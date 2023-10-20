https://uz.sputniknews.ru/20231020/zolotaya-osen-pogoda-v-tashkente-20-oktyabrya-40151184.html

Золотая осень: погода в Ташкенте 20 октября

Золотая осень: погода в Ташкенте 20 октября

По данным Узгидромета, в пятницу в столице Узбекистана ожидается теплая и сухая погода. 20.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-20T05:03+0500

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2023-10-20T05:03+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В пятницу, 20 октября в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 23-25 градусов тепла.

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