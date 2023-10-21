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https://uz.sputniknews.ru/20231021/uzbekskie-sambisty-medali-er-riyad-40192340.html
Узбекские самбисты завоевали медали на всемирных играх в Эр-Рияде
Узбекские самбисты завоевали медали на всемирных играх в Эр-Рияде
Делегация Узбекистана участвует в III Всемирных играх боевых искусств в Эр-Рияде. 21.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-21T18:28+0500
2023-10-21T18:28+0500
узбекистан
спорт
самбо
саудовская аравия
боевые искусства
медали
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекские самбисты завоевали шесть медалей на III Всемирных играх боевых искусств, проходящих в настоящее время в Эр-Рияде, сообщает Ассоциация самбо Узбекистана.Представители Узбекистана принесли в копилку сборной 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовую медали.Награды получили:Золото:-79 кг: Фуркат Рузиев;-59 кг: Ибадатхан Агожонова.Серебро:-71 кг: Дилшодбек Йулдошев;-64 кг: Мухаммадали Саъдуллаев;До 72 кг: Бегойим Хайитова.Бронза:-50 кг: Гулсевар Орокова.
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узбекистан, спорт, самбо, саудовская аравия, боевые искусства, медали
узбекистан, спорт, самбо, саудовская аравия, боевые искусства, медали

Узбекские самбисты завоевали медали на всемирных играх в Эр-Рияде

18:28 21.10.2023
© Ассоциация самбо УзбекистанаВсемирные игры боевых искусств: У наших самбистов 6 медалей, из них 2 золотые
Всемирные игры боевых искусств: У наших самбистов 6 медалей, из них 2 золотые - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2023
© Ассоциация самбо Узбекистана
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Делегация Узбекистана участвует в III Всемирных играх боевых искусств в Эр-Рияде.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекские самбисты завоевали шесть медалей на III Всемирных играх боевых искусств, проходящих в настоящее время в Эр-Рияде, сообщает Ассоциация самбо Узбекистана.
Представители Узбекистана принесли в копилку сборной 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовую медали.
Награды получили:
Золото:
-79 кг: Фуркат Рузиев;
-59 кг: Ибадатхан Агожонова.
Серебро:
-71 кг: Дилшодбек Йулдошев;
-64 кг: Мухаммадали Саъдуллаев;
До 72 кг: Бегойим Хайитова.
Бронза:
-50 кг: Гулсевар Орокова.
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