https://uz.sputniknews.ru/20231021/afganistan-den-uzbekskogo-yazyka-40193082.html

В Афганистане отметили День узбекского языка

В Афганистане отметили День узбекского языка

В Кабуле прошла конференция, посвященная языку и культуре афганских узбеков.

2023-10-21T19:16+0500

2023-10-21T19:16+0500

2023-10-21T19:16+0500

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В честь Дня узбекского языка в Кабуле прошла конференция, посвященная языку и культуре афганских узбеков, сообщает Sputnik Афганистан.На мероприятии присутствовал посол Узбекистана в Афганистане Ёдгорхужа Шадманов.На конференции представили традиционную узбекскую одежду и кухню, книги на узбекском языке.К празднику также приурочили запуск запуск вещания на узбекском языке. Оно уже ведется на каналах RTA, Bakhtar и Salam Watandar, уточнили в информагентстве.

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