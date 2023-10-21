https://uz.sputniknews.ru/20231021/uzbekskie-paralimpiytsy-xanchjou-40191312.html
Узбекские паралимпийцы прибыли в Ханчжоу
Узбекские паралимпийцы прибыли в Ханчжоу
Делегация Узбекистана, в составе которой 108 спортсменов, примет участие в состязаниях по 11 видам спорта.
2023-10-21T15:25+0500
2023-10-21T15:25+0500
2023-10-21T16:25+0500
спорт
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китай
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Завтра в китайском Ханчжоу стартуют IV Азиатские Пара Игры, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).Паралимпийская команда Узбекистана прибыла сегодня в Ханчжоу. В состав делегации входят 108 спортсменов. Они будут участвовать в состязаниях по 11 видам спорта, уточнили в комитете.Перед отъездом узбекских спортсменов на соревнования Национальной паралимпийский комитет Узбекистана посетили вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, заместители министра молодёжной политики и спорта – Шахрилло Махмудов и Мурад Исмаилов, глава НОК Ойбек Касимов с заместителями.Гостям рассказали, как делегация Узбекистана готовилась к этому сложному соревнованию.
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узбекистан спорт пара азиатский игры китай делегация
узбекистан спорт пара азиатский игры китай делегация
Узбекские паралимпийцы прибыли в Ханчжоу
15:25 21.10.2023 (обновлено: 16:25 21.10.2023)
Делегация Узбекистана, в составе которой 108 спортсменов, примет участие в состязаниях по 11 видам спорта.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Завтра в китайском Ханчжоу стартуют IV Азиатские Пара Игры, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
Паралимпийская команда Узбекистана прибыла сегодня в Ханчжоу. В состав делегации входят 108 спортсменов. Они будут участвовать в состязаниях по 11 видам спорта, уточнили в комитете.
Перед отъездом узбекских спортсменов на соревнования Национальной паралимпийский комитет Узбекистана посетили вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, заместители министра молодёжной политики и спорта – Шахрилло Махмудов и Мурад Исмаилов, глава НОК Ойбек Касимов с заместителями.
Гостям рассказали, как делегация Узбекистана готовилась к этому сложному соревнованию.