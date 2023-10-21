https://uz.sputniknews.ru/20231021/uzbekskie-sambisty-medali-er-riyad-40192340.html

Узбекские самбисты завоевали медали на всемирных играх в Эр-Рияде

Узбекские самбисты завоевали медали на всемирных играх в Эр-Рияде

Делегация Узбекистана участвует в III Всемирных играх боевых искусств в Эр-Рияде. 21.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-21T18:28+0500

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узбекистан

спорт

самбо

саудовская аравия

боевые искусства

медали

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекские самбисты завоевали шесть медалей на III Всемирных играх боевых искусств, проходящих в настоящее время в Эр-Рияде, сообщает Ассоциация самбо Узбекистана.Представители Узбекистана принесли в копилку сборной 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовую медали.Награды получили:Золото:-79 кг: Фуркат Рузиев;-59 кг: Ибадатхан Агожонова.Серебро:-71 кг: Дилшодбек Йулдошев;-64 кг: Мухаммадали Саъдуллаев;До 72 кг: Бегойим Хайитова.Бронза:-50 кг: Гулсевар Орокова.

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узбекистан, спорт, самбо, саудовская аравия, боевые искусства, медали