https://uz.sputniknews.ru/20231021/namangane-mejdunarodnyy-festival-meda-40191744.html

В Намангане пройдет международный фестиваль меда

В Намангане пройдет международный фестиваль меда

Свою продукцию на фестиваль привезут узбекские и зарубежные производители. 21.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-21T16:29+0500

2023-10-21T16:29+0500

2023-10-21T16:49+0500

узбекистан

общество

наманганская область

фестиваль

мед

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В тематическом парке "Долина легенд" в Намангане27-29 октября пройдет II-Международный фестиваль меда, сообщает пресс-служба хокимията Наманганской области.Свою продукцию на фестиваль привезут узбекистанские и зарубежные производители.В рамках мероприятия также пройдут Научно-практическая конференция, посвященная развитию агротуризма в Узбекистане, выставки меда, спортивные соревнования, концерт для гостей и мастер-классы от ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области пчеловодства.В рамках фестиваля также планируется проведение конкурсов в номинациях "Лучший фасованный мед" и "Самый натуральный мед".

узбекистан

наманганская область

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узбекистан, общество, наманганская область, фестиваль, мед