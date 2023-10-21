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Местами дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 22 октября

Местами дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 22 октября

По данным Узгидромета, в воскресенье в Каракалпакстане и Хорезмской области вновь может подняться пыль.

2023-10-21T17:39+0500

2023-10-21T17:39+0500

2023-10-21T17:39+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В воскресенье 22 октября на большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане, Хорезмской и Навоийской областях возможен дождь, сообщает Узгидромет.В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:

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