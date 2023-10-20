https://uz.sputniknews.ru/20231020/uzbekistan-rossiya-stroitelstvo-biotexnologicheskiy-kompleks-40167458.html
В Узбекистане планируют построить биотехнологический комплекс стоимостью $20 млн
В Узбекистане планируют построить биотехнологический комплекс стоимостью $20 млн
Проект реализует администрация Сырдарьинской области совместно с российской компанией в свободной индустриальной зоне "Янгиер". 20.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-20T15:06+0500
2023-10-20T15:06+0500
2023-10-20T15:06+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
сырдарьинская область
индустриальная зона
продукция
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Узбекистане планируют построить биотехнологический комплекс по производству белковых кормов, пищевых добавок и биополимерной продукции стоимостью $20 млн, сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.Проект намерена реализовать администрация региона совместно с российской компанией в свободной индустриальной зоне "Янгиер".Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Акмалжона Махмудалиева с основателем российской компании "IMPACT-BIO" Андреем Кириком и ее директором Иваном Савинцевым.Российские партнеры показали презентацию о биотехнологическом комплексе и рассказали о планируемых результатах. В свою очередь, хоким Сырдарьинской области выразил полную поддержку в создании необходимых условий для реализации данного проекта.Достигнута договоренность о разработке соответствующего плана по работе в этом направлении, подписан меморандум о взаимопонимании.Стороны также обсудили предварительные договоренности, достигнутые в рамках III Форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и России, прошедшего в Казани 4-5 октября.
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узбекистан, россия, сотрудничество, сырдарьинская область, индустриальная зона, продукция
узбекистан, россия, сотрудничество, сырдарьинская область, индустриальная зона, продукция
В Узбекистане планируют построить биотехнологический комплекс стоимостью $20 млн
Проект реализует администрация Сырдарьинской области совместно с российской компанией в свободной индустриальной зоне "Янгиер".
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
В Узбекистане планируют построить биотехнологический комплекс по производству белковых кормов, пищевых добавок и биополимерной продукции стоимостью $20 млн, сообщает пресс-служба
хокимията Сырдарьинской области.
Проект намерена реализовать администрация региона совместно с российской компанией в свободной индустриальной зоне "Янгиер".
Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Акмалжона Махмудалиева с основателем российской компании "IMPACT-BIO" Андреем Кириком и ее директором Иваном Савинцевым.
Российские партнеры показали презентацию о биотехнологическом комплексе и рассказали о планируемых результатах. В свою очередь, хоким Сырдарьинской области выразил полную поддержку в создании необходимых условий для реализации данного проекта.
Достигнута договоренность о разработке соответствующего плана по работе в этом направлении, подписан меморандум о взаимопонимании.
Стороны также обсудили предварительные договоренности, достигнутые в рамках III Форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и России, прошедшего в Казани 4-5 октября.