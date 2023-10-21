Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231021/pogoda-uzbekistan-22-oktyabrya-40192157.html
Местами дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 22 октября
Местами дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 22 октября
По данным Узгидромета, в воскресенье в Каракалпакстане и Хорезмской области вновь может подняться пыль.
2023-10-21T17:39+0500
2023-10-21T17:39+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0b/39850033_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7878e3e24f42e357851c269f3a7252b6.jpg
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В воскресенье 22 октября на большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане, Хорезмской и Навоийской областях возможен дождь, сообщает Узгидромет.В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0b/39850033_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8eea1a9da54cdd7683414ca5f3761460.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан погода прогноз погоды какой будет где пройдет дождь пыль усиление ветра температура воздуха
узбекистан погода прогноз погоды какой будет где пройдет дождь пыль усиление ветра температура воздуха

Местами дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 22 октября

17:39 21.10.2023
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОсень в Новосибирске.
Осень в Новосибирске. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2023
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
По данным Узгидромета, в воскресенье в Каракалпакстане и Хорезмской области вновь может подняться пыль.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В воскресенье 22 октября на большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане, Хорезмской и Навоийской областях возможен дождь, сообщает Узгидромет.
В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0