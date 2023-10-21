https://uz.sputniknews.ru/20231021/afganistan-den-uzbekskogo-yazyka-40193082.html
В Афганистане отметили День узбекского языка
В Афганистане отметили День узбекского языка
В Кабуле прошла конференция, посвященная языку и культуре афганских узбеков.
2023-10-21T19:16+0500
2023-10-21T19:16+0500
2023-10-21T19:16+0500
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афганистан
узбекский язык
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В честь Дня узбекского языка в Кабуле прошла конференция, посвященная языку и культуре афганских узбеков, сообщает Sputnik Афганистан.На мероприятии присутствовал посол Узбекистана в Афганистане Ёдгорхужа Шадманов.На конференции представили традиционную узбекскую одежду и кухню, книги на узбекском языке.К празднику также приурочили запуск запуск вещания на узбекском языке. Оно уже ведется на каналах RTA, Bakhtar и Salam Watandar, уточнили в информагентстве.
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афганистан день узбекского языка афганские узбеки конференция посол
афганистан день узбекского языка афганские узбеки конференция посол
В Афганистане отметили День узбекского языка
В Кабуле прошла конференция, посвященная языку и культуре афганских узбеков.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
В честь Дня узбекского языка в Кабуле прошла конференция, посвященная языку и культуре афганских узбеков, сообщает Sputnik Афганистан
.
На мероприятии присутствовал посол Узбекистана в Афганистане Ёдгорхужа Шадманов.
На конференции представили традиционную узбекскую одежду и кухню, книги на узбекском языке.
К празднику также приурочили запуск запуск вещания на узбекском языке. Оно уже ведется на каналах RTA, Bakhtar и Salam Watandar, уточнили в информагентстве.