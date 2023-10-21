https://uz.sputniknews.ru/20231021/mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-dnem-uzbekskogo-yazyka-40195230.html

"Зеркало души народа" — Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем узбекского языка

"Зеркало души народа" — Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем узбекского языка

Президент Узбекистана в поздравительном послании подчеркнул необходимость развития узбекского языка и поддержки языков других народов, проживающих в стране.

2023-10-21T20:32+0500

2023-10-21T20:32+0500

2023-10-21T20:32+0500

узбекистан

общество

президент

шавкат мирзиёев

поздравление

день узбекского языка

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем узбекского языка. Текст поздравительного послания опубликовала пресс-служба главы государства.Он также перечислил основные достижения в сфере развития и изучения языка, в том числе большое количество книг, публикаций и защищенных научных диссертаций по узбекской филологии, работу по совершенствованию написания на латинице, расширение методической базы и обучение педагогического состава.Между тем, в республике сильна поддержка и других языков, отметил Мирзиёев. В настоящее время обучение в Узбекистане ведется на семи языках, а в СМИ и на веб-сайтах публикуются материалы на каракалпакском, русском, казахском, таджикском, туркменском, корейском, турецком, арабском, английском, немецком и других языках. Власти страны продолжат работу по обеспечению прав граждан разных национальностей в области языка, заверил президент."Сегодня для нас как никогда важны такие объединяющие цели, общенациональное единство и согласие. В нынешнее очень сложное и тревожное время, только опираясь на эти ценности, мы сможем твердо отстаивать свои национальные интересы, в частности, обеспечить бережное сохранение и обогащение нашего родного языка, его превращение в средство современного мышления в таких важных направлениях, как наука, экономика, образование, медицина, информационно-коммуникационная сфера, дипломатия и других", - сказал он.

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