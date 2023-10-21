https://uz.sputniknews.ru/20231021/uzbekskie-sambisty-medali-er-riyad-40192340.html
Узбекские самбисты завоевали медали на всемирных играх в Эр-Рияде
Узбекские самбисты завоевали медали на всемирных играх в Эр-Рияде
Делегация Узбекистана участвует в III Всемирных играх боевых искусств в Эр-Рияде. 21.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-21T18:28+0500
2023-10-21T18:28+0500
2023-10-21T18:28+0500
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самбо
саудовская аравия
боевые искусства
медали
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекские самбисты завоевали шесть медалей на III Всемирных играх боевых искусств, проходящих в настоящее время в Эр-Рияде, сообщает Ассоциация самбо Узбекистана.Представители Узбекистана принесли в копилку сборной 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовую медали.Награды получили:Золото:-79 кг: Фуркат Рузиев;-59 кг: Ибадатхан Агожонова.Серебро:-71 кг: Дилшодбек Йулдошев;-64 кг: Мухаммадали Саъдуллаев;До 72 кг: Бегойим Хайитова.Бронза:-50 кг: Гулсевар Орокова.
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узбекистан, спорт, самбо, саудовская аравия, боевые искусства, медали
узбекистан, спорт, самбо, саудовская аравия, боевые искусства, медали
Узбекские самбисты завоевали медали на всемирных играх в Эр-Рияде
Делегация Узбекистана участвует в III Всемирных играх боевых искусств в Эр-Рияде.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекские самбисты завоевали шесть медалей на III Всемирных играх боевых искусств, проходящих в настоящее время в Эр-Рияде, сообщает Ассоциация самбо Узбекистана.
Представители Узбекистана принесли в копилку сборной 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовую медали.
-59 кг: Ибадатхан Агожонова.
-71 кг: Дилшодбек Йулдошев;
-64 кг: Мухаммадали Саъдуллаев;
До 72 кг: Бегойим Хайитова.
-50 кг: Гулсевар Орокова.