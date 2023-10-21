https://uz.sputniknews.ru/20231021/v-mid-sostoyalas-vstrecha-s-poslom-pakistana-40190713.html

В МИД состоялась встреча с послом Пакистана

В МИД состоялась встреча с послом Пакистана

Стороны обсудили график и организационные аспекты будущих двусторонних и многосторонних мероприятий. 21.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-21T14:30+0500

2023-10-21T14:30+0500

2023-10-21T14:30+0500

узбекистан

пакистан

политика

мид

посол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/15/40189706_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dfe5f8076539840159e3dc4e63ca4041.jpg

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромджон Алоев 20 октября провел встречу с послом Пакистана в Узбекистане Ахмадом Фаруком, сообщает пресс-служба МИД республики.В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития узбекско-пакистанского стратегического партнерства, развития многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.Достигнута договоренность о продолжении координации усилий Узбекистана и Пакистана на международной арене, в частности в рамках ООН, ШОС, Организации экономического сотрудничества и Организации исламского сотрудничества.Обсужден график и организационные аспекты будущих двусторонних и многосторонних мероприятий.

узбекистан

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, пакистан, политика, мид, посол