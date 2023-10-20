https://uz.sputniknews.ru/20231020/v-uzbekistane-pristupil-k-rabote-novyy-posol-irana-40156552.html

В Узбекистане приступил к работе новый посол Ирана

В Узбекистане приступил к работе новый посол Ирана

В ходе прошедшей встречи глава МИД Узбекистана и посол Ирана обсудили приоритетные задачи, направленные на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества

2023-10-20T09:28+0500

2023-10-20T09:28+0500

2023-10-20T09:34+0500

узбекистан

иран

мид

мид узбекистана

посол

верительные грамоты

бахтиер саидов

министр

мохаммад али эскандари

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Вновь назначенный посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Эскандари вручил копии верительных грамот главе МИД Узбекистана Бахтиёру Саидову. Об этом сообщает МИД.Стороны обсудили приоритетные задачи министерств иностранных дел двух стран по расширению узбекско-иранского взаимовыгодного сотрудничества.

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узбекистан иран сотрудничество мид бахтиер саидов новый посол мохаммад али эскандари копии верительных грамот встреча приоритетные задачи