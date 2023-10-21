https://uz.sputniknews.ru/20231021/russkaya-devochka-virtuozno-igraet-na-dutare-40195570.html

Русская девочка виртуозно играет на дутаре – трогательная история Василисы

Русская девочка виртуозно играет на дутаре – трогательная история Василисы

По национальности Василиса наполовину русская, наполовину украинка. Девушка часто удивляет собеседников прекрасным знанием узбекского языка и игрой на национальном инструменте.

2023-10-21T22:56+0500

2023-10-21T22:56+0500

2023-10-21T22:56+0500

видео

узбекистан

общество

музыкант

узбекский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/15/40195399_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17722bcb60910ead5c0080ecaefe73ba.jpg

Василиса Найпак родом из Ферганы. Девушка виртуозно играет на дутаре и отлично говорит на узбекском языке. Выросла Василиса в детском доме. Помнит только отца, которого не стало, когда ей было 12. Однако, не смотря на все трудности судьбы, девочка стала талантливым музыкантом и обрела семью. Трогательную историю девушки смотрите в нашем видео.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан общество видео василиса найпак дутар узбекский язык девушка русская