https://uz.sputniknews.ru/20231021/uzbekneftegaz-nachal-import-iz-rossii-benzina-ai-100-40189537.html
"Узбекнефтегаз" начал импорт из России бензина Аи-100
"Узбекнефтегаз" начал импорт из России бензина Аи-100
Продавать его начали на автозаправках компании в Ташкенте. 21.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-21T11:30+0500
2023-10-21T11:30+0500
2023-10-21T11:30+0500
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импорт
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" начало импорт из России высокооктанового бензина Аи-100, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Продажи топлива уже начались в Ташкенте на автозаправках компании.Объемы поставок собеседник агентства назвать не смог. По его данным, розничная цена бензина Аи-100 – 15,8 тысячи сумов литр. В конце января АО"Узбекнефтегаз" начал импорт бензина Аи-80 из России. Поставщиками выступили "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур. В зимний период из РФ было закуплено около 100 тысяч тонн данного вида топлива. В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам и компаниям импортировать до конца 2023 года 120 тысяч тонн бензина для обеспечения стабильных поставок топлива в осенне-зимний период. В начале октября в ходе визита Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.
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узбекистан, общество, бензин, россия, импорт, узбекнефтегаз
узбекистан, общество, бензин, россия, импорт, узбекнефтегаз
"Узбекнефтегаз" начал импорт из России бензина Аи-100
Продавать его начали на автозаправках компании в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik.
АО "Узбекнефтегаз" начало импорт из России высокооктанового бензина Аи-100, сообщили РИА Новости
в пресс-службе компании.
Продажи топлива уже начались в Ташкенте на автозаправках компании.
"С 20 октября в Ташкенте началась продажа автобензина марки Аи-100, импортируемого из России", - сказал представитель "Узбекнефтегаза".
Объемы поставок собеседник агентства назвать не смог. По его данным, розничная цена бензина Аи-100 – 15,8 тысячи сумов литр.
В конце января АО"Узбекнефтегаз" начал импорт бензина Аи-80 из России. Поставщиками выступили "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур. В зимний период из РФ было закуплено около 100 тысяч тонн данного вида топлива.
В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам и компаниям импортировать до конца 2023 года 120 тысяч тонн бензина для обеспечения стабильных поставок топлива в осенне-зимний период.
В начале октября в ходе визита Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.