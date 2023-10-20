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https://uz.sputniknews.ru/20231020/v-uzbekistane-pristupil-k-rabote-novyy-posol-irana-40156552.html
В Узбекистане приступил к работе новый посол Ирана
В Узбекистане приступил к работе новый посол Ирана
В ходе прошедшей встречи глава МИД Узбекистана и посол Ирана обсудили приоритетные задачи, направленные на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества
2023-10-20T09:28+0500
2023-10-20T09:34+0500
узбекистан
иран
мид
мид узбекистана
посол
верительные грамоты
бахтиер саидов
министр
мохаммад али эскандари
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Вновь назначенный посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Эскандари вручил копии верительных грамот главе МИД Узбекистана Бахтиёру Саидову. Об этом сообщает МИД.Стороны обсудили приоритетные задачи министерств иностранных дел двух стран по расширению узбекско-иранского взаимовыгодного сотрудничества.
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узбекистан иран сотрудничество мид бахтиер саидов новый посол мохаммад али эскандари копии верительных грамот встреча приоритетные задачи
узбекистан иран сотрудничество мид бахтиер саидов новый посол мохаммад али эскандари копии верительных грамот встреча приоритетные задачи

В Узбекистане приступил к работе новый посол Ирана

09:28 20.10.2023 (обновлено: 09:34 20.10.2023)
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанНовый посол Ирана в Узбекистане приступил к работе
Новый посол Ирана в Узбекистане приступил к работе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2023
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
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В ходе прошедшей встречи глава МИД Узбекистана и посол Ирана обсудили приоритетные задачи, направленные на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Вновь назначенный посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Эскандари вручил копии верительных грамот главе МИД Узбекистана Бахтиёру Саидову. Об этом сообщает МИД.
Стороны обсудили приоритетные задачи министерств иностранных дел двух стран по расширению узбекско-иранского взаимовыгодного сотрудничества.
"Желаем господину Послу всяческих успехов во время его пребывания в нашей стране", — написал Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.
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