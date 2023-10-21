https://uz.sputniknews.ru/20231021/inostrantsy-gaza-egipet--40190191.html

Иностранцы в Газе скоро смогут выехать в Египет - ТВ

Иностранцы в Газе скоро смогут выехать в Египет - ТВ

Покинуть зону конфликта иностранцы смогут через КПП "Рафах" на границе с Египтом, сообщили СМИ.

2023-10-21T12:53+0500

2023-10-21T12:53+0500

2023-10-21T12:53+0500

в мире

сектор газа

конфликт

иностранцы

эвакуация

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ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Иностранные граждане в секторе Газа вскоре смогут покинуть анклав через КПП "Рафах" на границе с Египтом, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Ранее этот же телеканал сообщал, что грузовики с первой гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через "Рафах". Напомним, Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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