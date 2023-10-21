https://uz.sputniknews.ru/20231021/uzbekskie-paralimpiytsy-xanchjou-40191312.html

Узбекские паралимпийцы прибыли в Ханчжоу

Узбекские паралимпийцы прибыли в Ханчжоу

Делегация Узбекистана, в составе которой 108 спортсменов, примет участие в состязаниях по 11 видам спорта.

2023-10-21T15:25+0500

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спорт

узбекистан

параатлеты

китай

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Завтра в китайском Ханчжоу стартуют IV Азиатские Пара Игры, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).Паралимпийская команда Узбекистана прибыла сегодня в Ханчжоу. В состав делегации входят 108 спортсменов. Они будут участвовать в состязаниях по 11 видам спорта, уточнили в комитете.Перед отъездом узбекских спортсменов на соревнования Национальной паралимпийский комитет Узбекистана посетили вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, заместители министра молодёжной политики и спорта – Шахрилло Махмудов и Мурад Исмаилов, глава НОК Ойбек Касимов с заместителями.Гостям рассказали, как делегация Узбекистана готовилась к этому сложному соревнованию.

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