https://uz.sputniknews.ru/20231021/uravnyav-putina-i-xamas-zapad-40195709.html
Уравняв Путина и ХАМАС, Запад допустил огромную ошибку
Уравняв Путина и ХАМАС, Запад допустил огромную ошибку
Наконец-то Европа превзошла Америку — Урсула фон дер Ляйен оказалась круче Байдена.
2023-10-21T21:27+0500
2023-10-21T21:27+0500
2023-10-21T21:27+0500
колумнисты
россия
сша
германия
владимир путин
джо байден
урсула фон дер ляйен
палестина
хамас
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https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/17/35230323_642:425:2998:1750_1920x0_80_0_0_a38287bd0cc2b0c63ac65285f14ebc96.jpg
Подхватив его обращение к нации, глава общеевропейского правительства развила тезисы президента США. Тем более что сейчас она находится в поездке по Америке и на днях выступала в Институте Хадсона: "Россия и ХАМАС похожи. Как сказал президент Зеленский, у них одна суть. И те и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион. Западную решимость каждый день испытывают на прочность те, кто ищет малейшую слабину. И любой их успех приведет к новому насилию с целью перевернуть существующий порядок", пишет колумнист РИА Новости.За несколько часов до выступления европейского лидера Байден говорил о том, что "мы не можем и не позволим террористам, таким как ХАМАС, и тиранам, таким как Путин, одержать победу". "Я отказываюсь допускать подобное", — заявил американский президент. Но даже Байден, проводя параллели между ситуацией на Ближнем Востоке и на Украине, не ставил знак равенства:"ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы, но у них есть нечто общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию — полностью разрушить ее".Утверждение, что "украинская демократия" является вызовом для России и Путин хочет ее ликвидировать, чтобы русские в своем темном царстве диктатуры не соблазнились примером свободной жизни соседей, не ново — западная пропаганда использует его с февраля прошлого года. Но, применив этот "аргумент", Байден все-таки не стал говорить о том, что Россия хочет "уничтожить украинский народ", хотя и заявил, что "цель ХАМАС — истребление еврейского народа". То есть в демонизации ХАМАС и России Штаты все-таки пока еще делают различие: условно говоря, ХАМАС у них уже "100-процентный Гитлер", а Путин — всего лишь "50-процентный". И очень характерно, что Байден говорит именно "Путин и ХАМАС", а не "Россия и ХАМАС", то есть пытается сыграть на разделении и противопоставлении России и Путина, как бы не возлагая на всю Россию ответственность за "путинские преступления". Точно так же, кстати, он пытается разделить ХАМАС и палестинцев: "ХАМАС не представляет интересы палестинского народа". То есть должно создаться впечатление, что "незаменимая нация" (Байден снова вспомнил это самоопределение Америки) собирается победить и наказать плохих и ужасных тиранов, террористов, а не народы. Такова позиция Запада?Но тут на сцену выходит Урсула и говорит о том, что Россия и ХАМАС похожи, у них общая суть. Какая? Варварская. Потому что они специально убивают и берут в заложники женщин и детей. И эту "заразу" западный мир должен остановить, иначе всем будет плохо.То есть что же получается? Вся Россия — варвар, и если бы была возможность, с ней поступили бы точно так же, как с палестинцами в Газе, потому что нужно остановить "заразу". Палестинцев сначала выгнали с большей части их земель, а теперь бомбежками гонят и из Газы, потому что варвары. У России попытались увести Украину, сначала заменив власть в ней на антирусскую, а потом и начав дерусификацию населения. России предлагалось смириться сначала с потерей Крыма и Донбасса, с переделкой малороссов в антирусских, а потом бы и с тем, что Украина — анти-Россия вошла бы в НАТО. И когда Россия отказалась следовать этому сценарию, ее попытались изолировать, а после начала нами спецоперации и победить на поле боя. Если бы у нас не было ядерного оружия, нам бы уже поставили ультиматум и нас бомбили бы как Газу. Потому что мы варвары, а в обращении с ними, как показывает нынешняя ситуация в палестинском анклаве, допустимы абсолютно все методы.Конечно, на самом деле между Джо Байденом и Урсулой фон дер Ляйен нет никаких разногласий в отношении России — просто спичрайтеры президента США чуть умнее и хитрее европейских, да и игру ведет Америка, а не Европа. Урсула просто хотела поддержать мысль Байдена, но в итоге не разобралась в нюансах и чисто по-немецки не смогла остановиться. Удивляться особенно нечему, более того, расчеловечивание что русских, что палестинцев будет лишь набирать обороты.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИАОднако одновременно с процессом демонизации русских и палестинцев будут происходить и совсем другие процессы — уже не в западном обществе, а в незападном мире. Ведь что услышал Глобальный Юг в речах Байдена и фон дер Ляйен?Путин и ХАМАС — это враги демократии, они не представляют свои народы, с ними можно делать что угодно. Но весь мир знает, что у Путина реальная огромная поддержка в России, а поверить в то, что он боялся заразительного влияния на русских примера "украинской демократии", может только идиот или немецкий политик (например, канцлер Шольц, который говорил об этом в прошлом году). Можно осуждать методы партизанской борьбы ХАМАС (не говоря уже о прямых терактах), но невозможно отрицать, что эта партия еще в середине нулевых годов победила на выборах в Газе и пользуется безусловной поддержкой палестинского населения сектора. То есть незападный мир слышит из уст Джо и Урсулы прямую ложь — о том, что Путин и ХАМАС не имеют поддержки своих народов, ведь первый — это "тиран", а вторые — "террористы". И поэтому они являются врагами соседних демократий.Но незападный мир давно понимает, что причины палестино-израильского конфликта кроются в огромной несправедливости, проявленной к палестинцам, в отказе им права на образование независимого государства. Что касается ситуации на Украине, то незападный мир не верит байкам про агрессивную Россию, признавая, что Запад спровоцировал Москву своей неудержимой жадностью в продвижении на восток, попыткой перекроить геополитическую и цивилизационную границу русской и европейской цивилизаций.То есть уравнивание Путина и ХАМАС, России и палестинцев, которое Запад предпринимает с целью их демонизации, не работает, точнее, работает в прямо противоположном направлении. Только часть западной аудитории (причем уменьшающаяся) поверит в то, что Россия и ХАМАС — это опасная "зараза", а большая часть незападного мира будет исходить из того, что раз Запад их так очерняет, значит, они отстаивают правое дело. Вместо демонизации получится восхваление и рост поддержки. Часть исламского мира, которая все еще считала Россию чуть ли не врагом мусульман (а этот тезис активно разгонялся англосаксами еще с середины прошлого века: вначале врагом были советские "коммунисты-безбожники", а потом "империалистический крестоносец" Путин), увидев, что Запад ставит на одну доску палестинцев и русских, Путина и ХАМАС, воскликнет: так русские и Путин — это же наши братья и союзники в борьбе с западной гегемонией! Палестинское сопротивление имеет давнюю и глубокую поддержку на Глобальном Юге — и вовсе не только в мусульманских странах. Операция по уничтожению Газы увеличит как ненависть к Западу, так и симпатии к России, которую Запад сам приравнял к ХАМАС, то есть сопротивлению западной же несправедливости. А двойные стандарты Запада в отношении ситуации на Украине и в секторе Газа уже начинают сказываться на западной дипломатии: Глобальный Юг открыто говорит о том, что он не понимает, как можно в одном случае объявлять Россию агрессором, вводить против нее санкции и требовать немедленного прекращения огня, а во втором — прямо поддерживать и снабжать Израиль, запрещая даже разговоры о необходимости перемирия.При этом англосаксы еще и утверждают, что России выгодна война на Ближнем Востоке, потому что она пытается отвлечь внимание от Украины и вообще ослабить США и Запад в целом, — этот тезис активно разгоняется по всему миру. Да, России выгодна нынешняя ситуация, но совершенно в другом смысле.Нам на руку то, что сейчас говорят и делают США, потому что они фактически занимаются саморазоблачением и самодискредитацией, обнуляют собственную пропаганду (причем не только по украинской теме) и подрывают свои позиции в незападном мире. Нам выгодно, что, пытаясь демонизировать Россию и Путина, Запад, по сути, работает на рост нашей популярности и нашего влияния в мире, на консолидацию тех сил в незападном мире, которые понимают необходимость совместной работы по ускорению заката англосаксонского проекта глобального господства.
россия
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палестина
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Петр Акопов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
колумнисты петр акопов президент владимир путин джо байден урсула фон дер ляйен хамас палестина
колумнисты петр акопов президент владимир путин джо байден урсула фон дер ляйен хамас палестина
Подхватив его обращение к нации, глава общеевропейского правительства развила тезисы президента США. Тем более что сейчас она находится в поездке по Америке и на днях выступала в Институте Хадсона: "Россия и ХАМАС похожи. Как сказал президент Зеленский, у них одна суть. И те и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион. Западную решимость каждый день испытывают на прочность те, кто ищет малейшую слабину. И любой их успех приведет к новому насилию с целью перевернуть существующий порядок", пишет колумнист РИА Новости
.
За несколько часов до выступления европейского лидера Байден говорил о том, что "мы не можем и не позволим террористам, таким как ХАМАС, и тиранам, таким как Путин, одержать победу". "Я отказываюсь допускать подобное", — заявил американский президент. Но даже Байден, проводя параллели между ситуацией на Ближнем Востоке и на Украине, не ставил знак равенства:
"ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы, но у них есть нечто общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию — полностью разрушить ее".
Утверждение, что "украинская демократия" является вызовом для России и Путин хочет ее ликвидировать, чтобы русские в своем темном царстве диктатуры не соблазнились примером свободной жизни соседей, не ново — западная пропаганда использует его с февраля прошлого года. Но, применив этот "аргумент", Байден все-таки не стал говорить о том, что Россия хочет "уничтожить украинский народ", хотя и заявил, что "цель ХАМАС — истребление еврейского народа". То есть в демонизации ХАМАС и России Штаты все-таки пока еще делают различие: условно говоря, ХАМАС у них уже "100-процентный Гитлер", а Путин — всего лишь "50-процентный". И очень характерно, что Байден говорит именно "Путин и ХАМАС", а не "Россия и ХАМАС", то есть пытается сыграть на разделении и противопоставлении России и Путина, как бы не возлагая на всю Россию ответственность за "путинские преступления". Точно так же, кстати, он пытается разделить ХАМАС и палестинцев: "ХАМАС не представляет интересы палестинского народа". То есть должно создаться впечатление, что "незаменимая нация" (Байден снова вспомнил это самоопределение Америки) собирается победить и наказать плохих и ужасных тиранов, террористов, а не народы. Такова позиция Запада?
Но тут на сцену выходит Урсула и говорит о том, что Россия и ХАМАС похожи, у них общая суть. Какая? Варварская. Потому что они специально убивают и берут в заложники женщин и детей. И эту "заразу" западный мир должен остановить, иначе всем будет плохо.
То есть что же получается? Вся Россия — варвар, и если бы была возможность, с ней поступили бы точно так же, как с палестинцами в Газе, потому что нужно остановить "заразу". Палестинцев сначала выгнали с большей части их земель, а теперь бомбежками гонят и из Газы, потому что варвары. У России попытались увести Украину, сначала заменив власть в ней на антирусскую, а потом и начав дерусификацию населения. России предлагалось смириться сначала с потерей Крыма и Донбасса, с переделкой малороссов в антирусских, а потом бы и с тем, что Украина — анти-Россия вошла бы в НАТО. И когда Россия отказалась следовать этому сценарию, ее попытались изолировать, а после начала нами спецоперации и победить на поле боя. Если бы у нас не было ядерного оружия, нам бы уже поставили ультиматум и нас бомбили бы как Газу. Потому что мы варвары, а в обращении с ними, как показывает нынешняя ситуация в палестинском анклаве, допустимы абсолютно все методы.
Конечно, на самом деле между Джо Байденом и Урсулой фон дер Ляйен нет никаких разногласий в отношении России — просто спичрайтеры президента США чуть умнее и хитрее европейских, да и игру ведет Америка, а не Европа. Урсула просто хотела поддержать мысль Байдена, но в итоге не разобралась в нюансах и чисто по-немецки не смогла остановиться. Удивляться особенно нечему, более того, расчеловечивание что русских, что палестинцев будет лишь набирать обороты.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА
Однако одновременно с процессом демонизации русских и палестинцев будут происходить и совсем другие процессы — уже не в западном обществе, а в незападном мире. Ведь что услышал Глобальный Юг в речах Байдена и фон дер Ляйен?
Путин и ХАМАС — это враги демократии, они не представляют свои народы, с ними можно делать что угодно. Но весь мир знает, что у Путина реальная огромная поддержка в России, а поверить в то, что он боялся заразительного влияния на русских примера "украинской демократии", может только идиот или немецкий политик (например, канцлер Шольц, который говорил об этом в прошлом году). Можно осуждать методы партизанской борьбы ХАМАС (не говоря уже о прямых терактах), но невозможно отрицать, что эта партия еще в середине нулевых годов победила на выборах в Газе и пользуется безусловной поддержкой палестинского населения сектора. То есть незападный мир слышит из уст Джо и Урсулы прямую ложь — о том, что Путин и ХАМАС не имеют поддержки своих народов, ведь первый — это "тиран", а вторые — "террористы". И поэтому они являются врагами соседних демократий.
Но незападный мир давно понимает, что причины палестино-израильского конфликта кроются в огромной несправедливости, проявленной к палестинцам, в отказе им права на образование независимого государства. Что касается ситуации на Украине, то незападный мир не верит байкам про агрессивную Россию, признавая, что Запад спровоцировал Москву своей неудержимой жадностью в продвижении на восток, попыткой перекроить геополитическую и цивилизационную границу русской и европейской цивилизаций.
То есть уравнивание Путина и ХАМАС, России и палестинцев, которое Запад предпринимает с целью их демонизации, не работает, точнее, работает в прямо противоположном направлении. Только часть западной аудитории (причем уменьшающаяся) поверит в то, что Россия и ХАМАС — это опасная "зараза", а большая часть незападного мира будет исходить из того, что раз Запад их так очерняет, значит, они отстаивают правое дело. Вместо демонизации получится восхваление и рост поддержки. Часть исламского мира, которая все еще считала Россию чуть ли не врагом мусульман (а этот тезис активно разгонялся англосаксами еще с середины прошлого века: вначале врагом были советские "коммунисты-безбожники", а потом "империалистический крестоносец" Путин), увидев, что Запад ставит на одну доску палестинцев и русских, Путина и ХАМАС, воскликнет: так русские и Путин — это же наши братья и союзники в борьбе с западной гегемонией! Палестинское сопротивление имеет давнюю и глубокую поддержку на Глобальном Юге — и вовсе не только в мусульманских странах. Операция по уничтожению Газы увеличит как ненависть к Западу, так и симпатии к России, которую Запад сам приравнял к ХАМАС, то есть сопротивлению западной же несправедливости. А двойные стандарты Запада в отношении ситуации на Украине и в секторе Газа уже начинают сказываться на западной дипломатии: Глобальный Юг открыто говорит о том, что он не понимает, как можно в одном случае объявлять Россию агрессором, вводить против нее санкции и требовать немедленного прекращения огня, а во втором — прямо поддерживать и снабжать Израиль, запрещая даже разговоры о необходимости перемирия.
При этом англосаксы еще и утверждают, что России выгодна война на Ближнем Востоке, потому что она пытается отвлечь внимание от Украины и вообще ослабить США и Запад в целом, — этот тезис активно разгоняется по всему миру. Да, России выгодна нынешняя ситуация, но совершенно в другом смысле.
Нам на руку то, что сейчас говорят и делают США, потому что они фактически занимаются саморазоблачением и самодискредитацией, обнуляют собственную пропаганду (причем не только по украинской теме) и подрывают свои позиции в незападном мире. Нам выгодно, что, пытаясь демонизировать Россию и Путина, Запад, по сути, работает на рост нашей популярности и нашего влияния в мире, на консолидацию тех сил в незападном мире, которые понимают необходимость совместной работы по ускорению заката англосаксонского проекта глобального господства.