдающих себя за представителей Uzbekistan Airways.
Недобросовестные граждане предлагают билеты по сниженным ценам, которые зачастую являются поддельными. Подобные случаи выявляются только при регистрации на рейс. Результат — отстранение от рейса.
Данные нововведения предусмотрены во избежание подобных ситуаций, уточнили в компании.
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