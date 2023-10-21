https://uz.sputniknews.ru/20231021/namangane-mejdunarodnyy-festival-meda-40191744.html
В Намангане пройдет международный фестиваль меда
В Намангане пройдет международный фестиваль меда
Свою продукцию на фестиваль привезут узбекские и зарубежные производители. 21.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-21T16:29+0500
2023-10-21T16:29+0500
2023-10-21T16:49+0500
узбекистан
общество
наманганская область
фестиваль
мед
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В тематическом парке "Долина легенд" в Намангане27-29 октября пройдет II-Международный фестиваль меда, сообщает пресс-служба хокимията Наманганской области.Свою продукцию на фестиваль привезут узбекистанские и зарубежные производители.В рамках мероприятия также пройдут Научно-практическая конференция, посвященная развитию агротуризма в Узбекистане, выставки меда, спортивные соревнования, концерт для гостей и мастер-классы от ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области пчеловодства.В рамках фестиваля также планируется проведение конкурсов в номинациях "Лучший фасованный мед" и "Самый натуральный мед".
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узбекистан, общество, наманганская область, фестиваль, мед
узбекистан, общество, наманганская область, фестиваль, мед
В Намангане пройдет международный фестиваль меда
16:29 21.10.2023 (обновлено: 16:49 21.10.2023)
Свою продукцию на фестиваль привезут узбекские и зарубежные производители.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik
. В тематическом парке "Долина легенд" в Намангане27-29 октября пройдет II-Международный фестиваль меда, сообщает
пресс-служба хокимията Наманганской области.
Свою продукцию на фестиваль привезут узбекистанские и зарубежные производители.
В рамках мероприятия также пройдут Научно-практическая конференция, посвященная развитию агротуризма в Узбекистане, выставки меда, спортивные соревнования, концерт для гостей и мастер-классы от ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области пчеловодства.
В рамках фестиваля также планируется проведение конкурсов в номинациях "Лучший фасованный мед" и "Самый натуральный мед".