https://uz.sputniknews.ru/20231021/v-mid-sostoyalas-vstrecha-s-poslom-pakistana-40190713.html
В МИД состоялась встреча с послом Пакистана
В МИД состоялась встреча с послом Пакистана
Стороны обсудили график и организационные аспекты будущих двусторонних и многосторонних мероприятий. 21.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-21T14:30+0500
2023-10-21T14:30+0500
2023-10-21T14:30+0500
узбекистан
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политика
мид
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромджон Алоев 20 октября провел встречу с послом Пакистана в Узбекистане Ахмадом Фаруком, сообщает пресс-служба МИД республики.В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития узбекско-пакистанского стратегического партнерства, развития многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.Достигнута договоренность о продолжении координации усилий Узбекистана и Пакистана на международной арене, в частности в рамках ООН, ШОС, Организации экономического сотрудничества и Организации исламского сотрудничества.Обсужден график и организационные аспекты будущих двусторонних и многосторонних мероприятий.
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узбекистан, пакистан, политика, мид, посол
узбекистан, пакистан, политика, мид, посол
В МИД состоялась встреча с послом Пакистана
Стороны обсудили график и организационные аспекты будущих двусторонних и многосторонних мероприятий.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромджон Алоев 20 октября провел встречу с послом Пакистана в Узбекистане Ахмадом Фаруком, сообщает
пресс-служба МИД республики.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития узбекско-пакистанского стратегического партнерства, развития многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.
Достигнута договоренность о продолжении координации усилий Узбекистана и Пакистана на международной арене, в частности в рамках ООН, ШОС, Организации экономического сотрудничества и Организации исламского сотрудничества.
Обсужден график и организационные аспекты будущих двусторонних и многосторонних мероприятий.