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Золотая осень: погода в Ташкенте 20 октября
Золотая осень: погода в Ташкенте 20 октября
По данным Узгидромета, в пятницу в столице Узбекистана ожидается теплая и сухая погода. 20.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-20T05:03+0500
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В пятницу, 20 октября в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 23-25 градусов тепла.
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узбекистан, ташкент, погода, погода в ташкенте, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды в ташкенте
узбекистан, ташкент, погода, погода в ташкенте, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды в ташкенте
Золотая осень: погода в Ташкенте 20 октября
По данным Узгидромета, в пятницу в столице Узбекистана ожидается теплая и сухая погода.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
В пятницу, 20 октября в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает
Узгидромет.
Ветер восточный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 23-25 градусов тепла.