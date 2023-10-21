https://uz.sputniknews.ru/20231021/rossiyskaya-kompaniya-zavod-uzbekistan-40193912.html

Российская компания построит завод в Узбекистане

Российская компания построит завод в Узбекистане

Общий объем инвестиций в предприятие, которое будет располагаться в Ангрене, оценивается более чем в $13 млн.

2023-10-21T19:57+0500

2023-10-21T19:57+0500

2023-10-21T19:57+0500

узбекистан

россия

завод

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Российская компания "Технониколь" запускает инвестиционный проект по строительству завода в Ангрене, сообщает Торговое представительство России в Узбекистане.Предприятие будет производить теплоизоляционные материалы из экструзионного пенополистерола (XPS).Планируется, что выпускать завод будет около 300 тыс. кубометров готовой продукции в год. Строительство начнется в 2024 году, а запустят предприятие в 2025 году.Помимо самого завода, в Ангрене построят склад для хранения продукции. Общий объем инвестиций оценивают более чем в $13 млн.

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