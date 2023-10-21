https://uz.sputniknews.ru/20231021/mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-dnem-uzbekskogo-yazyka-40195230.html
"Зеркало души народа" — Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем узбекского языка
"Зеркало души народа" — Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем узбекского языка
Президент Узбекистана в поздравительном послании подчеркнул необходимость развития узбекского языка и поддержки языков других народов, проживающих в стране.
2023-10-21T20:32+0500
2023-10-21T20:32+0500
2023-10-21T20:32+0500
узбекистан
общество
президент
шавкат мирзиёев
поздравление
день узбекского языка
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем узбекского языка. Текст поздравительного послания опубликовала пресс-служба главы государства.Он также перечислил основные достижения в сфере развития и изучения языка, в том числе большое количество книг, публикаций и защищенных научных диссертаций по узбекской филологии, работу по совершенствованию написания на латинице, расширение методической базы и обучение педагогического состава.Между тем, в республике сильна поддержка и других языков, отметил Мирзиёев. В настоящее время обучение в Узбекистане ведется на семи языках, а в СМИ и на веб-сайтах публикуются материалы на каракалпакском, русском, казахском, таджикском, туркменском, корейском, турецком, арабском, английском, немецком и других языках. Власти страны продолжат работу по обеспечению прав граждан разных национальностей в области языка, заверил президент."Сегодня для нас как никогда важны такие объединяющие цели, общенациональное единство и согласие. В нынешнее очень сложное и тревожное время, только опираясь на эти ценности, мы сможем твердо отстаивать свои национальные интересы, в частности, обеспечить бережное сохранение и обогащение нашего родного языка, его превращение в средство современного мышления в таких важных направлениях, как наука, экономика, образование, медицина, информационно-коммуникационная сфера, дипломатия и других", - сказал он.
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узбекистан общество президент шавкат мирзиёев поздравление день узбекского языка
узбекистан общество президент шавкат мирзиёев поздравление день узбекского языка
"Зеркало души народа" — Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем узбекского языка
Президент Узбекистана в поздравительном послании подчеркнул необходимость развития узбекского языка и поддержки языков других народов, проживающих в стране.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем узбекского языка. Текст поздравительного послания опубликовала
пресс-служба главы государства.
"Повышение роли и значения узбекского языка в стране как государственного, его развитие на основе современных требований мы считаем важнейшими факторами роста национального самосознания, сохранения национальной идентичности, обеспечения нашего благополучного будущего. Благодаря нашим практическим усилиям расширяется использование государственного языка в жизни общества, он становится настоящим зеркалом души народа", - отметил в послании президент.
Он также перечислил основные достижения в сфере развития и изучения языка, в том числе большое количество книг, публикаций и защищенных научных диссертаций по узбекской филологии, работу по совершенствованию написания на латинице, расширение методической базы и обучение педагогического состава.
"Наряду с этим следует отметить серьезную работу по созданию национального электронного корпуса узбекского языка и узбекских приложений программных продуктов, популяризации узбекского языка и обеспечению его достойного места в сети Интернет, разработке и внедрению программ обучения государственному языку и редактирования текстов", - подчеркнул глава государства.
Между тем, в республике сильна поддержка и других языков, отметил Мирзиёев. В настоящее время обучение в Узбекистане ведется на семи языках, а в СМИ и на веб-сайтах публикуются материалы на каракалпакском, русском, казахском, таджикском, туркменском, корейском, турецком, арабском, английском, немецком и других языках. Власти страны продолжат работу по обеспечению прав граждан разных национальностей в области языка, заверил президент.
"Сегодня для нас как никогда важны такие объединяющие цели, общенациональное единство и согласие. В нынешнее очень сложное и тревожное время, только опираясь на эти ценности, мы сможем твердо отстаивать свои национальные интересы, в частности, обеспечить бережное сохранение и обогащение нашего родного языка, его превращение в средство современного мышления в таких важных направлениях, как наука, экономика, образование, медицина, информационно-коммуникационная сфера, дипломатия и других", - сказал он.