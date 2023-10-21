https://uz.sputniknews.ru/20231021/rossiyskaya-kompaniya-zavod-uzbekistan-40193912.html
Российская компания построит завод в Узбекистане
Российская компания построит завод в Узбекистане
Общий объем инвестиций в предприятие, которое будет располагаться в Ангрене, оценивается более чем в $13 млн.
2023-10-21T19:57+0500
2023-10-21T19:57+0500
2023-10-21T19:57+0500
узбекистан
россия
завод
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Российская компания "Технониколь" запускает инвестиционный проект по строительству завода в Ангрене, сообщает Торговое представительство России в Узбекистане.Предприятие будет производить теплоизоляционные материалы из экструзионного пенополистерола (XPS).Планируется, что выпускать завод будет около 300 тыс. кубометров готовой продукции в год. Строительство начнется в 2024 году, а запустят предприятие в 2025 году.Помимо самого завода, в Ангрене построят склад для хранения продукции. Общий объем инвестиций оценивают более чем в $13 млн.
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узбекистан россия компания технониколь завод ангрен производство теплоизоляционных материалов инвестиции торговое представительство
узбекистан россия компания технониколь завод ангрен производство теплоизоляционных материалов инвестиции торговое представительство
Российская компания построит завод в Узбекистане
Общий объем инвестиций в предприятие, которое будет располагаться в Ангрене, оценивается более чем в $13 млн.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
Российская компания "Технониколь" запускает инвестиционный проект по строительству завода в Ангрене, сообщает
Торговое представительство России в Узбекистане.
Предприятие будет производить теплоизоляционные материалы из экструзионного пенополистерола (XPS).
"Предприятие будет выпускать полный ассортимент плит XPS толщиной от 20 до 120 мм, предназначенных для утепления фундаментов, заглубленных конструкций, полов, фасадов, кровель и других строительных конструкций", - сообщили в Торгпредстве.
Планируется, что выпускать завод будет около 300 тыс. кубометров готовой продукции в год. Строительство начнется в 2024 году, а запустят предприятие в 2025 году.
Помимо самого завода, в Ангрене построят склад для хранения продукции. Общий объем инвестиций оценивают более чем в $13 млн.