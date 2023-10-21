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https://uz.sputniknews.ru/20231021/russkaya-devochka-virtuozno-igraet-na-dutare-40195570.html
Русская девочка виртуозно играет на дутаре – трогательная история Василисы
Русская девочка виртуозно играет на дутаре – трогательная история Василисы
По национальности Василиса наполовину русская, наполовину украинка. Девушка часто удивляет собеседников прекрасным знанием узбекского языка и игрой на национальном инструменте.
2023-10-21T22:56+0500
2023-10-21T22:56+0500
видео
узбекистан
общество
музыкант
узбекский язык
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Василиса Найпак родом из Ферганы. Девушка виртуозно играет на дутаре и отлично говорит на узбекском языке. Выросла Василиса в детском доме. Помнит только отца, которого не стало, когда ей было 12. Однако, не смотря на все трудности судьбы, девочка стала талантливым музыкантом и обрела семью. Трогательную историю девушки смотрите в нашем видео.
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узбекистан общество видео василиса найпак дутар узбекский язык девушка русская
узбекистан общество видео василиса найпак дутар узбекский язык девушка русская

Русская девочка виртуозно играет на дутаре – трогательная история Василисы

22:56 21.10.2023
© Sputnik
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По национальности Василиса наполовину русская, наполовину украинка. Девушка часто удивляет собеседников прекрасным знанием узбекского языка и игрой на национальном инструменте.
Василиса Найпак родом из Ферганы. Девушка виртуозно играет на дутаре и отлично говорит на узбекском языке.
Выросла Василиса в детском доме. Помнит только отца, которого не стало, когда ей было 12.
Однако, не смотря на все трудности судьбы, девочка стала талантливым музыкантом и обрела семью. Трогательную историю девушки смотрите в нашем видео.
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