Местами дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 22 октября
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По данным Узгидромета, в воскресенье в Каракалпакстане и Хорезмской области вновь может подняться пыль.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В воскресенье 22 октября на большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане, Хорезмской и Навоийской областях возможен дождь, сообщает Узгидромет.
В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.