https://uz.sputniknews.ru/20231020/uzbekistan-rossiya-stroitelstvo-biotexnologicheskiy-kompleks-40167458.html

В Узбекистане планируют построить биотехнологический комплекс стоимостью $20 млн

В Узбекистане планируют построить биотехнологический комплекс стоимостью $20 млн

Проект реализует администрация Сырдарьинской области совместно с российской компанией в свободной индустриальной зоне "Янгиер". 20.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-20T15:06+0500

2023-10-20T15:06+0500

2023-10-20T15:06+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

сырдарьинская область

индустриальная зона

продукция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/14/40162789_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_716a5672fed01e0550c346568c6beca5.jpg

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Узбекистане планируют построить биотехнологический комплекс по производству белковых кормов, пищевых добавок и биополимерной продукции стоимостью $20 млн, сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.Проект намерена реализовать администрация региона совместно с российской компанией в свободной индустриальной зоне "Янгиер".Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Акмалжона Махмудалиева с основателем российской компании "IMPACT-BIO" Андреем Кириком и ее директором Иваном Савинцевым.Российские партнеры показали ​​презентацию о биотехнологическом комплексе и рассказали о планируемых результатах. В свою очередь, хоким Сырдарьинской области выразил полную поддержку в создании необходимых условий для реализации данного проекта.Достигнута договоренность о разработке соответствующего плана по работе в этом направлении, подписан меморандум о взаимопонимании.Стороны также обсудили предварительные договоренности, достигнутые в рамках III Форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и России, прошедшего в Казани 4-5 октября.

узбекистан

россия

сырдарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, россия, сотрудничество, сырдарьинская область, индустриальная зона, продукция